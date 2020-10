Japan vodu iz Fukushime pušta u more, Južna Koreja se protivi

Zbrinjavanje kontaminirane vode iz nuklearne elektrane Fukushima Daiichi dugogodišnji je problem za Japan. Više od milijun tona vode trenutno je pohranjeno u velikim spremnicima u objektu

<p>Gotovo deset godina nakon nuklearne katastrofe, japanska vlada odlučila je ispustiti kontaminiranu vodu iz uništene nuklearke u ocean, javljaju mediji u petak, a formalno priopćenje najavljeno je kasnije tijekom mjeseca.</p><p>Očekuje se da će ta odluka ugroziti susjedne države poput Južne Koreje, koja je već pojačala testove na radijaciju za hranu iz Japana te dodatno devastirati ribarsku industriju u Fukušimi koja se godinama bori protiv tog poteza.</p><p>Zbrinjavanje kontaminirane vode iz nuklearne elektrane Fukushima Daiichi dugogodišnji je problem za Japan. Više od milijun tona vode trenutno je pohranjeno u velikim spremnicima u objektu.</p><p>Elektrana, kojom upravlja Tokyo Electric Power Company Holdings Inc, imala je više nuklearnih katastrofa nakon potresa i cunamija 2011.</p><p>List Asahi objavio je da bi za svako takvo ispuštanje trebale dvogodišnje pripreme, jer ozračena voda najprije mora proći postupak filtracije prije nego što se može dalje razrijediti morskom vodom te biti na kraju ispuštena u ocean.</p><p>Prošli tjedan predstavnici japanske ribarske industrije tražili su od vlade da ne dopusti izlijevanje kontaminirane vode iz elektrane u Fukušimi u more tvrdeći da će to poništiti godine rada na obnavljanju njihova ugleda.</p><p>Južna Koreja zadržala je zabranu na uvoz morske hrane iz područja Fukušime koja je uvedena nakon nuklearne katastrofe i prošle godine pozvala višeg dužnosnika japanskog veleposlanstva da objasni na koji način Tokio riješiti problem.</p>