11.45 Butković: Nadam se da će odgovorni odgovarati

Na obilježavanju 30. obljetnice stradanja Škabrnje u izaslanstvu Vlade RH su ministri Oleg Butković, Ivan Malenica, Marija Vučković, Vili Beroš i Nina Obuljen Koržinek. Izaslanik predsjednika Republike Hrvatske je savjetnik Dragan Lozančić.

Ministar Butković izrazio je nadu da će odgovorni za zločin na kraju ipak odgovarati za zlodjelo koje je počinjeno u ovom ravnokotarskom mjestu.

11.30 'Bog me spasio od pokolja'

U Koloni sjećanja u Škabrnji je i Denis Gurlica. Tada je imao samo 15 godina. Gledao je pokolj i jedini preživio podrum strave.

- Sjećanja su još pristuna, neke rane ne mogu zacijeliti, treba s tim živjeti tim cijeli život. Meni je tako. Imao sam tad 15 godina, tog dana bio sam u podrumu pokojnog Marka Brkića i jedini sam preživjeli svjedok iz tog podruma. Ostale su poblli - ispričao nam je.

Na pitanje kako je preživio, Gurlica je rekao kako je imao sreće.

- Bog me sačuvao. Zarobili su me, vidio sam kako su ih streljali, jer sam i ja bio u toj grupi. Kad su nas postrojili, mene su vratili, a njih su pobili. Onda su me odveli iza kuća do nekakve garaže. Tamo je bio jedan četnik koji me htio zaklati, ali ga je spriječio jedan oficir JNA i hvala dragom Bogu što sam danas živ - rekao je.

11.05 'Zašto ne odgovara vrh JNA?'

Marko Miljanić, zapovjednik Samostalnog bataljuna Škabrnja:

"Bojim se da ću umrijeti, a da neću doživjeti pravdu. Ne mogu nam zamagljivati oči s nekim beznačajnim ljudima, a da se ne dira vrh JNA. To me boli i svake godine me sve više boli. Ne znam hoću li imati snage iduće godine doći. Došlo je danas tisuće ljudi. Nismo osvajali tuđi teritorij. Danas kada gledam, vrh države nas ne uvažava. Da nije bilo Mirka Norca Škabrnja bi pala odmah."

10.30 UŽIVO IZ ŠKABRNJE: Kolona sjećanja

10.25 Iz Zmijavaca i Splita došli se pokloniti žrtvi Škabrnje

Iz Zmijavaca su jutros u Škabrnju stigli veterani nogometnog kluba Croatia i veterani specijalne policije BATT iz Splita. Gotovo redovito se 18. studenoga dođu pokloniti žrtvama Vukovara i Škabrnje. Ispunjava iz ponos i tuga.

U Škabrnji su ih dočekali domaćini iz nogometnog kluba Škabrnja s kojima su krenuli položiti vijence i zapaliti svijeće.

10.00 Krenula kolona sjećanja

Na obilježavanje 30. obljetnice stradanja Škabrnje su u izaslanstvu Vlade RH ministri Oleg Butković, Ivan Malenica, Marija Vučković, Vili Beroš i Nina Obuljen Koržinek. Izaslanik predsjednika Republike Hrvatske je savjetnik Dragan Lozančić.

Program obilježavanja 30. obljetnice stradanja Škabrnje počeo je u 9,45 sati. U 10 sati krenula je Kolona sjećanja - mimohod do Spomen-obilježja masovne grobnice gdje će se položiti vijenci. Misu za domovinu i poginule u župnoj Crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije predvodit će zadarski nadbiskup Želimir Puljić. Potom će se krenuti u Mimohod - Korak po korak, do Spomen-obilježja na mjesnom groblju Sv. Luka, a u 12,30 sati bit će položeni vijenci i zapaljene svijeće za civile i hrvatske branitelje kod Središnjeg križa.

08.45 'Škabrnja ima budućnost'

Trideset godina poslije Škabrnja se prisjeća žrtava, a njezini mještani bore se sa svakodnevnim problemima. Načelnik općine Škabrnja Ivan Škara govorio je u Dnevniku HTV-a o mjerama koje općina pruža mladim obiteljima na svojem području.

Škabrnja itekako ima budućnost, u vrtićima je 50 mališana, a u školi je 200 učenika.

- Glavni problem mladih obitelji u Škabrnji je nedostatak građevinskih terena te općina planira uz pomoć Vlade Republike Hrvatske sufinanciranje kupnje građevinskih zemljišta za mlade obitelji, rekao je Ivan Škara.

Škabrnja trenutačno ima jednak broj stanovnika kao i prije Domovinskoga rata.

- Poljoprivreda nažalost nije na jednakoj razini kao prije Domovinskog rata, no sve više mladih obitelji osniva OPG-ove i bavi se vinogradarstvom i maslinarstvom, kaže Škara.

Govoreći o sutrašnjem danu rekao je kako će se dostojanstveno prisjetiti svojih žrtava i žrtava Vukovara, no građane je zamolio da ne dolaze u Škabrnju u velikom broju, ipak se treba pridržavati protuepidemijskih mjera, naglasio je.