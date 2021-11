U Koloni sjećanja u Škabrnji je i Denis Gurlica. Tada je imao samo 15 godina. Gledao je pokolj i jedini preživio podrum strave.

- Sjećanja su još prisutna, neke rane ne mogu zacijeliti, treba s tim živjeti tim cijeli život. Meni je tako. Imao sam tad 15 godina, tog dana bio sam u podrumu pokojnog Marka Brkića i jedini sam preživjeli svjedok iz tog podruma. Ostale su pobili - ispričao nam je.

Na pitanje kako je preživio, Gurlica je rekao kako je imao sreće.

- Bog me sačuvao. Zarobili su me, vidio sam kako su ih streljali, jer sam i ja bio u toj grupi. Kad su nas postrojili, mene su vratili, a njih su pobili. Onda su me odveli iza kuća do nekakve garaže. Tamo je bio jedan četnik koji me htio zaklati, ali ga je spriječio jedan oficir JNA i hvala dragom Bogu što sam danas živ - rekao je.

