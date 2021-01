Predrasuda broj jedan je razmišljanje da je Afrika gladni, siromašni kontinent s neukim ljudima koji žive u kolibama. To je kontinent s 55 država, kulturološki raznolik i bogat, budući vodeći poslovni i ljudski resurs, prepun poslovnih prilika, prirodnih resursa, turističkih te povijesnih destinacija. Raznolik u svakom smislu, od jezika, etničkih skupina, s jako siromašnim, ali i jako bogatim stanovništvom, rekla je menadžerica Jelena Kaić (32) iz Knina.

Jelena je o odlasku u Afriku počela razmišljati nakon filma o američkoj zoologinji Dian Fossey, od tada joj je Afrika 'must see' kontinent. Njen prvi odlazak u Ganu 2008. godine zbio se iz puke znatiželje. Boravak sa suprugom trajao je sedam mjeseci. Drugi odlazak (2015.) bio je iz, kako kaže, potrebe i potrajao je četiri godine. Kaže kako joj je to, život u Accri (glavnom gradu Gane) najbolja odluka u životu. U Africi je doživjela i novu vrstu ljubavi. Rodila je sina (2). Život u Africi joj je postao sve zanimljiviji i izazovniji. Iako su ju oduvijek privlačila egzotična mjesta i avanture, posao je tražila u Hrvatskoj.

- Magistar sam Agroekologije. Osnovnu i srednju školu završila sam u Kninu. 2011. godine upisala dodiplomski studij Prehrambene tehnologije na Veleučilištu Marko Marulić u Kninu i stekla titulu Stručna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije te dobila Dekanovo priznanje za najviši prosjek ocjena u svojoj generaciji. Potom, 2013. diplomirala na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, studij Agroekologija smjer Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi s najvećom pohvalom (summa cum laude), kaže Jelena. Iako je posao u struci u Hrvatskoj tražila više od pola godine, nije se uspjela zaposliti.

- Kao i dosta mladih ljudi, koji su otišli van Hrvatske u svom razočarenju u sustav i politiku i s nadom u bolje sutra, tako sam i bila jedna od njih… na svoju sreću, ističe Jelena. Jelenu su najviše dojmila nasmijana lica ljudi koje je upoznala, bogatstvo nematerijalnog za koji kaže da joj je stalni podsjetnik kako se život živi upravo sada.

- Uz očaravajuću prirodu, kilometarske pješčane plaže prepune palmi, džunglu, toplu i vlažnu klimu, tu su i ti ljudi, potpuno drugačiji, a opet slični. Kulturološki bogati, skromni, otvoreni i ljubazni, no nerijetko i usporeni, naviknuti na ustaljenu atmosferu, što poslovnu, što političku. Sve u svemu, pozitivna energija i ljudi koji su postali dio mog života i koje nosim u srcu, tvrdi Jelena. Puna dva mjeseca trajao je proces prilagodbe na mirise, hranu i način življenja. Za sebe kaže da je hrabra, kaže da je od hrane probala sve i svašta – jela je gulaš od zmije, pečenog krokodila, glodavca za koji kaže da je podsjeća na štakora, no najviše ju je mučila temperatura.





- Visoka temperatura i vlaga tjera te stalno u klimatizirani prostor, pijesak u zraku koji na par mjeseci dolazi iz Sahare, tzv. harmattan zadaje ti poteškoće u disanju, no na sve se čovjek navikne, zar ne?! Tako ti i taj ritam Afrike postane normalan i uđe pod kožu, kaže Jelena. Posao ju je vodio po cijelom kontinentu – od Gane, Toga, Obale Bjelokosti, Burkine Faso, Benina, Nigerije pa sve do Maroka, Senegala i Gambije. Kaže da je 'svašta' doživjela. - Jedne prilike putujući na sjever Ghane, auto se pokvario i morali smo dalje nastaviti s lokalnim prijevozom tzv. tro-tro-om. To je kombi za šest ljudi u kojem se inače vozi 15 ljudi, koja životinja, najčešće koza i razni tereti poput velikih vreća punih yamma. Tako sam bila i prva bijela žena, i to u hlačama, u selu u kojem smo radili na projektu solarne farme, gdje su mi žene dirale kosu i ruke, čudom se čudeći. Moram spomenuti i ostajanje u sred noći na putu u glavni grad Gambije i to na području gdje se zbivaju česte pljačke, opet zbog auta i vozača, no ovaj put nije bio kvar već nedostatak goriva, a benzinske crpke nije bilo sljedećih nekoliko stotina kilometara, kaže Jelena. Nakon brze prilagodbe na novo mjesto stanovanja, Jelena se bacila na posao. Zateklo ju je afričko tržište, no nije sumnjala da će ondje naći posao. - Afričko tržište je izazovno, ogromno, nezasitno. Ima što za ponuditi, od prehrambenih proizvoda, umjetnina, prirodnih resursa do vrijednih ljudi koji su svojim radom postignuli neovisnost, što političku, što ekonomsku. Ističe kako njihova vlada potiče lokalnu proizvodnju i transfer tehnologije, tj. kao i kod nas, prednjači uvoz robe.

Nedugo nakon prvog dolaska, upoznala je tadašnjeg šefa i sadašnjeg poslovnog partnera i krenula u smjeru razvoja tvrtke. U tom periodu je posjetila više od 30 zemalja diljem svijeta, a motiviralo ju je novo okruženje, poslovna putovanja i nove poslovne vještine, za koje smatra da ih je trebala naučiti. Uskoro je osnovala svoju tvrtku uz pomoć poslovnog partnera. - Sama ideja o poduzetništvu me na neki način uvijek proganjala, a kako sam provela dosta vremena radeći i surađujući s poduzetnicima koji rade u Africi, Hrvatskoj pa i drugdje, ovaj korak je za mene bio logičan. Tržište zapadne Afrike i Hrvatske jesu različita, i upravo zbog toga se javljaju prilike za suradnju.

Cilj je povezati ta dva tržišta proizvodima i uslugama, na tome radimo već neko vrijeme i rezultati postaju vidljivi. Svestranu Jelenu pokreću ljudi i dinamična okruženja, izazovi, prilike, upoznavanje novog i nepoznatog. - Strast prema samom životu daje mi motivaciju, a moja najveća motivacija je moj sin. Sto se tiče hobija, ima tu svega, od rekreacijskog boksa, trčanja, vožnje bicikla do salse i tanga…bitno da je dinamično. Na kraju dana, svakako se najbolje opustim uz dobru knjigu, po mogućnosti o Poirotu, ili uz seriju Zvjezdane staze…sa onom vulkanskom “live long and prosper” na umu. Planove za budućnost svela je na par rečenica: nastavak poslovne suradnje s afričkim tržištem, puno putovanja, uz naravno, podršku obitelji.