Milanović: 'Ja na ljude ne nasrćem. Stil? Pa, za njegovu bahatost, ja sam mala beba'

Predsjednik Zoran Milanović komentirao je svoj odnos s premijerom oko afere Janaf i nedavne dnevnopolitičke događaje

<p>Oni koji su bili u klubu kad je bilo uhićenja bit će sigurno ispitani kao svjedoci. Pitanje je kakva će biti vrijednost tih iskaza. Vjerojatno nikakva. Dovedeni su u neugodnu poziciju, kazao je predsjednik<strong> Zoran Milanović</strong> koji je i ovom prilikom komentirao svoj odnos s premijerom </p><p>- Ja se jesam ispričao. Nisam na nikoga nasrnuo u Saboru. Što to znači stabilizirati se? Ja sam puno stabilniji od njega - objasnio je. </p><p>Ponovio je da mu nije ništa sporno što je odlazio u Kovačevićev klub u Slovenskoj ulici dok je bio 'lockdown' i dok ostali klubovi koji su radili legalno nisu smjeli raditi.</p><p> - Došla riba iz Splita. Nitko je nije želio kupiti, pa smo je pojeli - rekao je.</p><h2>Što znači lockdown? Ljudi su i dalje išli na posao</h2><p>Upitan o tome je li korektno to što je bio u 'klubu' za vrijeme lockdowna, rekao je:</p><p>- Potpuno ste krivo otišli. Što sam trebao, ostatidoma i razgovarati sa suradnicima preko Zooma? Predsjednik Republike kao predsjednik Vlade nastavili su više manje raditi. Ta priča da se proda da nisu zakoni isti za sve, to nije u redu. Što znači lockdown? Ljudi su i dalje išli na posao. Koja je razlika između vile Weiss i kluba? </p><p>- Neke stvari moraju ostati tajne. Mi sad vidimo da imamo premijera koji ne zna ništa. Lockdown nije režim. Pitate mene zašto nisam ostao doma? Pa nisam. Tim ministrima netko bi se trebao ispričati jer ih je netko namagarčio - kazao je i naveo je kako će njih morati ispitivati, te dodao:</p><p>- Ispitivat će Jakova Kitarovića, on nema pojma o tome. Sutra ću predložiti Saboru predsjednika Ustavnog suda. Pa s kim ću ja razgovarati o tome? Sa Škorom? Očekujem da razgovaramo, ali neću ja njega moliti. Pa daj čovječe, imamo ozbiljan problem. Imamo krdo skandala, neću prestat o tome govoriti. Nek mi ne govore o stilu, ja na ljude ne nasrćem. Znam biti grub, ali ta razina bahatosti nije moje područje, ja sam mala beba za to - zapitao se predsjednik države.</p>