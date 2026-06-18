Je li esej iz hrvatskog jezika pod utjecajem privatnih izdavača? 'Traje kampanja za udžbenike'

Više od 7000 maturanata u četvrtak je izašlo na najtraženiji izborni ispit državne mature, fiziku. Kako su nam kazali, bilo je izazovno, no fizika je i inače jedan od najtežih maturalnih ispita. Ipak, radi se o ispitu koji se boduje za većinu najtraženijih fakulteta, od FER-a do Medicine i tehničkih fakulteta, te je maturantima važno da ga polože.

A iako su prošla dva dana od pisanja eseja iz hrvatskog jezika na državnoj maturi, u prosvjetnim krugovima i dalje traju rasprave o situaciji koja je obilježila ovogodišnji ispit. Dok su maturanti većinom bili sretni kad su vidjeli da im je zadatak drama Pietra Calderona de la Barce iz 1639. godine, "Život je san", uz polazno pitanje: "Kako se Sigismundov lik mijenja tijekom dramske radnje", vrlo brzo među nastavnicima se proširio mail koji im je uputila jedna privatna izdavačka kuća.

U toj poruci, izdavačka kuća ističe kako se "isto pitanje, praktički, javlja i u našem priručniku", a u veljači je pitanje detaljno obrađeno na edukacijama za nastavnike koje organizira ta izdavačka kuća.

Dalje se navodi kako je to "potvrda iznimne kvalitete našeg priručnika i naših edukacija", te zahvaljuje nastavnicima što dolaze na edukacije. Dio prosvjetara smatra kako se radi o direktnom interesu te kompromitaciji državne mature. No drugi ističu kako o tome nema govora.

Škole biraju udžbenike

Poslali smo upit na više strana o tome je li ovo sukob interesa, s obzirom na to da je upravo u tijeku izbor udžbenika za srednje škole, a u kojem sudjeluje i ova izdavačka kuća. Iako nitko ne želi govoriti javno, naši se sugovornici slažu s time da se vjerojatno radi o kampanji, odnosno, nespretnom marketinškom potezu te izdavačke kuće.

- Mislim da ovo jest nemoralno, čak i ako uzmemo u obzir da pitanje za esej nije direktno preuzeto iz priručnika te izdavačke kuće. Treba odgovoriti i na pitanje radi li se o sukobu interesa pojedinih članova stručne radne skupine koja je sastavljala pitanja za test i esej - kaže nam zagrebačka profesorica, učiteljica u osnovnoj školi, koja je i sama suradnica izdavačke kuće.

Upravo zbog te suradnje, ističe kako ne može biti ni u kakvom povjerenstvu ili stručnoj skupini vezanoj uz nacionalne ispite, državne mature i slično, jer je tako propisano pravilnicima i uvjetima javnih natječaja.

'Pitanja za djela se često ponavljaju'

Iz NCVVO-a, pak, kažu kako nastavnici prolaze brojne edukacije o gradivu državne mature, kako u organizaciji, primjerice, Agencije za odgoj i obrazovanje, tako i većine privatnih izdavača školskih udžbenika. Pitanja za ispite mature, pa tako i teze za esej, slažu stručne radne skupine. Ovo pitanje, smatraju, nije nametnuto od izdavača koji u tome ima svoj interes, već se radi o uskom području u kojem je moguće da se ponavljaju ista, ili slična pitanja i teze.

Primjerice, za Calderonovu dramu, s potpuno istim pitanjem, pripremu je radila i prof. Marina Čubrić iz Nadbiskupske gimnazije, za HRT-ovu emisiju "Radiomatura". Inače, prof. Čubrić u četvrtak je primila Nagradu "Ivan Filipović" za životno djelo. Uostalom, i sami učenici su nam kazali kako su baš u danima prije ispita s nastavnicima u školama ponavljali upravo Calderona.

Znači li to da se za temu eseja znalo danima prije? Iz NCVVO-a kažu i da se tema za esej, između šest djela najavljenih na početku školske godine, bira na dan pisanja.

'Mnogi su suradnici privatnih izdavača'

Uostalom, temeljite pripreme za ispite državne mature, pa tako i esej, provode i razne privatne tvrtke. U njihovim materijalima djela se obrađuju po pravilima pisanja eseja i često se dogodi da se "poklope" njihovi materijali i esej, kažu nam sugovornici.

S druge strane, činjenica je da jako mnogo nastavnika, nastavnica, učiteljica, surađuje s izdavačima školskih udžbenika, koji već godinama pripremaju i školske testove, te pripreme za nastavu koje koriste učiteljice i nastavnici.. Upravo su profesori autori udžbenika, te sudjeluju na brojnim edukacijama, kako uživo, tako i webinarima, koje organiziraju upravo privatni izdavači.

Ključno je pitanje poštuje li se procedura po kojoj nastavnici koji surađuju s izdavačima ne mogu biti članovi stručnih radnih skupina za državne mature, nacionalne ispite, sastavljanje kurikula itd., te da se situacija raščisti do sljedeće mature. Jednostavno, ispit koji je uvjet za upis većine fakulteta ne smije biti kompromitiran na ovakav način, zaključuju naši sugovornici.