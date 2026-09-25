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VAŽAN PROLAZ

Jemen traži potporu u zaštiti Bab al-Mandaba od hutista

Piše HINA,
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Jemen traži potporu u zaštiti Bab al-Mandaba od hutista
Foto: HOUTHI MILITARY MEDIA
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Hutisti su nedavnom munjevitom ofenzivom preuzeli nadzor nad zapadnom obalom Jemena i otvorili si pristup tom strateškom pomorskom prolazu, zaoštravajući sukob sa Saudijskom Arabijom i ugrožavajući plovidbu Crvenim morem.

 Potpredsjednik jemenskog Predsjedničkog vijeća Abdullah al-Alimi Bawazir u četvrtak je na Općoj skupštini UN-a u New Yorku pozvao međunarodnu zajednicu na snažniju potporu Jemenu u borbi protiv hutista i zaštiti prolaza Bab al-Mandab.

Bawazir je podsjetio da je od "državnog udara" hutističke milicije prošlo 12 godina, tijekom kojih je ta skupina dodatno zaoštrila napetosti u regiji.

Prema njegovim riječima, hutisti su Bab al-Mandab, jedan od najvažnijih svjetskih plovnih putova, pretvorili u sredstvo pritiska i pregovaranja u sukobu Irana s međunarodnom zajednicom. 

Hutisti su nedavnom munjevitom ofenzivom preuzeli nadzor nad zapadnom obalom Jemena i otvorili si pristup tom strateškom pomorskom prolazu, zaoštravajući sukob sa Saudijskom Arabijom i ugrožavajući plovidbu Crvenim morem.

Važnost tog pravca dodatno je porasla zbog krize u Hormuškom tjesnacu, gdje je plovidba od početka rata između SAD-a i Irana ozbiljno ograničena.

Na Općoj skupštini UN-a 80 je država ranije u četvrtak osudilo takvo zaoštravanje.

Bawazir je pozvao na "strateško partnerstvo" koje bi pridonijelo sigurnosti, stabilnosti i razvoju Jemena i regije, umjesto "trajnog upravljanja krizama".

Zaštita plovnog puta, upozorio je, zajednička je regionalna i međunarodna odgovornost koju Jemen ne može preuzeti sam, jer o njegovoj sigurnosti ovise svjetska gospodarstva, opskrbni lanci, opskrba energijom i sloboda plovidbe.

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