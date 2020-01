Jedina Iranka s olimpijskom medaljom pobjegla iz države

Jedina iranska osvajačica olimpijske medalje, Kimia Alizadeh, objavila je da je trajno napustila svoju zemlju i otišla u Europu. Na svom profilu na Instagramu je objasnila zašto je pobjegla.

- Ja sam jedna od milijuna žena u Iranu s kojima se godinama poigravaju. Vodili su me gdje god su htjeli. Nosila sam što god su tražili. Svaku rečenicu za koju su mi rekli da je kažem, rekla sam je. Kad god su imali priliku iskoristiti me, to su napravili - napisala je.

Kimia Alizadeh je prva žena u Iranu koja je osvojila olimpijsku medalju. Osvojila je broncu 2016. godine na Igrama u Rio de Janeiru u taekwondou. U Iranu je zove "Tsunami", a domovinu je napustila uz brojne kritike iranskog režima.

- Nisam im bila važna. Nitko od nas im nije bio važan. Mi smo im samo bili sredstvo - dodala je, i napisala da dok je režim slavio njezine medalje, istovremeno su je kritizirali zbog sporta kojeg je izabrala.

- Vrlina žene nije da rasteže noge - govorili su joj.

Foto: ISSEI KATO/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Prva informacija da je Alizadeh prebjegla pojavila se u četvrtak, kada se u Iranu proširila vijest da je otišla u Nizozemsku, jer je iz njezinog statusa na Instagramu bilo nejasno gdje je točno otišla, piše CNN.

U petak je iranski teakwondo savez objavio da je Alizadeh na putovanju, kojeg je platila iranska vlada, te da je o putovanju obavijestila svog oca i trenera. Međutim, Alizadeh je u subotu potvrdila glasine i izjavila da ne želi sjediti za stolom laži, nepravede, dodvoravanja i licemjerja.

Foto: Peter Cziborra/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL - Moj duh se ne uklapa u prljave ekonomske veze i politička lobiranja. Ne želim ništa nego baviti se taekwondoom i imati sretan, siguran i zdrav život - naglasila je i rekla da je nitko nije pozvao da napusti Iran.

- Ova odluka mi je bila teža nego osvojiti olimpijsko zlato - napisala je.

Kimia Alizadeh je inače 2016. na Igrama u Riju na svom putu do medalje već u prvom kolu pobijedila našu Anu Zaninović.