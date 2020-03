Je li zbilja do Putina? Manje je zaraženih Rusa nego Slovenaca

Zašto Rusija, narod od 146 milijuna ljudi, ima manje slučajeva zaraženih korona virusom nego Luksemburg, ovo pitanje postavio je u ime javnosti i američki CNN, a odgovor, sviđao se on ljudima ili ne, leži u jasnom i diktiranom vodstvu. Barem se odaje takav dojam.

Ruski predsjednik Vladimir Putin neki dan je izjavio da je njegova zemlja uspjela zaustaviti masovno širenje korona virusa i da je 'situacija pod nadzorom', zahvaljujući ranijim agresivnim mjerama sigurnosti.

Kako god se tada činila invazivna, ispada da Putinova strategija pokazuje rezultate.

Broj registriranih slučajeva ljudi zaraženih korona virusa u Rusiji danas je 438, što je manje od Slovenije koja je danas izbrojala 442 potvrđena slučaja zaraze, a ima malo više od 2 milijuna stanovnika.

Podsjetimo samo, Rusija dijeli dugačku granicu s Kinom (više od 4200 kilometara), a svoj je prvi slučaj zaraze zabilježila u siječnju.

Granicu s Kinom je zatvorila već 30. siječnja, kada je stvorila i zone karantene.

- S testiranjem ljudi počeli smo već krajem siječnja. I ne samo to, testirali smo i identificirali slučajeve, pratili njihove kontakte, stavljali ih u izolaciju, počeli smo s tim dosta rano - izjavila je Dr. Melita Vujnović, predstavnica Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) u Rusiji za CNN.

Samo u ovu subotu, Rusija je napravila više od 156.000 testova na korona virus, a to radi masovno od početka veljače. Najviše su se usredotočili na putnike iz Irana, Kine i Južne Koreje. Za usporedbu, prema podacima CDC-a, u SAD-u su tek ožujku agresivno krenuli s testiranjem.

To ne znači da nije bilo rupa u ruskoj 'obrani'. Rusija nije započela s testiranjem onih koji stižu iz Italije ili drugih teško pogođenih zemalja EU. Zato i najviše slučajeva zaraženih u Rusiji dolazi iz Italije.

Ipak, Rusija se bori sa širokim javnim skepticizmom, nasljeđem svoje sovjetske prošlosti. Ljudi im nisu zaboravili prikrivanje nuklearne katastrofe u Černobilu 1986. godine pa postoji niz teorija zavjera da Rusi zapravo prikrivaju pravi broj zaraženih koji je navodno veći od 20.000 ljudi.

Ruski 'fake news' obuhvaća i vijesti o nedostatku zaštitne opreme, a neki su stručnjaci posumnjali i u pouzdanost ruskog ispitnog sustava koji ovisi o jednom laboratoriju.

PCR News, stručni medij za medicinare i zdravstvene radnike, istaknuo je da je jedini odobreni sustav za testiranje na korona virus onaj u Novosibirsku, a taj navodno ima nižu osjetljivost od ostalih testova na viruse, što brine jer daje lažne negativne testove.

David Berov, prvi potvrđeni pacijent s korona virusom u Moskvi, napisao je na Instagramu da je njegov drugi test pokazao negativan rezultat, a prema prvom i trećem, bio je pozitivan na korona virus.

- Virus je potvrđen u mom trećem testu. Nisu ga vidjeli u mojoj krvi već u mojoj slini, jedva je bio primjetan - napisao je Berov 5. ožujka.

