Jelušić: 'Ostavku ministrice Dalić traže građani Hrvatske'

O aktualnostima u politici, novom programu i statutu SDP-a na N1 televiziji govorio je saborski zastupnik Ivo Jelušić koji je ujedno i član predsjedništva glavne oporbene stranke. Kazao je i kako će ostavku ministrice Martine Dalić tražiti građani Hrvatske.

Na pitanje okreće li se SDP napokon budućnost, Jelušić je odgovorio potvrdno.

- Ja mislim da da, ja bih želio da tako bude. Što se tiče većine u SDP-u, mi smo uvijek bili okrenuti budućnosti, nažalost neki su nas vukli natrag - kazao je Jelušić.

'Peruškove mogućnosti su male'

Na pitanje na koga misli, Jelušić nije htio odgovoriti.

Iznio je svoj stav i o Fabrisu Peruškom, novom Vladinom povjereniku za Agrokor.

- Pojavio se dvaput u javnosti pa ne mogu donositi svoj sud. No ako se ne promijeni ništa u okruženju u kojem je on, ako zakon ostane kakav je, a on je loš, ako ostane potpredsjednica Vlade koja je sama rekla da je pisala takav zakon. Ne znam koliko on prostora ima da nešto promijeni. Bojim se da njegove mogućnosti nisu velike - tvrdi Jelušić.

'Nije dobro, reforme se ne provode'

O kritikama na račun Vlade upućenim od strane predsjednice Grabar Kitarović.

- Govorili smo mjesecima da nije dobro, da se ne provode reforme, no to se nije primalo. Sada je to 'urbi et orbi' rečeno od Europske komisije i sada svi vide da Vlada ništa nije napravila. Ako ne mogu raditi bolje, nek se maknu - kaže Jelušić.

Imao je što za reći Jelušić i o opozivu Martine Dalić.

- Prije 15-ak dana istraživanje je pokazalo da 65 posto građana smatra da Martina Dalić ne može obavljati posao. Ako je to moj pritisak, da sam toliko moćan da mogu utjecati na 65 posto građana, onda mi treba skinuti kaputi. Smjenu Martine Dalić ne tražim ja, to traže građani Hrvatske - za kraj će Jelušić.