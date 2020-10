Tko je lagao, a tko govorio istinu: Ima li Amerika najčišći zrak, je li stigao lijek za koronu?

Tijekom debate Donald Trump i Joe Biden su puno toga izgovorili, a mediji u Americi su uživo provjeravali o čemu su govorili laži, a o čemu istinu... Ni Trump ni Biden se nisu baš proslavili izjavama

<p>Kao i nakon prve debate, tako su se i nakon ove američki mediji pozabavili što su kandidati tijekom debate rekli točno, a koji su im navodi pogrešni.</p><h2>Je li Biden Afroamerikance nazvao "superpredatorima"?</h2><p>Trump je u debati rekao da je Biden Afroamerikance 1994. godine nazvao superpredatorima. NBC navodi da je navod djelomično točan. Taj izraz koristila je Hillary Clinton, koja je tada bila prva dama. Riječ "superpredatori" je koristila kako bi podržala kazneni zakon iz te godine, čiji je Biden bio koautor.</p><p>No, Biden je u govoru kojim je tražio podršku za provedbu tog zakona par puta rekao riječ "predatori".</p><p>Kada je zakon donesen 1994. godine, milijarde su utrošene u nove zatvore, države se poticalo da kriminalce drže iza rešetaka što je moguće duže, a nakon što je donesen, dramatično je pala stopa kriminaliteta, ali su rekordno narasle zatvorske kazne.</p><h2>Je li Trump dobio 'lijek' za Covid-19?</h2><p>Na početku debate Trump je rekao da su mu dali lijek za Covid, nakon što je dobio pozitivan nalaz i završio u bolnici Walter Reed. Međutim, lijek za Covid ne postoji. Kada je hospitaliziran, dobio je koktel antitijela Regeneron.</p><p>Tretman Regeneronom mu je pomogao, ali ga nije izliječio. NBC podsjeća da je i dalje nepoznato koje je sve lijekove Trump primio dok je bio u bolnici.</p><h2>Tko je sagradio kaveze na granici kako bi se migrantska djeca držala odvojeno od roditelja?</h2><p>Trump je u debati tvrdio da su kaveze za djecu migranata za čije je držanje optužena njegova administracija, napravljeni u vrijeme mandata Obame i Bidena.</p><p>To je točno. Kaveze je uvela njihova administracija, ali u vrijeme njihovog mandata nije bilo masovnog razdvajanja roditelja i djece, kao u administraciji Donalda Trumpa. Migrantska djeca su se razdvajala u ograničenim slučajevima, prvenstveno kada je postojala sumnja u sigurnost djece ili potencijalno krijumčarenje djece.</p><p>Međutim, isto tako, nakon veliko rasta broja djece i žena bez pratnje koji su počeli prelaziti granicu 2014. godine, Obamina administracija je u sve veći broj migrantskih obitelji počela držati u kavezima, ali su i sagradili više hitnih skloništa i kampova za obitelji.</p><h2>Ima li Amerika najčišću vodu i zrak?</h2><p>U raspravi o globalnom zatopljenju i klimatskim promjenama, Trump je rekao da Amerika ima najčišći zrak i vodu. BBC navodi da je Trump u pravu kad govori o čistom zraku, ali ne i kad govori o vodi.</p><p>Environmental Protection Agency (EPA) navodi da Amerika trenutno ima najčišći zrak u svojoj povijesti. Što se tiče vode, Amerika je 26. zemlja na svijetu po čistoći pitke vode, a zemlje s najčišćom vodom su Finska, Island, Nizozemska, Norveška, Švicarska i Velika Britanija.</p><h2>Jesu li žarišta korone u Americi u 'crvenim državama'?</h2><p>Joe Biden je rekao da korona virus u Americi najviše raste u 'crvenim državama', implicirajući da su žarišta infekcije u državama u kojima premoć imaju Republikanci. Međutim, korona je u porastu u 40 američkih država, koje uključuju i demokratske i republikanske države. Sjeverna Dakota, Južna Dakota, Montana i Wisconsin bilježe najveći rast u zadnjih tjedan dana. Obje Dakote imaju guvernere republikance, a Montana i Wisconsin demokrate.</p><h2>Je li Bidenov sin primio 3,5 milijuna dolara od Rusa?</h2><p>Trump tvrdi da je Hunter Biden, sin Joe Bidena, od supruge bivše gradonačelnice Moskve primio 3,5 milijuna dolara.</p><p>Za ovu tvrdnju nema dokaza, ali je ta optužba već ranije bila pod istragom, koja zapravo nikada u potpunosti nije zaključena. Republikanci naime već duže vrijeme tvrde da je Elena Baturina, supruga bivšeg moskovskog gradonačelnika Jurija Lužkova, tvrtki Rosemont Seneca Thornton isplatila 3,5 milijuna dolara 2014. godine. Isplata se vodila kao naknada za savjetovanje. To je pokazala istraga koju su vodili Republikanci, ali više nije bilo nijednog detalja oko te transakcije.</p><p>Hunter Biden bio je suosnivač i direktor tvrtke Rosemont Seneca Advisors, a njegov odvjetnik je izjavio da je Hunter Biden nema nikakve veze s tvrtkom kojoj je Baturina uplatila 3,5 milijuna dolara. No, nije poznato koja je veza između tvrtki Rosemont Seneca Advisors i Rosemont Seneca Thornton i do danas nije poznato je li bilo korupcije u ovom slučaju i je li Bidenov sin počinio neko kazneno djelo.</p>