Je li bivša partnerica Epsteina povezana s nestankom Maddie? Fotorobot pokrenuo glasine

Sličnost je na prvi pogled zapanjujuća. Ghislaine Maxwell (64) osuđena je 2022. godine zbog trgovine maloljetnicama. Godinama je namamljivala djevojčice i mlade žene za osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina. Na društvenim mrežama već se dugo šire glasine da bi mogla biti upletena u još jedan težak zločin: otmicu Madeleine McCann, prenosi RTL.de.

Tada trogodišnja britanska djevojčica nestala je iz apartmana u Portugalu 2007. godine. Do danas, Maddie nikada nije pronađena, no ime nestalog djeteta pojavljuje se u spisima vezanim za slučaj Epstein, što dodatno potiče teorije zavjere.

Fotorobot žene koja je pokrenula nagađanja

Unatoč tome što policija odbacuje povezanost, na internetu se neprestano pojavljuju spekulacije da je Epsteinova suradnica umiješana u otmicu britanske djevojčice. Fotorobot koji su objavili privatni istražitelji angažirani od strane Maddienih roditelja za mnoge je postao ključni "dokaz" ove teorije. Računalno generirana slika prikazuje ženu s kratkom tamnom kosom i uskim nosom, baš poput Maxwell. Dvojica Britanaca navodno su vidjela do danas neidentificiranu ženu 7. svibnja 2007. godine, samo četiri dana nakon nestanka Maddie, u Barceloni. Prema svjedocima, djelovala je uzrujano i očito je nekoga čekala ispred bara.

Kada joj je jedan od muškaraca prišao, upitala ga je nešto neobično.

​- Imate li dijete?

Foto: Youtube/Screenshoot

Prema svjedocima, žena je bila visoka oko 1,58 metara, vitka i stara između 30 i 35 godina. Imala je australski ili novozelandski naglasak i navodno je izgledala poput Victorije Beckham. "Ona je osoba od posebnog interesa za istragu", stoji na stranici findmadeleine.com. "Ako znate ili sumnjate tko bi ona mogla biti, molimo kontaktirajte dežurnu liniju za istražitelje."

Teoriju je dodatno potaknula i izjava svjedoka zabilježena u nedavno objavljenim dokumentima vezanim za slučaj Epstein, prenosi RTL.de. On je istražiteljima ispričao kako je 2009. godine vidio ženu i dijete kako hodaju ulicom. U tom trenutku nije mu se činilo sumnjivo, ali kasnije je shvatio da žena nalikuje Ghislaine Maxwell. Maddie bi u to vrijeme imala šest godina, što odgovara opisu svjedoka. Prema neprovjerenoj dojavi FBI-a iz 2020. godine, svjedok je primijetio da je djevojčica "stalno skrivala desno oko", što su neki povezali s Maddienim kolobomom, rijetkom očnom anomalijom. Međutim, policija je kasnije pojasnila da ne postoji potvrđena veza između Maddienog nestanka i Maxwell, a navodno viđenje do danas nije potvrđeno.

Foto: U.S. Justice Department/REUTERS

Brojne nelogičnosti ruše teoriju

Policija očito ne vjeruje da je žena s fotorobota Ghislaine Maxwell. Navodno u proljeće 2007. godine uopće nije imala kratku frizuru. Fotografije iz tog razdoblja prikazuju je s kosom gotovo do ramena. Postoje i druge nedosljednosti. Godine 2007. Maxwell je već imala 45 godina, što je desetak godina više od žene koju su svjedoci vidjeli u Barceloni. Maxwell također ne dolazi iz Australije ni Novog Zelanda; odrasla je u Oxfordu i, prema BBC-ju, govori "uglađeni britanski engleski". Prema pisanju Sunday Guardiana, početkom svibnja 2007. godine vjerojatno uopće nije bila u Europi, već se nalazila u New Yorku.

Foto: Police Department

Glavni osumnjičenik je Nijemac

Njemački istražitelji i dalje smatraju da je Nijemac Christian B., koji je u to vrijeme živio u Portugalu, oteo i ubio Maddie. Iako je u rujnu 2025. pušten iz zatvora nakon odsluženja kazne za nepovezano silovanje, ostaje pod nadzorom s elektroničkim lokatorom. Do sada, međutim, nema dovoljno dokaza da ga se izvede pred sud zbog slučaja McCann. U međuvremenu, Ghislaine Maxwell služi dvadesetogodišnju zatvorsku kaznu u Teksasu zbog svoje uloge u Epsteinovom lancu seksualnog zlostavljanja.