'Jedini sastanak koji ćemo nas dvojica imati bit će vezan za imenovanje veleposlanika'

Premijer Andrej Plenković poručio je da je poziv predsjednika Republike Zorana Milanovića za razgovorom bespredmetan jer će jedini sastanak koji će njih dvojica imati biti o temi imenovanja veleposlanika

<p>Nakon otkrića afere JANAF u javnosti se vodi polemika između predsjednika Republike <strong>Zorana Milanovića</strong> i premijera<strong> Andreja Plenkovića</strong> te je među inim, iz Vlade poručeno Milanoviću da se stabilizira na što je on odgovorio da je stabilniji od Plenkovića kojeg je prozvao da nasrće na ljude.</p><p>Upitan za komentar te izjave predsjednika Republike, Plenković je danas u Šibeniku odgovorio: "Vidi se iz aviona da se on stabilizirao".</p><h2>Nema nedodirljivih</h2><p>Premijer ponavlja da je u ovom slučaju glavna tema – neovisnost rada državnih institucija.</p><p>"Mislim da se moramo vratiti glavnoj temi - neovisnosti rada DORH-a, USKOK-a, policije, tajnosti izvida i zaista beskompromisnoj borbi protiv korupcije. To je politika naše Vlade, politika da bilo tko bez obzira na ime i prezime, stranku i dužnost koju obavlja, ako ima sumnje da se bavio koruptivnim radnjama – za to mora odgovarati", poručio je premijer.</p><p>Vlada to radi, istaknuo je, na način kako je to propisano zakonom. "Vrlo čvrsto, vrlo odvažno - radili smo to u prvom, nastavit ćemo raditi u drugom mandatu", dodao je.</p><p>Poručio je i da "javnost i svi politički akteri polako trebaju shvatiti da nema nedodirljivih. "I tu priča, što se nas tiče, i počinje i završava", poručio je.</p><h2>Razgovor samo o veleposlanicima</h2><p>Novinari su ga potom pitali znači li to da neće doći do sastanka na koji ga poziva predsjednik Republike, a Plenković je odgovorio kako su to bespredmetne inicijative.</p><p>"Gledajte, to su bespredmetne inicijative. Jedini sastanka koji ćemo imati bit će vezan za imenovanje veleposlanika", rekao je.</p><p>Premijer ističe i da ne postoji svađa njega i predsjednika Republike te da je, kako je rekao, bitno pogrešan pokušaj da se to svede na neku svađu.</p><p>"Ona ne postoji. Ono što postoji – postoji vrlo jasan i čvrsti stav - stabiliziran, ako želite - Vlade i mene o borbi protiv korupcije o tome da sva tijela, sukladno zakonu, trebaju raditi svoj posao. I postoji nešto drugo. To je bit. Vrlo jednostavna je situacija", rekao je Plenković.</p>