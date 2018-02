Jedna od najboljih kvizašica za vas je osmislila pitanja. Sretno

Dorjana Širola iz Rijeke je konstantno među 20 najboljih kvizaša na svijetu i za nju je prije točno godinu dana jedan Dean Kotiga rekao da je najbolja kvizašica na svijetu. I nije ni najmanje promašio.

Ona je 2005. bila prva žena koja se plasirala među 10 najboljih na Svjetskom prvenstvu, i to kao šesta. Sljedeće godine opet je bila najbolja žena, ovaj put sedma. 2007. nije ušla u top 10, ali joj je to uspjelo već 2008., i opet je bila najbolja kvizašica. 2010. odgurala je hrvatsku nacionalnu vrstu do 7. mjesta u timskoj konkurenciji i uopće svake godine radila dar-mar. Bila je najbolja žena u osam od devet sezona od 2005. do 2013.

Njene su profesije lingvistika i anglistika. Diplomirala je u Zagrebu, da bi potom magisterije i doktorate skupljala po Cambridgeu i Oxfordu. Osvajačica je četiri medalje s europskih prvenstava i zapravo je nevjerojatno samozatajna kao definitivno najbolja kvizašica svijeta posljednjih desetak godina. Za nju, zanimljivo, nema tragova da je posebno masno unovčila svoje znanje na kvizovima u masovnim medijima kao prethodna dvojica.

Za čitatelje 24sata pripremila je 10 kviz pitanja:

