Je li Vučemilović Plenkovićev žetončić? 'Ne dozvoljavam da me zovu izdajnikom i žetonom'

Vesna Vučemilović sinoć se prvo na Facebooku ogradila od izjava Marijana Pavličeka koji je rekao da ne mogu podržati većinu s HDZ-om jer bi time izdali birače, a danas je u izjavi za Jutarnji list rekla kako je samo rekla kako stvari stoje i da nije mogla biti jasnija.

- Koliko ja shvaćam, Suverenisti nisu u poslijeizbornoj koaliciji s Mostom, bili smo samo u predizbornoj. A da li se predsjednik Pavliček obvezao na još nešto, ja to ne znam. Bilo bi lijepo da to sa svima podijeli, i sa članovima stranke i s cjelokupnom javnošću - kaže Vučemilović.

A na pitanje znači li to da ona može danas sutra podržati HDZ-ovu većinu rekla je kako će se vidjeti razvoj događaja i da ne bi išla tako daleko.

- Hipotetski, ako Domovinski pokret uđe u novu saborsku većinu, gdje bi ostali Hrvatski suverenisti? U opoziciji sa SDP-om i s Možemo!? I s Mostom koji ima jako puno svojih problema... Neka oni sada pregovaraju i razgovaraju s kime god hoće, ali u moje ime neće. Pogotovo ne sa strankama od kojih sam se ja ogradila više puta i prije izbora. To bi tek bila izdaja birača. A te moralne ucjene, "ti si izdajnik, ti si žetončić", to neka ostave za nekog drugog. To kod mene ne prolazi. Nikome ne dozvoljavam da me zove izdajnikom i žetonom samo zato što ja kao hrvatski suverenist i kao pripadnica hrvatske desnice odbijam ići u bilo kakve kombinacije sa SDP-om i s Možemo. To je suludo. No pasaran!, da me i ljevičari razumiju - poručila je saborska zastupnica Vesna Vučemilović.