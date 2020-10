Janša podržao Trumpa: 'Joe bi bio jedan od slabijih u povijesti'

Otvoreno podržavanje konkretnih osoba izborima u drugim državama nije u slovenskoj političkoj tradiciji, a Janša je i među rijetkim državnicima u svijetu koji je to učinio uoči izbora u Americi

<p>Slovenski premijer <strong>Janez Janša</strong> u petak je otvoreno podržao američkog predsjednika <strong>Donalda Trumpa</strong> u njegovoj borbi za novi predsjednički mandat, navevši da je on bolje rješenje za svijet nego njegov demokratski protukandidat <strong>Joe Biden</strong>.</p><p>- Poštujemo teške osobne životne tragedije Josepha Bidena i neka njegova stara politička postignuća, no ako bi on sada bio izabran, bio bi jedan od najslabijih američkih predsjednika u povijesti, u trenutku kad slobodni svijet treba više nego ikad jake Sjedinjene Države - napisao je na svom Twitter profilu Janša u objavi na engleskome, te dodao: "Idemo Donald Trump, pobijedi".</p><p>Otvoreno podržavanje konkretnih osoba ili stranaka na predsjedničkim ili parlamentarnim izborima u drugim državama nije u slovenskoj političkoj tradiciji, a Janša je i među rijetkim državnicima u svijetu koji je to učinio uoči skorih predsjedničkih izbora u SAD-u.</p><p>Među ostalima su to, tijekom američke izborne kampanje, učinili mađarski premijer <strong>Viktor Orban</strong> i brazilski predsjednik<strong> Jair Bolsonaro</strong>.</p><p>Slovenska lijeva oporba često Janšu kritizira da "orbanizira" Sloveniju budući da je prijatelj s mađarskim predsjednikom vlade i da ga s njim vežu mnogo zajednički pogledi na migracijska pitanja i globalizam, te skeptičnost prema "centralizmu" i birokratizaciji u Bruxellesu.</p><p>Ponekad ga optužuju i da "imitira" sadašnjeg američkog predsjednika, među ostalim pretjeranom komunikacijom na društvenim mrežama i oštrim virtualnim napadima na političke konkurente i nenaklonjene medije.</p>