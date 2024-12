Japan: Raketa Kairos otkazala je nedugo nakon polijetanja

Japanska tvrtka Space One prekinula je let svoje rakete Kairos nedugo nakon polijetanja u srijedu, što predstavlja drugi njezin neuspješan pokušaj u devet mjeseci da postane prva japanska privatna kompanija koja je isporučila satelit u svemir. To je posljednji u nizu neuspjeha u razvoju japanskih raketa, dok vlada želi potaknuti domaću svemirsku industriju s ciljem od 30 lansiranja raketa godišnje do ranih 2030-ih. Vlasti se zalažu za pretvaranje Japana u azijsko središte svemirskog prometa.

Drugi let Kairosa, koji je trajao samo oko 10 minuta, prekinut je jer bi "ostvarivanje njegove misije bilo teško", rekao je Space One u e-poruci novinarima. "Neodgovarajuće postavke leta pokrenule su autonomni sustav za samouništenje rakete iako nisu pronađeni nikakvi problemi u njezinom hardveru", objavio je Space One. Tvrtka je najavila istragu.

Slike uživo lokalne vlade prefekture Wakayama pokazale su 18-metarsku raketu na čvrsto gorivo kako polijeće iz svemirske luke Kii u zapadnom Japanu u 11 sati po lokalnom vremenu, ali gubi stabilnost na svojoj putanji dok se penje.

Raketa koja je krenula prema orbiti na visini od otprilike 500 km iznad Zemljine površine nosila je pet malih satelita, uključujući jedan Tajvanske svemirske agencije.

Tvrtku Space One sa sjedištem u Tokiju osnovali su 2018. Canon Electronics, odjel za zrakoplovstvo korporacije IHI, građevinska tvrtka Shimizu, te banka koju podupire država, s ciljem lansiranja 20 malih raketa godišnje do 2029. kako bi se zadovoljila rastuća potražnja za lansiranjem satelita.

Na svom prvom letu u ožujku, Kairos, koji je nosio satelit japanske vlade, eksplodirao je pet sekundi nakon lansiranja.

I drugi nedavni projekti japanskih raketa također su se suočili s neuspjesima.

Japanska agencija za istraživanje svemira (JAXA) odgodila je debitantski let nove rakete na kruto gorivo Epsilon S nakon što je njezin test prošlog mjeseca po drugi puta bio neuspješan.

JAXA-ina veća raketa na tekuće gorivo H3 također nije uspjela pri svom inauguracijskom lansiranju u ožujku 2023., ali su sljedeća tri njezina leta ove godine ipak bila uspješna.

Godine 2019. Interstellar Technologies postala je prva japanska tvrtka koja je poslala raketu u svemir bez korisnog tereta, ali je njezin orbitalni lanser Zero još uvijek u razvoju.