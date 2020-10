Jedinstveni projekt u Hrvatskoj: Odabrani dobitnici Zabinog natječaja #prviput

Stručni žiri odabrao je pobjednike natječaja #prviput kojim Zagrebačka banka daje podršku malim poduzetnicima u turizmu

<p>Prijave na natječaj trajale su do kraja rujna te je odabrano ukupno 15 najboljih. Dvoje od njih, <strong>Heritage Hotel Frankopan</strong> iz Ogulina i <strong>Ranč Ramarin</strong> nedaleko od Slavonskog Broda, osvojili su veliku marketinšku kampanju koja uključuje i TV spot, dok će ostali biti promovirani na digitalnim kanalima.</p><p>"<em>Oduševljena sam! Osjećam se jako sretno i zahvalno. Iako smo se dosta potrudili oko prijave, činjenica da nas je Zagrebačka banka odabrala za glavnu nagradu čini nas sve u hotelu iznenađenima i izuzetno ponosnima. Ova nagrada za nas i za Ogulin kao turističku destinaciju znači jako puno, pogotovo u ovim izazovnim vremenima za turizam i male poduzetnike. Želja nam je svima u Hrvatskoj otkriti brojne prirodne ljepote i znamenitosti bajkovitog Ogulina</em>", poručila je <strong>Ivana Jelić iz Heritage Hotela Frankopan </strong>koji pruža pravi ugođaj prošlosti. Uz tradicionalna domaća jela, hotel u svojoj ponudi ima i vinski podrum star 200 godina, kao i iskustvo pripovijedanja lokalne čuvarice predaja.</p><p>Oduševljenje nagradom nisu mogli sakriti ni u <strong>Ranču Ramarin </strong>smještenom u mjestu Garčin u srcu Slavonije. Ovaj ranč specifičan je zbog brojnih aktivnosti poput jahanja, biciklizma i pecanja, a nudi i luksuzno opremljene bungalove, noćni kamp za djecu i brojne druge sadržaje, što ga čini pravom ruralnom atrakcijom.</p><p>„<em>Cijeli dan obilježen nam je dozom adrenalina zbog prekrasne vijesti koju smo primili. Prilikom prijave smo mislili da bismo mogli biti jedni od dobitnika, no nikako se nismo nadali glavnoj nagradi. Oduševljenje je ogromno i nakon sto su se dojmovi slegli, uz malo veću dozu stečenog samopouzdanja nakon današnjeg dana, možemo reći i – zasluženo</em>“, poručili su iz <strong>Ramarina </strong>nakon što su saznali za nagradu.</p><p>Među 15 odabranih je i<strong> Pripovjedna ruta bajke</strong> u Ogulinu koja se sastoji od obilaska lokaliteta koji su inspirirali spisateljicu Ivanu Brlić-Mažuranić u pisanju Priča iz davnine, kao i <strong>Raftrek Adventure Travel </strong>koji nudi packrafting na rijeci Zrmanji za goste željne adrenalina. Žiri je na listu najboljih stavio i vlasnicu agencije<strong> Lynx and Fox</strong> iz Delnica, koja je ujedno jedini profesionalni licencirani turistički vodič za područje Gorskog Kotara.</p><p>U području Baranje smjestila su se dva dobitnika - imanje <strong>Ivica i Marica</strong> u kojem mogu uživati ljubitelji prirode, domaće hrane i dobre zabave te <strong>OPG Stipino</strong>, koje se bavi proizvodnjom voća i povrća koji među cjelokupnom ponudom nudi i radionice izrade ajvara, pekmeza ili sirupa. Svoje mjesto među najboljima pronašla je i Pustara Višnjica, agroturističko imanje nedaleko od Slatine, koje reprezentira gospodarsku baštinu Slavonije.</p><p>Na području Zagreba i Zagrebačke županije najviše su se istaknuli <strong>Travel To Croatia</strong> koji nudi interaktivne ture na području metropole te <strong>OPG Karlo Kos</strong>, na kojem gosti mogu provesti ugodno vrijeme okruženi zelenilom i upoznati se s tradicijom proizvodnje vina. Žiri je oduševio mladi umjetnik Jure Bralić koji u <strong>Tiskari Antico</strong> u Motovunu, kreira unikatne grafike i ilustracije na replici srednjovjekovnog Gutenbergovog stroja - preše. Među odabranima je i <strong>Ponte Porto</strong>, obiteljski B&B; u blizini umjetničkog gradića Grožnjana, koji nudi bijeg u mir i prirodu, daleko od masovnog turizma.</p><p>Jedan od 15 dobitnika je i etno-agro park<strong> Stella Croatica</strong> u Klisu, čija je ponuda naslonjena na dugogodišnju tradiciju proizvodnje proizvoda utkanih u tradiciju Dalmacije. U Mirlović Zagori smješten je <strong>OPG Campanelo</strong>, u kojem kupci mogu sami doći u vrt i odabrati što žele. Za oko žirija zapeli su i <strong>Pet bofora</strong> koji, pak, nude kombinaciju krstarenja i planinarenja na putu Kornati, koji je pao u zaborav zadnjih tridesetak godina.</p><p>„<em>Iznimno smo zadovoljni odazivom na natječaj <strong>#prviput</strong> i što nam se prijavilo puno kvalitetnih projekata kojima ćemo pomoći u promociji njihovih turističkih ponuda. Na taj način dajemo podršku malim i srednjim poduzetnicima u turizmu i stvaramo najveću online platformu za promociju neotkrivenih ljepota i unikatnih doživljaja Hrvatske. #prviput je još jedan doprinos zajednici u kojoj živimo i poslujemo i gdje želimo biti dio rješenja. Čestitke od srca svim dobitnicima</em>“, izjavio je <strong>Romeo Collina, predsjednik Uprave Zagrebačke banke</strong>.</p><p>Osim marketinške kampanje, pobjednici natječaja, ali i svi ostali, bit će uvršteni i na posebnu interaktivnu kartu <strong><a href="https://prviput.24sata.hr/" target="_blank">prviput.hr</a></strong>, koja je zamišljena kao jedinstveno mjesto s informacijama o neotkrivenoj turističkoj ponudi Hrvatske. Platforma će osim malim poduzetnicima, služiti i domaćim gostima da na jednome mjestu imaju objedinjene informacije o zanimljivim lokacijama, uslugama i turističkim proizvodima.</p><h2>Što kaže stručni žiri?</h2><p>„<em>Oduševljeni smo velikim brojem zaista dobrih prijava, pogotovo onih iz manje poznatih krajeva koje su izvrsno predstavljene. Kada smo ih čitali bili smo jako ugodno iznenađeni da nešto takvo postoji u našoj okolici. Neke od prijava zaista su mi izmamile emociju</em>“ - <strong>Iva Barbarić</strong> (Zagrebačka banka)</p><p>„<em>Drago mi je što se jako puno ljudi prijavilo na ovaj natječaj i što su shvatili kako im ova kampanja doista može pomoći u prodaji te promociji njihove destinacije i poslovanja. Sve u svemu, jedan pozitivan dojam i bravo Zagrebačka banka</em>“ - <strong>Hrvoje Bujas</strong> (Glas poduzetnika)</p><p>„<em>Moram reći da smo oduševljeni, a malo i umorni jer prijava je bilo jako puno iz svih dijelova Hrvatske. Imamo puno projekata koji su inovativni i donose neki drugi vjetar u ovu našu ponudu, a to je ono što je Zagrebačka banka htjela promovirati</em>“ <strong>- Sanja Čižmar</strong> (505 savjetovanje)</p><p>„<em>Ima tu jako zanimljivih stvari, ostaneš iznenađen koliko lijepih priča imamo za ispričati. Ja sam bolje upoznat s našom obalom, no ugodno sam iznenađen sa zanimljivom turističkom ponudom u unutrašnjosti, to su priče koje daju osobnost ljudi koji se bave turizmom</em>“ -<strong> David Skoko </strong>(chef)</p><p>„<em>Prijave su bile zaista raznolike. Najviše sam se fokusirala na kreativnost, jedinstvenost, nešto čega još nema u Hrvatskoj. Svatko od nas u žiriju gledao je na prijave kroz neki svoj spektar</em>“ - <strong>Iva Mihalic Krčmar </strong>(Putoholičari)</p><p>„<em>Mene posebno veseli to što ću snimati i fotografirati odabrane poduzetnike i njihova imanja, upoznati nove ljude i posjetiti nove lokacije. Sam hashtag #prviput sve govori. Neki ljudi će imati priliku da se prvi put pojave u medijima i pokažu ono u čemu su najbolji</em>“ - <strong>Goran Jović</strong> (fotograf)</p><p>„<em>Oduševljena sam odličnim prijavama, neke od njih su zaista originalne priče i, iako radim u Hrvatskoj turističkoj zajednici, za neke od njih nisam znala. Veselim se onome što ćemo prezentirati javnosti</em>“- <strong>Kristina Mamić</strong> (HTZ)</p><p>„<em>Neke stvari su i nama po prvi put otkrivene u ovom natječaju. Ono što mene veseli su prijave koje nude nekakve specifične oblike turizma, koje su od nekakvih klasičnih stvari koje se nude u turizmu ipak išle korak dalje</em>“ -<strong> Iva Kaligarić</strong> (Señor)</p><p>„<em>Iznenadilo me kojim su se žarom prijavljivali kandidati - od jednog profesionalnog pristupa do samih početnika koji su se za prijavu snimali sami, s mobitelom. Mislim da će ovo što banka čini dobro doći upravo onima koji imaju proizvod, a nemaju sredstva za njegovu promociju</em>“ -<strong> Ivana Crnić</strong> (Ministarstvo turizma i sporta)</p>