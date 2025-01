Javili se zgroženi Hrvati nakon objave centra iz Londona: 'Što? Ja proruski bot? Odakle im to?'

Nakon što je Centar za informacijsku otpornost (Center for information resilience - CIR) u četvrtak objavio izvještaj, u kojem tvrde da je 'uočen snažan utjecaj proruskih botova na predsjedničke izbore u Hrvatskoj', medijima se javilo nekoliko ljudi koji su u izvještaju pogrešno okarakterizirani kao ruski botovi. Radi se, naime, o profilima pravih ljudi.

Centar za informacijsku otpornost (CIR) za sebe kaže kako je neovisna organizacija koja, tvrde, 'razotkriva prijetnje demokraciji i kršenja ljudskih prava'. Kako ističu u svom izvješću, istraživali su ponašanje računa na društvenim mrežama s ciljem "razotkrivanja mreže proruskih, anti-EU i anti-NATO botova". Analizirali su, tvrde, više od 4000 komentara i dijeljenja na Facebook objavama sa SDP-ove stranice, službenih stranica Zorana Milanovića i Dragana Primorca.

- Identificirali smo brojne račune s atributima bota ili neautentičnim atributima kao što su nedostatak autentičnog sadržaja objave, mali angažman/mali broj prijatelja i nedavni datumi kreiranja, koji su objavljivali brojne komentare o podršci Milanoviću na njegovim povezanim stranicama - stoji u njihovom izvješću.

Međutim, pregledom njihovih primjera "botova" s Facebooka, na nekim primjerim odmah je vidljivo da se ne radi o nikakvim neautentičnim profilima već o profilima stvarnih ljudi.

- Korisnički račun Mila Hodak objavljuje više od 100 puta dnevno i to u svako doba dana, uglavnom dijeljenjem i objavljivanjem slika koje napadaju Dragana Primorca ili podržavaju Milanovića. Račun nema prepoznatljive autentične atribute, objave ili ponašanja poput normalnih korisnika - stoji u izvješću CIR-a.

Večernji list stupio je u kontakt upravo s Milom Hodak čiji profil se našao u izvješću.

'Ovo je nevjerojatno. Ja bot?'

- Ne znam što bih rekla, u šoku sam, ne znam što im to znači i ne znam ni što sad da napravim. Znam prenijeti s nekih grupa, a kad objavim svoje to bude neki videozapis no bez ikakvih komentara, obično videozapis prati himna ili naša pjesma i ne vidim ništa sporno u tome. Nije mi jasno, ne razumijem kako su to zaključili. Meni je to nevjerojatno. Da se nađem u takvom kontekstu nekom. Da, preferiram Milanovića ispred Primorca, ali to je moje demokratsko pravo. Ne znam kako tako nešto mogu napisati, nije mi uopće jasno to - rekla je Mira za Večernji.

Što se tiče njenog profila, netočno je i ono što CIR navodi - da "račun nema prepoznatljive autentične atribute, objave ili ponašanja poput normalnih korisnika". Ona je aktivna sa širenjem pozitivnih objava prema Milanoviću, ali je na njenom profilu je jasno uočljivo ponašanje angažiranog Facebook korisnika, a ne bota.

CIR je proruskim botom imenovao i profil Ana Bobinac, međutim i kod ovog profila je jasno da se radi o angažiranom Facebook korisniku tj. profilu stvarne osobe. Komunicira ispod objava, ostavlja komentare, objavljuje reelse i videosnimke što nije karakteristično za botove, piše Večernji.

U izvještaju se navodi i kako su analizirali sadržaje i s brojnih drugih društvenih mreža poput X-a (bivšeg Twittera), Reddita, TikToka...

Baš na X-u su detektirali i istaknuli, kako kažu, račun koji pokazuje elemente ponašanja trola i bota. Međutim, radi se o računu hrvatskog novinara Darka Lesingera. Na profilu objavljuje od 2017. pod imenom i prezimenom, ima autentičnu fotografiju koju je snimio profesionalni fotograf. Jasno je da se ne radi o proruskom botu.

- Prva reakcija na vijest u kakvo sam društvo smješten bila je smijeh, ali to ne znači da neću podići tužbu protiv odgovornih osoba, jer neću dopustiti da se ugled koji sam stjecao u tridesetogodišnjoj karijeri blati na opskurnim portalima - rekao je Lesinger za Telegram.

GONG: Izvješće je puno manjkavosti

Dodao je kako zaista podržava predsjednika Milanovića, ali da nikad nije prozvan proruskim botom.

- Dosad su me u komentarima proglašavali svačim, ali nikad proruskim botom. To valjda imam zahvaliti činjenici što sam podupiratelj predsjednika Milanovića, a mi smo svi, kako voli naglasiti predsjednik Vlade Andrej Plenković "ruski igrači" - dodao je za Telegram.

Zbog cijelog izvještaja, kojeg je u četvrtak prvi objavio Novi list, oglasio se jučer i GONG.

- Vezano uz novoobjavljeno istraživanje Centra za informacijsku otpornost (CIR), u kojem se ukazuje na prisutnost koordinirane mreže pro-ruskih lažnih profila koji podržavaju Zorana Milanovića, Gong smatra kako objavljena analiza ima određenih manjkavosti, zbog kojih se budi sumnja u njegovu kvalitetu te u sustavnost istraživačkih metoda - rekli su za Hinu.

Dodaju kako u istraživanju nema spomena botova s TikTok računa Dragana Primorca, koje je ta mreža utvrdila i uklonila. Nadalje, GONG upozorava da je istraživanje CIR-a anonimno, a metodologija nedovoljno pojašnjena. Kao još jedan od uočenih problema u izvještaju CIR-a, GONG navodi selektivno biranje primjera kako bi se poopćili zaključci.

Inicijativa za objavu izvješća došla je iz Hrvatske, tvrdi GONG, i to od istraživača koji se nisu htjeli potpisati.

- To otvara prostora sumnji da istraživanje nije nezavisno, mada se inicijalno pokušalo takvim predstaviti. Gong je od CIR-a tražio dodatna pojašnjenja vezana za metodologiju ovog istraživanja, kao i više informacija od digitalnih platformi o njihovim saznanjima o djelovanju spomenute mreže lažnih profila - kazali su.

Istraživanje Centra za informacijsku otpornost je ranije u četvrtak komentirala i ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek. Rekla je kako istraživanje izgleda vjerodostojno.

- Stručnjaci koji se bave kibernetičkom sigurnošću i dezinformacijama trebali bi provjeriti sadržaj tih podataka. Ako su ti podaci točni, a iz onoga što je napisano djeluju da su vjerodostojni, onda je to razlog za ogromnu zabrinutost svih nas. Ne bi Hrvatska bila prva zemlja u Europi u kojoj se događa ruski utjecaj na izbore - izjavila je ministrica.