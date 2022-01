Osmi dan nastavlja se potraga za 27-godišnjim Splićaninom Matejem Perišem koji je u noći između 30. i 31. prosinca nestao u Beogradu, te mu se od tada gubi svaki trag.

Njegov otac, Nenad Periš, već nekoliko dana nalazi se u Beogradu u potrazi za svojim sinom te moli sve koji znaju bilo koju informaciju da jave.

Nenad Periš, otac nestalog mladića, u razgovoru za Nova.rs govori o svim okolnostima koje prate ovaj slučaj kao i o novim informacijama vezanim uz potencijalno konzumiranje droge.

- Nema novih informacija, policija nastavlja potragu i sve istražne radnje za Matejem tijekom blagdana. Dao sam uzorak za identifikaciju DNK. Bio sam u policiji, rekli su mi da je potraga u tijeku, što je dobro. Naglasak je na Savi, odnosno na koritu i obali. Bili su i psi kako bi identificirali neke kretnje - ističe Periš.

U javnosti se posljednjih nekoliko dana objavljuju informacije kako je svemu prethodio sukob u klubu Gotik u kojem su mladići provodili večer.

- Mogu reći ono što sam saznao od Matejevih prijatelja, a to je da nisu vidjeli niti imali fizičke sukobe u lokalu u trenutku kada je nestao. Nisam čitao što je napisano, jer se moji podaci odnose isključivo na policijske prijave. To mogu reći - rekao je mladićev otac.

Periš se osvrnuo i na pronalazak taksista koji je sudeći prema informacijama zadnja osoba koja je komunicirala s Matejem.

- Čini mi se da svatko tko je te večeri bio u kontaktu s Matejem može doprinijeti da se sazna gdje je i kamo je otišao. Mislio sam da mu je rekao ulicu ili adresu. Kao što vidite, zaustavio je taksi , a kada se vozilo zaustavilo, prvo je htio otvoriti vrata putnicima. Zatim se prešao na prednje sjedalo. Vidio sam ga kako komunicira s taksistom i pomislila sam da mu je možda rekao odredište, ali mi je policija rekla da se "Situacija nije puno promijenila niti je išta rasvijetlila. Ne mogu reći što mu je rekao, ali policija mi je rekla da događaj nije bio takav da promijeni tijek situacije - rekao je Periš.

Otac je komentirao i izjavu predsjednika Policijskog sindikata Srbije Veljko Mijailović da su kod mladića pronađene nedozvoljene supstance.

- Svako tko zna Mateja, znao bi odgovor na ovo pitanje. Matej je, zasigurno, momak koji je, prije svega, sportaš. On je momak koji je bio u treningu, nije pušač. Mlad čovjek koji je imao svoj put, završio je fakultet, bavio se sportom, preko ljeta vozio brodove.. To što neki navode, ja sam siguran da on to ne uzima i da to nije posljedica ove tragične situacije. Matej je primjeren mladi čovjek, posvećen svom poslu. Oni su došli u Beograd da proslave i da se zabavljaju.. Ako je nešto bilo, to je jedino alkohol - kaže Periš.

Otac nestalog mladića ističe i da je je svim ljudima zahvalan na svemu proteklih dana.

- Želio bih da svima poželim iskrene čestitke za Badnji dan i Božić, svim građanima Srbije, svima koji mi proteklih dana pružaju podršku. Želim da u krugu obitelji provedu praznike i budu sretni - kaže Periš.

- Znam da postoji interes, ali želim da zamolim novinare da ne dolaze ispred kuće moje obitelji. Njih to jako uznemiruje, jer im je dovoljno teško zbog svega što se događa. Hvala svima na razumijevanju - kaže Nenad.