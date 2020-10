'Javila se pravobraniteljica, a kako se ono zove? Evo, ne mogu se sjetit, a to vam sve govori...'

Predsjednik Zoran Milanović danas je komentirao jučerašnji okršaj sa saborskim zastupnicama Orešković i Puljak. Nije poštedio ni pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova

<p><strong>Zoran Milanović</strong> sudjelovao je na komemoraciji u povodu obilježavanja 78. obljetnice talijansko-četničkih zločina u zaleđu Omiša. <br/> Nakon komemoracije ponovno se dotaknuo niza aktualnih tema.</p><p>Jučer je nazvao oporbene saborske zastupnice <strong>Daliju Orešković</strong> i <strong>Marijanu Puljak</strong> 'samodopadnim narikačama' jer su<br/> ispred Kluba u Slovenskoj ulici postavile ploču s natpisom 'Ured predsjednika Republike Hrvatske'.</p><h2>'Ako ulaziš u ring onda igraj pošteno'</h2><p>Tu izjavu usudila je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova<strong> Višnja Ljubičić</strong>, koja ju je nazvala seksističkom.</p><p> - Kad sam rekao narikača, a ne alapača, i kad sam rekao samodopadna, onda taj pridjev daje dovoljan kontekst, nema muškarca koji se bavi naricanjem. Narikače su neiskrene one to rade jer se to od njih očekuje. Drago mi je da se javila pravobraniteljica ... kako se ono zove? Ne znate..eto... Izabrana je krajem 11. mjeseca 2011., par tjedana nakon što sam ja postao premijer. Ona je osam godina radila taj posao, ali ja ne znam kako se ta osoba zove. To sve govori. U prosincu 2019. dobila je još osam godina mandata, o vašem trošku. Opet nekako po izborima. Njezin posao je da reagira u ovakvim situacijama, dobro. Želiš da te se tretira kao Amazonku? Onda budi spremna na to. Ja joj kažem da nikoga nisam uvrijedio, ali neću ljude koji smatraju da se na hrvački meč može doći s nožem - kazao je Milanović te nastavio:</p><p>- Jer ako ulaziš u ring onda mi nemoj donosit nož sa sobom, igraj pošteno i budi spreman da ti se uzvrati na isti način. Ne može mi nitko doći s nožem u ring a da ja ne reagiram - istaknuo je.</p><h2>'Imamo posla sa prevarantima'</h2><p> - Gospođa Orešković je rekao da se tamo okupljaju kriminalci i prostitutke, pazite rječnika...ja sam tamo odlazio od 2017. do 2020 tamo i upoznao <strong>Jagodu Bujić</strong>, dvoje akademika, tri starija profesora s ekonomije. To je ulični govor, a kojim se koristi jedna žena. Ona je tako njih okvalificirala. Ja se ovim načinom života bavim 15 godina, mislim da nikad nisam imao problema s ovom vrstom komunikacije da šikaniram žene. Nikada nisam napadao žene. Petnaest godina se bavim ovim poslom, i baš sad me upozoravaju na vrijeđanje žena. Baš sad! Imamo posla s prevarantima - rekao je predsjednik.</p><p>Poslao je poruku i udruzi B.a.B.e. <br/> - Poručujem gospođama iz B.a.B.a.: Mijenjate ime i ženu koja već godinama galami u vaše ime! Ne čini vam dobro...</p><h2>'Pompeo dolazi uvaliti američke avione'</h2><p>Predsjednik je komentirao i ponudu za borbene avione. Kazao je da američki državni tajnik <strong>Mike Pompeo</strong> dolazi 'uvaliti američke avione'<br/> - Protiv toga sam da se uzimaju avioni od nečlanice NATO-a. Jedna bi morala biti ponuda za nove avione, a druga za rabljene. Ovo je naša zemlja i ovdje vrijede naša pravila.</p><p>Osvrnuo se i na spočitavanje da je bio u Slovenskoj 9 tijekom <em>lockdowna.</em></p><p><em>- </em>Što to znači, da ljudi ne smiju izaći iz kuće? Ja sam išao samo na ručak s tri osobe. <em>Lockdown</em> je ništa, tlapnja, a cilj je bio da se ljudima pošalje poruka - dajte malo više distance, pazite što radite - zaključio je Milanović.</p>