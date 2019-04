Privatni detektivi malu Maddie tražili prateći priču iz '24sata'

Radnica na benzinskoj crpki u Portugalu. Kao i gospođa u jednom belgijskom kafeu uz autocestu. Španjolski turist u planinama Maroka... Svima njima učinilo se da su vidjeli Madeleine McCann i sve te dojave - a bilo ih je iz 42 zemlje svijeta - provjeravao je specijalni tim istražitelja koji je angažirala obitelj. Trogodišnja djevojčica nestala je iz apartmana 5A u portugalskom naselju Praia de Luz 3. svibnja 2007. godine i do danas nije pronađena.

POGLEDAJTE VIDEO

[video: 1205556 / Nestanak Madeleine Mcann tražili su tragom priče 24sata]

U Netflixovu dokumentarcu “Nestanak Madeleine McCann” (The disappearance of Madeleine McCann”), koji se emitira od 15. ožujka i pogledali su ga deseci milijuna ljudi u svijetu, u “epizodnoj ulozi” pojavljuju se i 24sata.

Naime, u trećoj epizodi, nakon 24 minute i 4 sekunde, vrte se “slideovi” svega nekoliko novina iz cijeloga svijeta čije priče su istražitelji, kažu u dokumentarcu, pročitali tijekom istrage i pratili ih vrlo ozbiljno. Među njima je i priča objavljena 12. studenoga 2007. godine u 24sata.

Foto: Screenshot/Disappearance of Madeleine McCann

Irski hodočasnik je bio u Međugorju i tvrdio da je tamo vidio plavokosu djevojčicu frapantno nalik na Maddie.

Muškarac ju na silu ugurao u auto

- Među vjernicima sam uočio djevojčicu koja se svađala s muškarcem i ženom. Prišao sam im, no muškarac je stavio djevojčici ruku preko usta i ugurao je na silu u Golf. Prilično sam siguran da to dijete nije njihovo. Zapisao sam registraciju - rekao je Irac.

The Disappearance of Madeleine McCann - Si algo queda claro tras verlo es que los padres no tuvieron nada que ver con ello, más allá de la negligencia que cometieron. La docuserie profundiza a un ritmo frenético dentro de un caso mal llevado, aún sin resolver. pic.twitter.com/AWIJ4Lse0d — Mar (@thursdays_girl) April 2, 2019

Ubrzo se, nažalost, ispostavilo da to nije bila kći Gerryja i Kate McCann.

- Žao mi je što obitelj McCann prolazi kroz ovo. Moja kćerkica bila je tog dana nemoguća i ja sam izgubio živce te sam je ugurao u auto. Ljudi su nas gledali, bilo mi je neugodno i zato sam žurio pobjeći. Nisam ni sanjao da će to izazvati ovoliku dramu - rekao je Alen Dedić, otac djevojčice koju su zamijenili za Maddie.

Dokumentarac rekonstruira nevjerojatne obrate u samoj istrazi, od toga da su dva posebno istrenirana psa namirisali nešto u apartmanu - pored kreveta u sobi oca i majke te na zidiću prozora kojeg je otmičar ostavio otvorenog. Kasnije su namirisali tragove krvi u gepeku automobila kojeg su McCannovi unajmili 12 dana nakon nestanka Maddie i zbog toga su majka Kate te otac Gerry mjesecima bili osumnjičenici, prije nego što je portugalska policija skinula veo sumnje s njih dvoje.

Nezadovoljni radom portugalske policije, otac i majka su unajmili privatne istražitelje i oni su otkrili važne detalje koji su promaknuli Portugalcima.

Foto: Steve Parsons/Press Association/PIXSELL

Tapas bar u kojem su stalno večerali, a iz kojeg su imali pogled na apartman 5A, upisao je ime McCannovih na tabli za rezervacije, koju su mogli vidjeti apsolutno svi koji uđu u restoran, uz napomenu kako “žele baš taj stol jer su djeca sama u apartmanu”. Tko god je tih dana kročio nogom u taj Tapas bar, mogao je znati da su u apartmanu sama djeca koja spavaju dok roditelji večeraju.

Foto: John Stillwell/Press Association/PIXSELL

Doduše, i McCannovi i njihova dva para prijatelja, svi liječnici ili medicinske sestre, tvrdili su da su svakih 15-20 minuta išli kontrolirati djecu i da je sve do 22 sata te večeri sve bilo u redu, no portugalski detektiv Goncalo Amaral - kasnije smijenjen sa slučaja - tvrdi da se te večeri dosta popilo i da nisu baš provjeravali apartman svakih 20 minuta.

Foto: Steve Parsons/Press Association/PIXSELL

Osim toga, jedan od prijatelja McCannovih najprije je tvrdio da je bio u apartmanu i ušao na prednja vrata, pa je poslije promijenio priču i rekao da je ušao na stražnja vrata... Inspektor Amaral tvrdi da on najvjerojatnije uopće nije ni otvorio vrata sobe u kojoj su spavala djeca McCannovih, već je išao u apartman na WC.

Portugalac kaže kako je Kate McCann, kad je oko 22 sata ušla u sobu i shvatila da Madeleine nema, rekla kako je najprije povirila ispod kreveta, provjeravajući da Maddie možda nije pala i otkotrljala se ispod. No kako je to moguće, pita se Amaral, kad je dječji krevet imao "punu stranicu" skroz do poda i ispod njega se nije moglo poviriti.

A kad su portugalski policajci stigli u apartman, rolete na prozoru, za koje je majka tvrdila da je bio potpuno otvoren kad je ušla u sobu, bile su otvorene jedva par centimetara. Zašto bi ih netko spustio kad je jasno da je to važan detalj za policiju, pita se Amaral i dodaje kako su njegovi stručnjaci, tražeći otiske prstiju, na staklu pronašli samo otiske dlana majke Kate i to u smjeru kako otvara prozor. Više nikakvi tragovi nisu postojali, nije bilo traga nečije tuđe ruke ili barem rukavice koja bi otvarala prozor s vanjske strane.

Foto: Ellen Branagh/Press Association/PIXSELL

Vrlo otvoreno portugalski detektiv u dokumentarcu - i ne samo on - tvrdi da neki ljudi koji su bili na večeri u Tapas baru ne govore istinu, ali ne daje izravan odgovor na pitanje tko je kriv za nestanak Maddie... O svemu je kasnije, nakon što je smijenjen na slučaja zbog pritiska Engleza, napisao knjigu čiju su zabranu McCannovi tražili na sudu.

No, čini se da Amaral i Portugalci uopće nisu ozbiljno istražili čitav niz informacija koje su im pristizale putem telefona, poput poziva dvojice muškaraca iz Barcelone kojima je u noći kad je nestala Maddie, oko dva sata iza ponoći, prišla nepoznata žena i upitala ih:

- Jeste li doveli moju novu kćerkicu? Je li s vama?

Kad je shvatila da njih dvojica nemaju pojma o čemu priča, žena je pobjegla. To se dogodilo oko četiri sata nakon Maddiena nestanka i otmičar, ili više njih, mogli su stići do Barcelone.

Dokumentarac otkriva i da je portugalska policija skrivala podatak kako je u krugu od 20-ak kilometara oko Praije de Luz nekoliko mjeseci uoči Maddiena nestanka operirao serijski pedofil koji je upadao u apartmane isključivo turistima. Napastovao je djevojčice čak i dok su roditelji bili u drugoj sobi i nikad nije pronađen... Govorio je engleski - jedna ga je curica pitala "Is it you, daddy?" (Jesi li to ti, tata?). Odgovorio je: "Yes, it's me" (Da, ja sam).

Policija i vlasti zataškavali su te informacije najvjerojatnije u suradnji s vlastima jer je to moglo jako naštetiti turizmu u tome kraju. No 2010. izbio je skandal u dječjem domu Casa Pia u Portugalu - tamo je postojao pravi, dobro organizirani pedofilski lanac i novinari su otkrili da su imućni pedofili iz cijelog svijeta dolazili i iskorištavali maloljetnike. Očito je postojala prava mreža pedofila u tom kraju, a Goncalo Amaral i portugalska policija shvatili su to očito tek nakon nestanka Maddie.

Uz to, jedna britanska turistica je ispričala da joj je na vrata apartmana tih dana pokucao čudan muškarac. Tražio je pomoć za sirotište, no zalupila mu je vratima kad je shvatila da uopće ne gleda u nju, nego kroz odškrinuta vrata bulji u njezinu kćer. Imala je tri godine i plavu kosu, kao Maddie.

Dan, dva kasnije spuštala se s gornjeg kata, apartman je bio na dvije etaže, i u dnevnoj sobi vidjela tog istog muškarca kako stoji pored njezine kćeri. Pobjegao je. Ona je sve prijavila policiji i na temelju njezina iskaza izrađen je fotorobot. No muškarac nikad nije pronađen. Kao ni Madeleine McCann.