Jedan Odbor pobija drugi: 'HDZ i vladajući ne žele raspravu o ilegalnim migrantima, sramota'

Izvješće Ministarstva unutarnjih poslova nije podneseno na temelju zakona nego je to izvješće zatraženo za sjednicu Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, kao što se traže brojna izvješća za tematske sjednice, i zato ne postoji obveza da se to izvješće uvrsti na sjednicu Sabora, ukazivali su vladajući na sjednici Odbora za Ustav, politički sustav i Poslovnik, koji se sastao kako bi raspravio pravne začkoljice u mogućnosti stavljanja izvješća MUP-a o ilegalnim migracijama na plenarnu sjednicu.

Naime, Odbor za unutarnju politiku prije nekoliko je dana zatražio to izvješće od MUP-a, gdje su ga i raspravili. Ali oporba, prije svega Most i Suverenisti, smatraju da ono treba biti raspravljeno i na plenarnoj sjednici, da o njemu raspravljaju svi zastupnici pred javnošću. Donijeli su i takav zaključak koji je Odbor za nacionalnu sigurnost i izglasao. To su uspjeli jer na toj sjednici nije bilo dovoljno vladajućih. I onda je nastao problem jer predsjednik Sabora Gordan Jandroković odbija to staviti na dnevni red ističući kako to što je matični Odbor izglasao nije u skladu s Poslovnikom.

Zato je zatražio mišljenje Odbora za Ustav, politički sustav i Poslovnik, koje je sada zauzelo isti stav. Vladajući naglašavaju kako je predsjednik Sabora u pravu jer se radi o radnom materijalu, a ne izvješću koje institucije moraju godišnje podnositi pa koje po defaultu idu na plenarnu sjednicu, i da kao takvo uopće nema osnove da ide na sjednicu. Oporba se s druge strane poziva na izglasani zaključak Odbora za nacionalnu sigurnost i naglašava da mora ići na sjednicu. I sada jedan Odbor pobija drugi.

- Odbor zadužen za nacionalnu sigurnost zatražio je izvješće od MUP-a, ono ga je dostavilo, raspravili smo ga na Odboru, koje sad traži od predsjednika Sabora da ga uvrsti u dnevni red plenarne sjednice sukladno Zakonu. Ne znam zašto smatrate da to mora biti godišnje izvješće da bi išlo na raspravu. Ovdje možemo vidjeti da se predsjednik Sabora skriva iza ovog Odbora - poručio je Mostov Nikola Grmoja.

Nevjerojatno je, naglasio je Suverenist Marko Milanović Litre, da HDZ i vladajuća većina idu do ove mjere kako se o ilegalnim migrantima ne bi raspravljalo o Saboru.

- Kada se glasalo o ovom izvješću i zaključku na Odboru za nacionalnu sigurnost nije bilo vladajuće većine i to je glavni razlog zašto smo mi danas ovdje i zašto vladajuća većina na čelu s predsjednikom Sabora traži način kako odgoditi i onemogućiti raspravu u Saboru oko ključne teme koja ne muči samo Hrvatsku nego cijelu Europu. A mi kao najnovija članica Schengena bi itekako trebali imati u vidu da je broj ilegalnih migranata, koji prolaze kroz Hrvatsku, uništavaju privatnu imovinu i ugrožavaju živote ljudi u Hrvatskoj, porastao za više od 170 posto - kazao je.

Vladajući nisu odustajali od svog stava - nije u skladu s Poslovnikom.

- To izvješće čak ne nosi naziv izvješća nego je dostavljeno predsjedniku Odbora pod nazivom "predmet ilegalne migracije na području RH", a vezano uz točku dnevnog reda Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Dakle, to nije izvješće koje je sukladno zakonskim obvezama propisano Poslovnikom. Vi kao Odbor možete raspravljati svaki tjedan o nekom segmentu nacionalne sigurnosti i tražiti za pripremu te točke dnevnog reda materijal koji vam treba, ali to ne znači da je to sukladno članku 4. Poslovnika izvješće o kojem onda treba raspravljati Sabor. Govorimo o formalno-pravnim stvarima - ponavljala je HDZ-ova Marija Jelkovac, a Grmoja ocijenio njena objašnjenja sramotnima.

- Vi nas sad želite uvjeriti da Odbor ne može određenu točku predložiti predsjedniku Sabora da je samo uvrsti u dnevni red, ne da i zakaže raspravu, pa ja onda ne znam čemu Odbori. Ukinite ih sve, ukinite demokraciju, ukidate već i slobodu govora s ovim "Lex AP" da se ne govori o vašem kriminalu, a onda nam nije potreban ni Sabor - poručio je.

Predsjednik Odbora, HDZ-ov Dražen Bošnjaković, odgovorio mu je da može i ova točka doći na dnevni red, ali ako nađu poslovnički način za to.

- Ovo sada nije sukladno Poslovniku, to je ključno, a mi smo Odbor koji vodi brigu o proceduri - ponovio je stav vladajuće većine.

Sprječavati raspravu i dolazak izvješća na plenarnu sjednicu unatoč zaključku matičnog tijela je, naglasila je Sandra Benčić (Možemo), dva-tri koraka unazad svega onoga što su vladajući do sada radili.

- A svega smo se nagledali. Iako mi se ne sviđa ideja slušanja raznih rasističkih uvreda koje bi zasigurno bile od pojedinih političkih opcija, zabranjivati i ići tumačiti Poslovnik na ovaj način je apsolutno neprihvatljivo. Hajmo s druge strane - kad bi moj Odbor za zaštitu okoliša donijelo zaključak da na plenarnu sjednicu ide specijalno izvješće pučke pravobraniteljice o pravu građana na zdrav zrak, da li bi donijeli istu ovakvu odluku - pitala je.

SDSS-ov Milorad Pupovac stao je na stranu većine, čiji je član.

- Koje dobro ta rasprava može donijeti državi i suočavanju s problemom migracija? To je za mene ključno pitanje po kojem ću se ja kao političko biće voditi - istaknuo je, a Grmoja nije mogao vjerovati da je to rekao.

- Predstavnik vlasti poručuje da će on odlučivati na temelju toga što on smatra da je dobro da se o tome raspravlja u Saboru, i to još kao član Odbora za Ustav, koji odlučuje o tome hoće li se raspraviti ili neće, to pokazuje totalitarne ili barem autoritarne tendencije ove vladajuće većine koja želi onemogućiti raspravu o temama koje im se ne sviđaju. Ovo je skandalozna i nečuvena izjava od nekoga tko predstavlja vladajuću većinu - poručio je, a isti stav zgražanja iskazao je i Milanović Litre.

- Ovo je sramotno da vladajući žele odlučivati što je tema, a što nije tema - kazao je, a Pupovac ih prozvao za populizam.

- Sve što sam čuo od za zastupnika Grmoje i Milanović Litre pokazuje opravdanost onoga što sam rekao. I ne dao Bog da vi budete ministar unutarnjih poslova ili bilo što drugo jer vaš jezik je upravo takav - totalitaran - poručio je.

Po ovom pitanju su i ustavnopravni stručnjaci podijeljenog mišljenja - dok je oporbi podršku pružio Đorđe Gardašević s katedre za Ustavno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu istaknuvši kako bi ovo izvješće trebalo ići na plenarnu sjednicu obzirom da je sukladno Poslovniku zatraženo, dostavljeno i raspravljeno na Odboru za nacionalnu sigurnost, isto kao što je i predloženi zaključak izglasan sukladno Poslovniku, Mato Palić s Pravnog fakulteta u Osijeku Poslovnik tumači onako kako su pojašnjavali i vladajući.

Naposljetku je ovaj Odbor glasovima parlamentarne većine izglasao stav da se ovo izvješće ne može sukladno Poslovniku staviti na plenarnu sjednicu, dok je Pupovac bio suzdržan.