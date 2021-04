Sigurna sam u našu pobjedu. U stranci smo se odmah usuglasili kako su svi predsjednici organizacija ujedno nositelji lista za vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora, i to ne samo u Gradu Zagrebu nego i u drugim županijama. Što se organizacije i članstva tiče, mi smo zasigurno najjača politička opcija u Zagrebu te ujedno najzagrebačkija stranka, izjavila je u intervjuu Jelena Pavičić Vukičević, obnašateljica dužnosti zagrebačkoga gradonačelnika i kandidatkinja za zagrebačku gradonačelnicu Bandić Milan 365 - Stranke rada i solidarnosti. Pavičić Vukičević zaista ima veliku podršku među vodećim ljudima u Bandićevoj stranci, čak je uspjela vratiti i one koji su mislili otići svojim putem i ne ići u još jednu političku borbu.

Međutim, na nižim razinama u Gradu vladaju određeni strah i bojazan. Iako je Pavičić Vukičević naglasila kako se nitko u Gradu ne treba bojati, mnogi, posebice oni koji su zaposleni u Gradu ili nekim gradskim tvrtkama mimo natječaja i procedure, a takvih ima zaista puno, ne mogu mirno spavati. To su ljudi koji su došli na takve pozicije isključivo zbog veza koje su imali s preminulim Milanom Bandićem. Javna je tajna da je Bandić znao sve, pa i zapošljavanja na najnižim razinama, posebice kad je trebalo zaposliti nekog “njegovog čovjeka”, tu je bio posebno osjetljiv i to je zorno pratio te urgirao zbog većih koeficijenata za plaću, što je u mnogim slučajevima bilo mimo pravilnika.

Toga je svjesna i Pavičić Vukičević, ali ruke su joj u tome vezane, sve je to glasačka mašinerija, sve su to sigurni glasači i ona njih mora pridobiti 100%. U stranci su veoma euforični u svemu, nakon potonuća izazvanog smrću njihova voljenog vođe i beznađa, opet su vidjeli svjetlo na kraju tunela u obliku Jelene Pavičić Vukičević. Iako je ona godinama bila uz svog političkog oca, Bandića, ona je Bandiću znala često uputiti kritiku i neslaganja s njim, pa je prema našim saznanjima zadnjih mjeseci vrlo rijetko komunicirala. I kad je razgovarala s njim, to više nije bilo onako staro drugarski nego strogo poslovno. Pavičić Vukičević je Bandiću poručila da ona više neće s njim u politički ring i da završava svoju karijeru.

Trebala se preseliti u Švedsku i nastaviti akademsku karijeru, koju niti u jednom trenutku nije zanemarila, ali desilo se to što se desilo i Pavičić Vukičević morala je preuzeti zapovijedanje.



- Ona razmišlja mnogo drugačije od pokojnog Milana, odmjerenija je i, prije nego što nešto izgovori ili odluči, mnogo razmišlja o mogućim posljedicama. Ona je svjesna da brojno članstvo, a to su mahom ljudi zaposleni u gradskim tvrtkama i u gradskom poglavarstvu, gleda nju kao nekog spasitelja, ženu koja će odnijeti izbornu pobjedu i osigurati još jedan mandat, to je inicijalni plan, jedan mandat u kojem će se moći organizirati postupna tranzicija vlasti jer u ovakvom konkretnom slučaju, ad hoc smjene, to će izazvati pomutnju i buru - govori nam naš sugovornik vrlo dobro upućen u zbivanja u Bandićevoj stranci, ali i u Gradu Zagrebu. Pavičić Vukičević ima vrlo snažnu potporu stare garde, a to su Pavle Kalinić, pročelnik Gradskog ureda za upravljanje u hitnim situacijama, Ivica Lovrić, pročelnik zagrebačkoga Gradskog ureda za obrazovanje, te Slavko Kojić, gradski zastupnik, ali i poslovni direktor Bandićeve stranke, koji de facto upravlja strankom na ekonomskoj razini i drži sve pod kontrolom. Najveću podršku Pavičić Vukičević dobila je upravo od njih, a posebice Kalinića, koji joj je postavio i ultimatum da se mora kandidirati za gradonačelnicu jer ne mogu i ne smiju ostaviti svoje članstvo na milost i nemilost.





- Ja vam kažem da ćemo mi pobijediti. Jelena je vrsni poznavatelj gradske politike i problematike. Lako je sve kritizirati, ali treba znati ponuditi rješenja. Moram priznati da smo zadnjih mjeseci, pa možda i godina, malo izgubili kompas i naš smjer kretanja, ali Jelena je pravi izbor i pravi kandidat. Možda govorim malo subjektivno, bit ću iskren, ali imali smo dosta, ajmo ih nazvati, izleta, no Pavičić Vukičević je zaista prava osoba na pravome mjestu. Žena ima svoj stav, izrazito je obrazovana, a ima i puno širu podršku nego što se može vidjeti. Mi imamo sigurnu bazu birača, koji će se zasigurno proširiti zbog naše kandidatkinje, a ja ću biti tu ako će me tražiti i trebati, ja sam spreman pomoći. Ja sve obavljam volonterski, u mirovini sam i nemam nikakvu korist - rekao nam je Kojić.



No iako Pavičić Vukičević ima veliku podršku među starom gardom, ali i brojnim članovima, najveći problem ima s novom garniturom ljudi koje je Bandić postavio. Naime, pokojni Bandić zadnje dvije godine radio je poprilično velike rošade u svojem internom timu, a sve je više udaljavao one s kojim je sve počeo. Rat između struja je neizbježan, i to posebice zbog Bandićeva nasljeđa. Naime, Pavičić Vukičević ima drukčiju viziju vođenja Zagreba, ne želi stari sustav pogodovanja i želi uvesti reda, ali to se nikako ne sviđa ljudima koji su naučeni biti u toj kaljuži, naučeni da se pozivom može sve srediti.

No ni Pavičić Vukičević nije imuna na takav status, treba imati na umu da je uz Bandića bila svih godina koliko je on bio na čelu grada. No kako saznajemo, i njoj je to bilo previše, pa je često govorila Bandiću da stane malo na loptu, da ne žuri i da pripazi s kim se sve povezao i zbližio. Zbog toga je nova Bandićeva garda bila posebice bijesna jer su u njoj vidjeli opasnost i radili su sve da je marginaliziraju, a najviše je u tome uspjela šefica Bandićeve mladeži, koja nije u dobrim odnosima s Pavičić Vukičević, i zbog šefice mladih Bandić se jako udaljio od svoje zamjenice, a nova garda dobila je vjetar u leđa, no smrću Šefa, sve im je palo u vodu jer je opet stara garda preuzela sve, pa su počele i svađe. Posebice zbog izbornih lista, gdje će svaka struja gurati svoje ljude na listama za vijeća i mjesne odbore. Dok stara garda želi pobjedu na izborima i ništa osim toga, nova garda je skromnija i njima je dovoljno da uđu u skupštinu i postanu jezičac na vagi te takvim statusom zadrže svoja poslovanja i utjecaj u Zagrebu. Zbog toga mlada garda šalje razne poruke prema starijima te prijeti tajnama, ako ih izbace iz političke igre, a stara garda nema municije da ih makne jer jednostavno previše znaju, pa svima odgovara status quo. Međutim do kada?

