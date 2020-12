Je li ukleta Žičara Bandićev izborni adut ili glogov kolac u srce njegove političke karijere?

Dok Bandiću traju suđenja zbog korupcijskih afera u upravljanju Zagrebom, on nastavlja na dužnosti gradonačelnika producirati nove afere. Žičara bi ga trebala spasiti. Cijena? Prava sitnica. 800 milijuna.

<p>Bila je to nestvarna, premda već prilično uobičajena scena: dok su mediji prije par dana prenosili vijest o tome da je odgođeno još jedno sudsko ročište u aferi Agram, procesu koji traje već sedam godina, gradonačelnik Milan Bandić ponosno je najavljivao otvaranje Žičare oko koje su novinari otvorili novu aferu, a stranka Možemo zbog nje podnijela kaznenu prijavu DORH-u.</p><p>I krug je zatvoren.</p><p>Tamo gdje (ni)je stao prije sedam godina, Bandić nastavlja i danas. </p><p>Posebna zahvala pritom ide Ustavnom sudu koji je Bandića vratio na dužnost gradonačelnika, unatoč pritvaranju i podizanju optužnica. I tako Zagreb ima jedinstveni slučaj: optuženi gradonačelnik na dužnosti nastavlja raditi ono zbog čega je bio optužen.</p><p>Svakim danom i u svakoj prilici.</p><p>I nema tu mnogo mjesta za čuđenje. </p><h2>Od 200 do 800 milijuna</h2><p>Pitanje je samo što će predstavljati ta famozna Žičara čija gradnja je s planiranih 200 milijuna kuna prije trinaest godina, preko 500 milijuna prije dvije godine, dogurala do više od 800 milijuna kuna. </p><p>Hoće li to biti novi veličanstveni Bandićev trijumf ili njegov "Obrovac"? Hoće li to biti njegovo ispunjenje davnog obećanja ili mračni spomenik njegovoj vladavini?</p><p>I ono najvažnije, hoće li to biti Bandićev predizborni adut na lokalnim izborima ili glogov kolac u srcu njegove političke karijere?</p><p>Sljemenska Žičara, složit će se mnogi, urbanistički je, ekološki, arhitektonski, financijski, politički debakl. Piše se o plagijatu, piše se o nabijanju troškova, piše se o izvlačenju novca za Bandićevu kampanju, piše se čak i o tome da će Bandić tužiti izvođače radova zbog neplaniranih troškova...</p><h2>Repovi i optužnice</h2><p>Iako je to model po kojem Bandić već desetljećima radi i gradi: bazen u Utrinama, zlatni WC-i, nadstrešnice, pročistač, fontane... Gotovo da nema projekta iza kojeg se ne vuku repovi. Ili optužnice.</p><p>I unatoč svemu tome, Bandić je, kako se pohvalio ovih dana, već šest puta biran za gradonačelnika i 21 godinu je na čelu Zagreba. Pa zašto bi onda mijenjao recept koji donosi uspjeh?</p><p>Bandić je afera, Bandić je optužnica, Bandić je skandal, Bandić je neplanirani, mutni, netransparentni, višemilijunski trošak.</p><p>A Žičara je novi dokaz kako Milan Bandić ispunjava svoja obećanja. Ovako ili nikako drugačije. Ili afera ili ništa. Uzmi ili ostavi.</p><p>I to je ono što je zapravo nestvarno, premda s time godinama živimo. </p><h2>Nema Bandića, nema afere?</h2><p>Gradonačelnik kojemu se sudi zbog afera vraćen je na mjesto gradonačelnika kako bi nastavio producirati afere. Da je Bandić s pritvaranjem i podizanjem optužnica ostao bez gradonačelničke dužnosti, vjerojatno ne bi bilo ni ovakve Žičare. Možda je ne bi uopće bilo. A s njom ni afere.</p><p>Može se sada raspravljati o tome je li samo stvar u Milanu Bandiću. I Ustavnom sudu koji ga je vratio na dužnost. I građanima koji su ga birali. Ili je stvar u Bandićevoj stranci, njegovim suradnicima koji mu drže ljestve. Ili je stvar u Gradskoj skupštini koja uredno diže ruku za gradonačelnika. Ili je stvar u institucijama koje ne mogu stati na kraj ovakvom Bandiću. Ili u HDZ-u i SDP-u.</p><p>Odgovori na ta pitanja bit će ključni u zagrijavanju za lokalne izbore. </p><p>Je li problem samo Bandić? Hoće li njegovim micanjem nestati takav model upravljanja Zagrebom? </p><h2>Na braniku... Afera</h2><p>"Ja sam prvi čovjek na braniku poštivanja pozitivnih zakonskih propisa i Zakona o javnoj nabavi. Nema moje odgovornosti", branio se Bandić pred novinarskim pitanjima o novoj Žičari. "Ja mirno spavam što se tiče moje odgovornosti. Ako je netko nešto napravio, on će i odgovarati".</p><p>Nitko još nije odgovarao ni za sve ono što je Bandić napravio u proteklih dvadeset godina. Najmanje on sam. Hoće li odgovarati zbog Žičare?</p><p>Ili će građani nasjesti i na najnoviji Bandićev trik, progutati ovaj spektakularni populistički projekt kao i mnoge prije njega, ne obazirući se na cijenu, troškove, afere... U gradu koji je bankrotirao i kojeg čeka obnova od potresa.</p><p>Koliko afera je previše? I je li ova Žičara po svojoj grandioznosti konačno postala kap koja je prelila čašu?</p><p>Morala bi to biti golema kap, jer je čaša ogromna.</p>