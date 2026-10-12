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ČETIRI REFERENDUMA

Janša o refrendumu: Položili smo ispit zdravog razuma; Golob: vlada nema povjerenje

Piše HINA,
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Janša o refrendumu: Položili smo ispit zdravog razuma; Golob: vlada nema povjerenje
Foto: Remo Casilli
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Prema djelomičnim i neslužbenim rezultatima referenduma održanim u nedjelju, birači su najuvjerljivije podržali uvjetovanje socijalne pomoći obavljanjem društveno korisnog rada te ukidanje prava glasa određenim strancima na lokalnim izborima

Slovenski premijer Janez Janša ocijenio je u ponedjeljak nakon objave djelomičnih, neslužbenih rezultata referenduma, da su Slovenci s obzirom na ishod položili ispit zdravog razuma, te najavio da će vlada poštovati volju naroda, dok je prvak oporbe Robert Golob izjavio da vlada nema povjerene javnosti.

Prema djelomičnim i neslužbenim rezultatima referenduma održanim u nedjelju, birači su najuvjerljivije podržali uvjetovanje socijalne pomoći obavljanjem društveno korisnog rada te ukidanje prava glasa određenim strancima na lokalnim izborima, dok je ishod bio tjesniji po pitanju ukidanja obvezne RTV pristojbe. Ishod glasanja o izmjenama Zakona o parlamentarnoj istrazi – za koje se isprva činilo da imaju većinsku potporu – preokrenuo se u korist protivnika izmjena.

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Slovenija se i dalje suočava sa značajnim problemima u usporedbi sa situacijom u mnogim drugim razvijenim demokracijama, rekao je Janša neposredno prije objave neslužbenih djelomičnih rezultata zakonodavnog referenduma, koji su na kraju prevagnuli u korist onih koji se protive provedbi izmjena Zakona o parlamentarnoj istrazi.

Na pitanje smatra li – ako se takav ishod zadrži i zakonska izmjena bude odbačena – to glasovanjem o nepovjerenju vladi, odgovorio je da je za njega osobno "današnji referendumski dan bio svojevrsno zagrijavanje za referendum koji će biti doista presudan za budući razvojni put Slovenije – naime, naknadni zakonodavni referendum o razvojnom zakonu".

"Današnji su rezultati ohrabrujući, stoga možemo mirne savjesti spavati i s optimizmom gledati na mjesece koji dolaze", dodao je. 

Janša je najavio da će se rješenja obuhvaćena savjetodavnim referendumima provesti što je prije moguće.

Čelnik oporbe Robert Golob rekao je da su birači "odbacili ideju vladajuće koalicije o uvođenju političke policije".

Ocijenio je da vlada Janeza Janše nema povjerenje javnosti.

"Narod je danas pokazao da želi nastaviti živjeti u slobodnoj i demokratskoj zemlji", dodao je Golob u izjavi za medije.

Napomenuo je da najvažniji referendum – onaj o zakonu o interventnim mjerama za razvoj Slovenije – tek predstoji.

"Vjerujem da će cijelo društvo, baš kao i danas, imati hrabrosti odlučno reći 'ne'", dodao je.

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