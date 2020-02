Jedan razred, tri para blizanki: Fora je kad ne znaju tko je tko

'Jako volim seku blizanku i volimo se igrati zajedno!' Tu su nam rečenicu bar šest puta ponovili pri posjetu Osnovnoj školi Zemunik u Zemuniku kraj Zadra.

Jer u drugi razred te škole u zadarskoj okolici ide čak tri para sestrica blizanki. Lucija i Petra Brcanija, Angelina i Garbriela Buljat te Ana i Marija Mitrović zaigrane su osmogodišnje frajerice i svakoj je draže što ima jednojajčanu blizanku nego da imaju 'samo' sestru. Kažu da je puno zabavnije.

- Seka blizanka Marija i ja najviše se volimo igrati graničara. Imamo i starijeg bracu koji se zove Matej. Nas dvije nekada zamjene čak i mama i tata pa to bude smiješno. Ne dijelimo odjeću da nas lakše razlikuju pa svaka nosi svoju robu – kaže nam Ana Mitrović.

- Ja sam često Lucija, a zapravo sam Petra. To uvijek bude smiješno – nadovezuje se Petra te dodaje da ona i blizanka imaju i desetogodišnju sestru Emu. Kroz šapat nas izvijeste da Ema ide već u četvrti razred i malo ih maltretira. Starija seka ih uvijek razlikuje bez problema, a drugi se ljudi znaju zeznuti.

- Lijepo je imati u razredu još cura blizankinja. Ma svi prijatelji u razredu su nam dobri, iako ponekad budu malo zločesti. Ali cure su uvijek dobre – kažu na Lucija i Petra.

Angelina i Gabriela ove su godine u Zemunik doselile iz zadarske škole, jer su im roditelji odlučili gradsku vrevu zamijeniti mirnim životom u mjestu iz kojeg su potekli. Upravo zbog dječice koja više vole život u selu nego u gradu. Imaju i trogodišnjeg bracu Adriana i još jednu seku, jednogodišnju bebu Natali. Angelinu i Gabrielu lakše je razlikovati jer Angelina ima plavu, a Gabriela smeđu boju očiju.

Baš zbog boje očiju nas dvije ne mijenjaju. Super nam je u razredu jer ekipa nije baš loša, a i učiteljica nas sluša – kaže Angelina priznajući da joj je lijepo družiti se sa sekom, ali da joj stalno šefuje.

-Ti meni šefuješ - pobunila se odmah Gabriela. Angelina joj nije propustila istaknuti kako je rođena dvije minute ranije, a njihova međusobna podbadanja opet su završila neriješeno.

Tko se odazove, taj je

- Kad smo bile male, češće su mislili da sam ja Gabriela, a ja sam se odazivala i na njezino ime – priznaje nam Angelina, dok pokriva usne rukama i sakriva vragolasti smijeh. Njihova mama Anita Buljat (33) po njih je u školu stigla s bracom i sekom.

- S njima je uvijek veselo. Dobro se slažu iako su potpuno različitog karaktera. Nisu nas još počele muljati sa zamjenama identiteta, ali vidjet ćemo kako će biti kad uđu u pubertet – smije se mama Anita. Blizanke joj pomažu čuvati najmlađu djecu, a svi zajedno uživaju u seoskoj idili u koju su se savršeno uklopili.

- Saznanje da nosim blizance isprva me šokiralo. Jest da je to dupli posao, ali to je i dupla nagrada-kaže mlada mama u čijoj je obitelji i ranije bilo “duplića”, ali im se svejedno nije nadala. Čak su u krvnom srodstvu s blizankama Brcanija jer im majka dolazi, kaže, iz familije Buljatovih.

Pitamo njihovu učiteljicu Tinu Perić kako joj e s tri para blizanki u razredu.

- Imali smo zapravo dva para, a onda su nam ove godine došle i Angelina i Gabriela i to u drugi razred pa su završili svi zajedno. Zapravo nismo mi tu ništa namještali i sve je ispalo slučajno. Lucija i Petra su nekako najsličnije, njih znam zamijeniti, a ove druge znam razlikovati. Jedino za vrijeme tjelesnog, kad trče i skaču, teško ih je dobro pogledati. Ali, ako nisam sigurna, zovnem ih imenom pa tko se već odazove – smije se učiteljica razredne nastave u zemuničkoj školi.

Za jednojajčane blizance kažu da se uvijek razlikuju po otisku prsta i po pupku te da se počinju družiti još u majčinoj utrobi, a da kasnije kao bebe razumiju gugutanje jedno drugog.

- Moje su djevojčice jako bliske, a kako su jednojajčane blizanke, tu je i ta osjetljivost. Ako se jednoj nešto dogodi, druga će plakati pa moram brzo reagirati da jednoj pomognem a drugu smirim – kaže mama Petre i Luce, Iva Brcanija.

Djevojčice treniraju ritmičku gimnastiku. Naravno, zajedno.

- Moraju trenirati zajedno, ništa odvojeno – smije se mama i priča kako su se pobunile kad su ih razdvojili iz klupe.

- Cure su naravno u istom razredu i sjede u istoj klupi. Ali učiteljica ima pravilo da se svaki dan mijenja raspored sjedenja. Požalile su mi se, pitale su me 'A zašto mi ne smijemo sjediti zajedno?', ali nisam htjela intervenirati. Moraju se prilagoditi. Ipak su zajedno, ne treba pretjerivati. Život je takav da će ionako doći dob kad neće moći biti neprestano zajedno – kaže mama Iva.

Nikad nije dosadno

Branka Mitrović, mama Ane i Marije kaže da njezine blizanke nekad nalikuju više jedna na drugu, a u nekim periodima života puno manje.

- Jedno vrijeme bile su iste, pogotovo kad su bile mlađe i bilo ih je jako teško razlikovati. Nakon toga uđu u fazu u kojoj se prilično razlikuju pa se opet neko vrijeme prate. Sada kako se razvijaju i rastu, dosta se razlikuju u visini i težini – kazuje nam mama Barnka.

Pitamo je je li curama smiješno kada ih pomiješaju.

- Više ih smeta nego što im je drago. Pogotovo Ani. Zna se i naljutiti zbog toga – kaže mama blizanki. Ali ne samo njih. Branka Mitrović majka je sedmero djece! Ana i Marija imaju mlađeg brata od godine dana, dvojicu od 10 i 13 godine te dvije punoljetne seke od 18 i 19 godina. Svi žive zajedno osim najstarije sestre koja studira u Splitu. Mora da je veselo.

- Odlično! Nikad nije dosadno – smije se mama.

