Jedan od uhićenih je s Balkana? Krao kemikalije da bi napravio bombu za koncert Taylor Swift

Tisuće obožavatelja očajavali su u Beču nakon što je organizator triju koncerata svjetski poznate američke pjevačice Taylor Swift iste otkazao zbog planiranog terorističkog napada.

Dvoje ljudi uhitila je policija u srijedu ujutro u Donjoj Austriji, a vijest o uhićenjima proširila se zemljom tek oko 22 sata, doznaje austrijski medij Heute, kada je stigla i službena potvrda da su koncerti na stadionu Ernst Happel otkazani. Bila su rasprodana u rekordnom roku, a očekivalo se najmanje 65.000 ljudi i još 20.000 oko stadiona.

Akcija uhićenja trajala je od samog jutra, a policija je opkolila četvrt Ternitz u blizini Neunkirchena. Deseci stanovnika morali su napustiti svoje kuće iz sigurnosnih razloga. Glavni ravnatelj javne sigurnosti Franz Ruf i šef bečke policije Gerhard Pürstl potvrdili su da je sigurnosna akcija bila povezana s koncertom Swift.

Duže vrijeme pratili su mladića (19) za kojeg su otkrili da se prije nekoliko tjedana zakleo na vjernost tzv. Islamskoj državi. Navodno je iz Sjeverne Makedonije te je radio za jednu kemijsku tvrtku odakle je krao kemikalije.

Tijekom uhićenja, tamošnja policija pronašla je kemijske supstance koje se koriste za ručnu izradu bombi i dovoljno dokaza da je planirao teroristički napad na koncertu Taylor Swift u Beču. Nije bio sam, uhićen je još jedan mladić s kojim se povezao putem interneta, a traže još najmanje troje ljudi.

Dijelio je svoje planove o terorističkom napadu s drugim mladićem preko poruka, a policija, koja ih je pratila, zaključila je na temelju njegovih internetskih pretraga da bi upravo koncert Taylor Swift mogao biti glavna meta. Osnovni motiv osumnjičenika vjerojatno je bio ubiti što više ljudi. Mladić je uhićen u Beču istog dana.

Iako je sigurnost bila na razini, 34-godišnju zvijezdu su trebali čuvati i specijalci u civilu, kao i specijalne jedinice iz Wega i Cobre, na savjet austrijskih vlasti, organizator je otkazao sva tri rasprodana koncerta.

