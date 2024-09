Je li DNO ili Domino i hoće li bivši DP-ovac Mario Radić spasiti dugine boje od gejeva

Kad moraš objašnjavati naziv svoje stranke, kad se braniš od ismijavanja, prepucavaš s gej udrugama i prepireš oko vlasništva nad duginim bojama, onda ne možeš reći da je start bio previše uspješan.

"Za dobrim konjem se praši dobro", kaže jučer Mario Radić, bivši potpredsjednik Domovinskog pokreta, a sada osnivač nove stranke Dom i nacionalno okupljanje, u intervjuu na N1 televiziji.

A nekad se samo - praši.

Je li akronim nove stranke DNO ili je njezina skraćenica Domino, što je ujedno i naziv LGBTQ udruge, jednako je pogubno za organizaciju, pa još i desničarsku, koja želi da ju se uzme ozbiljno.

Teške boje

Mario Radić čak se prepucava s gej udrugom oko duginih boja. "Vidim da su se duginim bojama označili", kaže on. "Ja bih pitao sve te ljude otkad su dugine boje u nečijem vlasništvu? Duga se pojavi na nebu od boga. Ja ne dam dugine boje bilo kome".

Duge, dakle, nisu ničije, ali ih on ne da bilo kome.

I još gore, prkosna poruka gejevima: "Možda im je krivo što će ovaj naziv zadominirati prostorom, a ne njihov."

Iako Mario Radić nije uspio zadominirati ni Domovinskim pokretom.

Dok je javnim prostorom trenutno zadominirao iz krivih razloga.

I tako, komičan i bizaran bio je nastupni intervju osnivača i lidera nove političke stranke, sastavljene od odlomljene frakcije Domovinskog pokreta. Ne samo da imaju problem s imenom, nego imaju problem i s gejevima. Pa i s duginim bojama.

Fokus grupa

Ipak, Radić se pokušava utješiti činjenicom da je ovakvo ime "dobilo najviše glasova i najbolje odjeknulo u fokus grupi". Kakvi su onda tek bili drugi prijedlozi? I kakva je to bila fokus grupa? Je li još netko bio u sobi s njom?

Uglavnom, nova stranka, DNO ili Domino ili Dom i nacionalno okupljanje - svatko će odabrati omiljenu varijantu - trebala bi biti novija inačica suverenističke, desničarske, konzervativne, nacionalističke grupacije koja se nagurava na političkoj sceni desno od HDZ-a.

Naziv stranke upućuje na francusko krajnje desničarsko Nacionalno okupljanje Marine Le Pen, ali Radić u prvim nastupima ne stiže pobliže nas upoznati s ideološkim profilom svoje stranke ("Svatko ima neku drugu referencu, jedni su rekli da je predesno, drugi da je prelijevo"), jer ima previše posla s objašnjavanjem i dešifriranjem samog imena.

Je li tek ridikulozno ili je kopirano?

Što desnica mrzi

A političkoj desnici oduvijek su bile ključne dvije stvari: ne podnosi ismijavanje i očajnički želi da ju se shvaća ozbiljno.

Radić pritom mora znati, ili makar netko u fokus grupi, da se njega i njegove kolege u medijima neće potpisivati punim kobasičastim nazivom stranke, već s akronimom (DNO) ili skraćenicom (Domino), što je oboje bizarno.

A možda i to ima smisla. Stranka bi mogla biti osuđena na to da uskoro dotakne dno ili da se naprosto sruši poput domina, osim ako je u međuvremenu neće HDZ dominirati.

No prije nego što se sve to dogodi, prije nego Mario Radić odluči hoće li biti na vlasti ili u oporbi, uz HDZ ili protiv njega, desno ili lijevo, trebamo vidjeti hoće li najprije uspjeti spasiti one famozne dugine boje od LGBTQ udruge.