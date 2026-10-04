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SAD I SAUDIJSKA ARABIJA POMAŽU

Jemen sprema ofenzivu protiv Huta koji drže zapad zemlje

Piše HINA,
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Jemen sprema ofenzivu protiv Huta koji drže zapad zemlje
Foto: Adel Al Khader
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U nedjelju su, prema sigurnosnim izvorima i očevicima hutisti presjekli ključnu arteriju koja povezuje Taiz, velik grad na jugozapadu zemlje i Aden, sjedište međunarodno priznate vlade

Jemenski predsjednik Rašad al-Alimi u nedjelju je najavio pokretanje ofenzive čiji je cilj ponovno preuzeti cijelu zemlju čiji veći, sjeverozapadni dio pod kontrolom drže proiranski orijentirani hutisti, koji su pojačali napade na vladine snage i njihova saudijskog saveznika.

"Danas objavljujem vojne operacije koje će biti usmjerene na ponovno preuzimanje preostalih teritorija Republike i proširenje ovlasti države i njezinih institucija na cijeli nacionalni teritorij", od kojih velike dijelove kontroliraju hutisti, rekao je Alimi.

Njegova je objava uslijedila nakon niza neuspjeha jemenskih vladinih snaga i njihova saudijskog saveznika, posebno tijekom blitzkriega koji su hutisti pokrenuli u rujnu, a omogućio im je zauzimanje golemih područja jemenske obale Crvenog mora.

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U nedjelju su, prema sigurnosnim izvorima i očevicima hutisti presjekli ključnu arteriju koja povezuje Taiz, velik grad na jugozapadu zemlje i Aden, sjedište međunarodno priznate vlade. 

Alimi je pozvao "oružane snage, sigurnosne snage i sve vojne jedinice da počnu izvršavati dodijeljene misije u skladu s odobrenim planovima, dok se zemlja ne oslobodi stiska terorističke milicije hutista".

Dana 25. rujna Alimi je već najavio opću mobilizaciju da bi pripremio vladine snage za novu fazu sukoba.

Unatoč potpori Rijada jemenske vladine snage dosad nisu uspjele zaustaviti najnovije napredovanje hutista. 

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