Japanci su oduševljeni: Sake Sayonara, dolazi Plavac mali!

Iskreno, Japanci vino baš i ne znaju piti, zapravo, ovdje ga većinom piju žene i one su ga popularizirale. Polako se povećava broj ljubitelja vina, ali i dalje im je prva asocijacija na njega Francuska. Moj cilj je da vino uskoro povezuju s Hrvatskom, priča nam Jelena Yamasaki, Hrvatica koja već 22 godine živi u zemlji izlazećeg Sunca.

Ovoga tjedna iz Hrvatske prema Japanu kreće 100 sadnica pet autohtonih vinskih sorti - plavca malog, plavine, pošipa, vugave i maraštine - kako bi se nakon godinu dana promatranja u biljnoj karanteni u Kobeu počelo i sa sadnjom tih sorti u prefekturi Nagasakiju, s ciljem proizvodnje hrvatskog vina na japanskom tlu. Za taj projekt upravo je najzaslužnija naša Jelena, a veliku ulogu su odigrali Milenko Rajić koji već izvozi vino u Japan i profesor s Agronomskog fakulteta Edi Maletić.

- Mi Hrvati imamo tradiciju uzgoja vinove loze staru 2000 godina te se trudim kroz razne prezentacije upoznati Japance s našim vinom - govori nam Jelena. Uskoro bi tako japanski poslovnjaci na svojim karaoke partyjima mogli umjesto sakea ispijati plavac, pošip ili maraštinu.

- Sad je ‘in’ u Japanu piti vino. Prije je za njega vladao slab interes, ali se vremena mijenjaju. Sigurna sam samo da čari ‘bambusa’ Japanci ipak neće otkriti - govori nam Jelena. Danas japanskim vlada izvrsno, no nije uvijek bilo tako.

- Došla sam sama 1995. godine, nisam govorila jezik, nisam smjela raditi jer je kulturna viza bila samo za proučavanje kulture. Nakon što sam to naučila, idući izazov mi je bio naučiti japanski jezik ‘po sluhu’ jer novca za školu nije bilo. I trajalo je to sedam godina, no sad govorim kao da sam rođena ovdje. Kansai dijalekt je kao naš dalmatinski - kaže.

Hrvatske sadnice vina u Japanu samo su jedan od mnogih projekata kojima Jelena zbližava ove dvije zemlje.

- Već 20 godina dobrovoljno radim na promociji Hrvatske, informativnim prezentacijama, seminarima, predavanjima o Hrvatskoj i brendiranju naše zemlje - kaže Jelena te dodaje kako je imala i vlastitu TV emisiju o Hrvatskoj na jednoj japanskoj televiziji. “Kad ja kažem Hrvatska, Japanci kažu Mirko Cro Cop Filipović, ali i Jelena iz Osake, našalila se za kraj naša Japanka.