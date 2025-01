Jesmo li napokon sazreli za uvođenje paramedicsa u hitne?

Koliko dugo slušate tvrdnje nadležnih u zdravstvenoj vlasti da je odrađena reforma hitne pomoći? Otkad je hrvatske države. I koliko dugo, uvijek iznova, svjedočite primjerima diljem Hrvatske gdje pacijenti umiru zbog problema u sustavu hitne? Opet isti odgovor - otkad je hrvatske države. Pa sve do dana današnjeg. Posljednji slučaj je onaj od prije nekoliko dana kad je čovjek umro u Primoštenu nakon što mu je pozlilo. Na teren je izašao T2 tim hitne koji u svom sastavu nema liječnika. Jedino su oni bili dostupni, s obzirom na to da je, ispostavilo se, 11 liječnika tamošnjeg zavoda za hitnu medicinu na bolovanju. Ministrica Hrstić kaže da će se utvrditi sve činjenice i ističe da svaki građanin Hrvatske mora imati pravo na dostupnu zdravstvenu zaštitu. I u pravu je, mora, ali je već godinama to “mora” mrtvo slovo na papiru. Praksa svjedoči posve suprotnim zbivanjima od vječnog “mora”, za što su kroz godine već mnogi pacijenti, nažalost, platili životom.