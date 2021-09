Pratite uživo

Posljednje informacije

16.05

- Pozdravljam vas hrvatskim pozdravom Bog i Hrvati! Nisam došla danas u Zagreb uvjeravati vas da je covid-19 plitkoumna obmana koju provodi političko medicinska mafija po planu Bilderberg mafijaša i dobro zatajen vrh piramide zla - rekla je Jurinčić.

- To je dokazano u proteklih 19 mjeseci pravomoćnim sudskim presudama i znanstvenim radova najboljih eksperata na svijetu. To je dokano i u tisućama stranicama optužnog materijala u procesu nazvanom Bijelu Nurnberg, gdje će se dokazati zločinačka namjera. Poslije toga sjest će na klupu svi oni koji su to provodili - rekla je Jurinčić.

16.01 SLJEDEĆA GOVORI NADA JURINČIĆ

Sljedeća govornica je Nada Jurinčić, koju su najavili kao "pedijatricu u mirovini s velikim iskustvom u Africi".

Pozdravlja okupljene sa "Bog i Hrvati".

Ljudi skandiraju "Nado, Nado".

16.00 - Ovo je rat između dobra i zla - rekao je Kutleša.

15.52 Etiketiraju nas

- Iživljavaju se na malodobnoj djeci, to mogu samo kukavice i zločinci. Živote drugih svjesno izlažu opasnostima, a svoje čuvaju i štite placebom - rekao je.

- Covidaški mediji nas etiketiraju kao teoretičare zavjere i osobe niže inteligencije. Covid brojevi se proizvode po narudžbi, ali oni znaju da i mi znamo da oni lažu - rekao je Kutleša.

15.50 Na binu izlazi Stipe Kutleša

- Ovo je vrijeme za akciju i borbu, a ne za propitkivanje - rekao je Kutleša.

- Mi ovdje govorimo o novom svjetskom poretku. Ništa od onog što se događa u godinu i pol dana nema veze s teorijom zavjere, nego dokazana teorija.. dokazana praksa urote - rekao je Kutleša.

15.47 "Ja sam poslan od Isusa"

-Prije 2000 godina na zemlju je došao Isus Krist. Ja ovdje ne govorim u svoje ime, ja sam poslan od njega. Moramo se pokajati i ispovijediti naše grijehe - rekao je Karlović.

15.46 Zahtjeva ukidanje mjera

- Zahtijevam od Plenkovića i njegovih sluganovića ukidanje i zabranu svih mjera, ali i zabranu liječenja ovim genocidnim zločinačkim cjepivom. Za nas vjernike je jasno da ovo cjepivo da ne možemo primiti sebe, to cjepivo je bazirano na ubijenoj nerođenoj dječici. Nitko nam ne može govoriti što je moralno ili ne, mi to znamo jer je to dragi bog ugradio u nas - rekao je Karlović.

- Prestanite s diktaturom i odstupite od naše djece. Pozivam na plebiscitarni otpor. Ja ne zovem na nasilje, nasiljem se neće ništa postići. Naše oružje je masovni otpor, treba nas biti još više iako nas ovdje ima dosta - rekao je Karlović.

15.45 Okupljenih sve više na trgu, tvrde da ih je nekoliko tisuća.

15.41 "Pozivam vas na otpor"

- Ja vas ovdje ne pozivam na neke konkretne mjere, nego na otpor. Mi imamo pravo na samoobranu. Ovo danas je samo naš prvi odgovor i mi nećemo stati. Ići ćemo do pobjede jer znamo tko je uz nas i sigurni smo da ćemo pobijediti - rekao je Karlović.

- Protagoniste ovog genocidnog poduhvata treba privesti pravdi - rekao je.

15.40 Karlović je u svom govoru cjepivo nazvao "genocidnim", te ustvrdio da je "nuspojava cjepiva sterilizacija".

15.38 Sljedeći govornik je Vilim Karlović, bivši branitelj koji je svojevremeno osuđen za ubojstvo. Okupljene pozdrava sa "Hvaljen Isus. Jel vam dosta?".

15.33 Govornici su se obrušili na medije i novinare. Čuje se mnogi pogrdni povici na račun novinara.

15.32 Na prosvjed su stigli i Stjepo Bartulica i Igor Peternel iz Domovinskog pokreta.

15.30 -Pitam vas, čija je ovo zemlja? Ovo je naša zemlja, mi smo njeni gospodari! Ako je naša, zašto je onda u ovako lošem stanju? Jer smo svojom nebrigom i konformizmom to dozvoli. Bavimo se nogometom i shoppingom ili smo glavu zabili u posao, dok od onog bitnog okrećemo glavu. Mi smo ti koji to stanje moramo promijeniti - govori jedna žena na razglas.

15.26 Festival slobode otvoren je pjesmom "Himna slobode".

15.22 Najavili su početak festivala u 15 sati, ali on već kasni preko 20 minuta.

15.15 Ja osobno nisam imao koronavirus. U mom mjestu, ljudi pričaju da imaju nešto. Došao sam sam, ali očekujem autobus podrške. Ja sam mislio da će biti puno više ljudi. Možda je neka opstrukcija, neka teorija zavjere postoji - rekao je čovjek koji je iz Đakova došao u Zagreb da podrži prosvjed.

Policija se pribojava da će miran prosvjed pretvoriti se u onaj nasilni kao što je bilo u Ljubljani. Naime, policija je postavila nekoliko kamera kako bi mogla pratiti cijelu situaciju.

Na listi govornika su:

dr. Lidija Gajski, internistica,

dr. Semir Osmanagić, sociolog, povjesničar i istraživač,

prof.dr.sc. Ivan Lovrinović, ekonomist i političar,

prof.dr.sc. Stipe Kutleša, dipl. inž. fizike, povjesničar i filozof znanosti,

Andrija Klarić, poduzetnik, trener fitnessa i body buildinga,

Vilim Karlović, časnik Domovinskog rata u mirovini,

Predrag Livak, aktivist, sudionik Domovinskog rata,

dr. Nada Jurinčić, pedijatrica u mirovini,

Mate Knezović, odvjetnik, aktivist,

Filip Slipčević, ekonomist, aktivist,

prof. Zoran Grgantov, profesor kineziologije,

Josipa Juričev Sudac, magistrica medicinske biokemije,

Anita Šupe, nutricionistkinja i članica Inicijative prava i slobode,

Andreja Todorić, članica Inicijative prava i slobode,

- te gosti iznenađenja, objavili su

15.00 Broj okupljenih se udvostručio, no nema prevelike gužve. Trgom i dalje voze tramvaji, a među okupljenima se vidi i Zlatko Hasanbegović

14.55 Iz zagrebačke policije poručili su kako će sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima, a temeljem članka 79. citiranog Zakona, u sklopu osiguranja, audio-vizualno snimati javno okupljanje na mjestu okupljanja i trasi kretanja Festivala.

14.40 Festival slobode na Trgu bana Jelačića u Zagrebu počinje u 15 sati, a 20-ak minuta prije se okupilo oko 200 ljudi. Među okupljenima se ne mogu vidjeti maske.

Kao podij s kojeg će se održavati govor poslužit će stari autobus na kat, a najavljuju se 'gosti iznenađenja'.

Inače, na Trgu je trenutno i sajam OPG-ova, ali i brojni turisti i građani. Sa svih strana su policajci i zaštitari i komunalni redari.

Plenković: Ta patetika djeluje neozbiljno

- Covid-19 traje već više od 20 mjeseci, ako nekome to nije jasno, neka otvori bilo što što ima veze s medijima i kredibilnim informacijama pa se malo uputi i vidi koliko je ljudi preminulo diljem svijeta i u Hrvatskoj - rekao je i nastavio: "Apeliram na sve sugrađane da budu razumni, da budu odgovorni, imamo zaštitu i ne vidim zbog čega i iz kojeg razloga se ne bi poveli za primjerom onih 52 posto Hrvata koji su to već demonstrirali. Što to u Hrvatskoj nije bilo slobodno ili slobodnije nego negdje drugdje? Ti ljudi očito nisu išli nigdje izvan Hrvatske. Ta patetika oko slobode danas nakon toliko preminulih i troškova koje smo imali meni djeluje neozbiljno - rekao je iz Vukovara premijer Andrej Plenković.

- To je po meni fabricirana tema. Nema nikakvog razloga za naricanjem za slobodom - poručio je.

- Ja ne namećem nekom da misli kao ja, ali kao odgovoran predsjednik Vlade preporučujem da ako imamo bolest koja se tako jednostavno širi, od koje nam je umrlo više od 8.300 ljudi, zbog koje smo imali milijarde nepredviđenih troškova, ne znam koju to vrstu informacije nisu čuli, a da shvate što smo sve napravili da prođemo kroz ogromnu pandemiju i kroz najveću ekonomsku krizu koja je postojala - kaže.