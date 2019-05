Je li unuk Freuda oteo Maddie i tajnu sa sobom odnio u grob?

Roditelji Madeleine McCann nisu ni znali da su se, nekoliko mjeseci nakon što je nestala njihova kći, sprijateljili s monstrumom koji je možda mogao znati nešto o njenom nestanku. Sir Clement Freud imao je kuću svega nekoliko stotina metara od turističkog naselja Praia da Luz.

Tamo je boravio nekoliko mjeseci godišnje i par tjedana nakon što je Maddie nestala pozvao je Garryja i Kate na večeru. Upoznali su se i sprijateljili. No McCannovi nisu mogli znati da je njihov novi obiteljski prijatelj, kojem su tad bile 83 godine, zapravo potpuni psihopat i pedofil.

U svojoj knjizi "Madeleine", ne znajući u tom trenutku da je Freud bio pedofil i serijski silovatelj, majka Kate McCann je napisala:

- Jednog dana dobili smo pismo. Unutra je pisalo:

Dragi McCannovi, imam kuću u Praiji da Luz. Neugodno mi je kad vidim što mediji rade od vaših života. Ukoliko ste za večeru prije iduće srijede, nazovite. Znam kuhati. Srdačno vaš, Clement Freud. (...)

(...) Hvala bogu na ljudima kao Clement koji su nas znali nasmijati i u najtežim trenucima. Freud mi je jednom rekao: Onda, Kate, što je točno od ovoga što piše u portugalskim medijima - "jesi li katolkinja, alkoholičarka, depresivna ili nimfomanka?"

Unuk slavnog psihoanalitičara Sigmunda Freuda i brat slikara Luciana bio je bogati član visokog engleskog društva. Jedan od prvih "celebrity chefova", vrhunskih kuhara. Kasnije i ugledni novinar, potom i član parlamenta.

Clement Freud preminuo je otprilike dvije godine nakon Maddiena nestanka, no ubrzo nakon njegove smrti dvije su ga žene optužile za pedofiliju. Jedna žrtva bila je kći obiteljskih prijatelja njega i njegove supruge.

- Bilo mi je možda deset godina. Dirao me na zadnjem sjedištu, gurao mi jezik u usta. Bilo je odvratno - ispričala je Sylvia Woosley.

Četiri godine kasnije brak njenih roditelja se raspao i majka je zamolila Freuda te suprugu Jill Flewett ako bi se mogli brinuti za njezinu kći. Clement Freud, zvani Clay, bio je ugledni član društva i nije joj ni na kraj pameti bilo što se događa.

- Supruga mu je bila glumica i često je bila odsutna. Imao je potpunu moć nada mnom. Svaki dan me dirao - rekla je Sylvia.

Još jedna žena potom ga je optužila da ju je analno silovao kad joj je bilo 17 godina, a prvi put je pokušao kad joj je bilo 14.

Takav monstrum se, dakle, odlučio približiti obitelji McCann nakon što im je kći nestala pod misterioznim okolnostima. Je li nešto znao o Maddienu nestanku? Je li u to bio upleten? Je li Praiju da Luz izabrao zato što je znao da u tom dijelu Portugala postoji dobro organizirani pedofilski lanac, kao što će se kasnije ispostaviti?

Ni na jedno od tih pitanja nikad nećemo dobiti odgovor jer Clement je preminuo prije deset godina.

'Tapas 9': Tražili su stol s pogledom na apartman

Najtraženija djevojčica na svijetu nestala je, inače, na današnji datum prije 12 godina u portugalskom ljetovalištu Praia da Luz. Više od 12 milijuna eura potrošeno je ukupno u potrazi za njom, primili su više od 8000 dojava, ali do danas nije pronađena.

U Apartmanu 5A u prizemlju, iz kojeg je Madeleine McCann (3) nestala devet dana prije četvrtog rođendana, spavali su i blizanci Sean i Amelie, kojima su tad bile dvije godine. Roditelji Kate i Gerry, niti bilo tko drugi od odraslih, nije bio s njima.

Četiri para liječnika ili medicinskih sestara, zdravstvenih radnika, zajedno su večerala u 30-ak metara udaljenom Tapas baru, koji je gledao na apartman McCannovih, i svako malo - oni tvrde svakih 15-20 minuta - netko bi otišao do apartmana provjeriti djecu.

Za stolom u Tapas baru bilo ih je točno devetero - dr. Gerry (tad 39-godišnjak) i Kate McCann (39), dr. Russel O'Brien (36) i njegova partnerica Jane Tanner (37), supružnici dr. Matthew (37) i Rachael Oldfield (36), David (41) i dr. Fiona Payne (34) te njezina majka Dianne Webster.

Ta grupa turista iz Engleske, koju će kasnije mediji prozvati "Tapas 9", stigla je u portugalsko ljetovalište na obali Atlantskog oceana pet-šest dana ranije i svaki dan su zajednički večerali. Kasnije će se u istrazi ispostaviti da su od konobara tražili izričito da im svaku večer rezervira isti stol, koji gleda baš na apartmane gdje su odsjeli.

A netko od osoblja je to i zapisao u knjizi rezervacija odmah na ulasku u Tapas bar, doslovce je tamo stajalo da "devetero engleskih gostiju traže baš taj stol da mogu od tamo vidjeti apartman u kojem im spavaju djeca". Portugalskoj policiji to je promaknulo. Zapis u knjizi rezervacija mogao je vidjeti bilo tko, a otkrili su ga tek naknadno privatni istražitelji koje je angažirala obitelj.

Rekonstrukcija: Noć kad je nestala Maddie

McCannovi su se spustili u Tapas bar oko 20.30. Ubrzo su došli Oldfieldovi, pa Jane Tanner i Russell O'Brien. U 21.05 tata McCann otišao je provjeriti klince u apartman 5A i sve je bilo ok. I blizanci i Madeleine bili su, kaže, tamo. Spavali su. Ostavio je vrata dječje spavaće sobe lagano odškrinuta i to je zapravo zadnji put da je netko vidio Maddie.

Deset minuta kasnije svoju djecu išla je u apartman provjeriti Jane Tanner. Putem je krajičkom oka vidjela čovjeka kako nosi dijete u pidžami, ali nije na to obraća pretjeranu pažnju. To će gotovo deset godina biti jedan od ključnih detalja istrage prije nego što se pokazao potpuno promašenim. Privatni istražitelji utvrdili su kako je riječ o engleskom turistu, koji je nosio svoje dijete u apartman.

Tu djevojčicu roditelji su bili ostavili u dječjoj igraonici Ocean cluba, a ona je na putu do apartmana jednostavno zaspala u očevom naručju. No McCannovi niti bilo tko od "Tapas 9" ekipe nisu učinili isto, nisu svoju djecu ostavili kod animatora. U istrazi su rekli da su djeca bila premala i da su već oko 20 sati morala ići spavati, a oni bi tek oko 20.30 svaku večer dolazili u Tapas bar. Samo jedan par, samo Payneovi su koristili videomonitor i preko njega čekirali djecu. McCannovi su u nekoliko navrata koristili babysitericu u Praiji da Luz, ali uglavnom preko dana. Ne navečer.

Oko 21.25 - 21.30 djecu su te večeri pošli provjeriti dr. Oldfield i dr. O'Brien. Kasnije je Oldfield u istrazi rekao da nije otvarao vrata, da je samo ušao u apartman McCannovih i prislonio uho da čuje plače li netko od djece. Nije čuo ništa pa se vratio natrag.

No O'Brien, bliski prijatelj Gerryja McCanna i njegov suradnik iz Leicestera, zadržao se u drugom apartmanu kojeg su on i Jane Tanner iznajmili oko 25 minuta jer je jedna od dvije kćerkice bila virozna i imala je temperaturu. Neki portugalski mediji objavili su bili da ga nije bilo za stolom više od sat vremena, ali on je tvrdio da je to laž. Nikad nije bio među osumnjičenima.

Oko 22 sata u apartman je krenula Kate McCann.

- Kad sam pokušala otvoriti vrata dječje sobe, nastao je propuh. Vrata su se zalupila. Ponovno sam ih odškrinula i vidjela da Maddie nema u krevetu. Mislila sam da se nije slučajno probudila pa krenula tražiti nas i otišla u našu sobu. Ali nije je bilo ni tamo... Tad me ulovila panika. Vratila sam se u dječju sobu, opet je propuh nastao i zavjese su se pomaknule, vidjela sam odškrinut prozor. Blizanci su bili tamo, ali Madeleine nije bilo - rekla je Kate u iskazu policiji.

Panično je otrčala u Tapas bar.

- Uzeli su je! Netko je odnio Maddie! - vikala je.

Plišanac s kojim je Maddie spavala bio je gore visoko na polici, nema šanse da ga je ona mogla ostaviti tamo. Nje nije bilo nigdje. Curica je misteriozno nestala. Policija je u idućih nekoliko godina prekopala Praiju da Luz uzduž i poprijeko, tražili su Maddie uz pomoć dronova, psa tragača... Imali su dojave iz Španjolske, Belgije, pa čak i iz Međugorja. Niti jedna informacija nije se pokazala kao trag koji bi odveo do Maddie. No privatna istraga pokazala je nevjerojatne propuste portugalske policije, vezane uz pedofile, seksualne predatore koji su boravili na području Algarvea.

Silovatelj u Praiji de Luz i pedofilski lanac u Portugalu

Policijski inspektor Goncalo Amaral, smijenjen sa slučaja zbog pritisaka iz Velike Britanije, kasnije je izdao knjigu u kojoj piše o nelogičnostima u iskazima roditelja. Javno tvrdi da netko od devet ljudi za stolom u Tapas baru ne govori istinu. A u prilog njegovim tvrdnjama ide činjenica da su posebno utrenirani psi nanjušili miris leša i krv najprije u apartmanu, a onda i u automobilu kojeg su McCannovi rentali otprilike dva tjedna nakon što je Maddie nestala. No čvrstog dokaza da je djevojčica ubijena u apartmanu, dokaza koji bi prošao na sudu, nije bilo.

Dokumentarac o nestanku Madeleine McCann otkriva, međutim, da je portugalska policija - najvjerojatnije iz straga da ne "pokopa" lokalni turizam, koji im je glavni izvor prihoda - skrivala podatak kako je u krugu od 20-ak kilometara oko Praije da Luz nekoliko mjeseci uoči Maddiena nestanka operirao serijski pedofil koji je upadao u apartmane isključivo turistima. Napastovao je djevojčice čak i dok su roditelji bili u drugoj sobi i nikad nije pronađen... Govorio je engleski - jedna ga je curica pitala "Is it you, daddy?" (Jesi li to ti, tata?). Odgovorio je: "Yes, it's me" (Da, ja sam). O tome postoje i službeni policijski zapisnici.

Uz to, jedna britanska turistica je ispričala da joj je na vrata apartmana tih dana pokucao muškarac koji se ponašao sumnjivo. Tražio je pomoć za sirotište, no zalupila mu je vratima kad je shvatila da uopće ne gleda u nju, nego kroz odškrinuta vrata bulji u njezinu kćer. Imala je tri godine i plavu kosu, kao Maddie.

Dan, dva kasnije spuštala se s gornjeg kata, apartman je bio na dvije etaže, i u dnevnoj sobi vidjela tog istog muškarca kako stoji pored njezine kćeri. Pobjegao je. Ona je sve prijavila policiji i na temelju njezina iskaza izrađen je fotorobot. No muškarac nikad nije pronađen. Nikakvo sirotište u tom kraju ne postoji.

Tri godine nakon Maddiena nestanka izbio je skandal u dječjem domu Casa Pia u Portugalu - tamo je postojao pravi, dobro organizirani pedofilski lanac i novinari su otkrili da su imućni pedofili iz cijelog svijeta dolazili i iskorištavali maloljetnike. Očito je postojala prava mreža pedofila u tom kraju.

Jedan od tih monstruma bio je, nažalost, i Clement Freud.