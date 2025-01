Pacijentu pozlilo, a hitna stigla bez doktora. Umro je. Ravnatelj hitne: 'Nemamo dosta liječnika'

U utorak je na području Primoštena preminuo pacijent, a zbog nedostatka liječnika u njegovu je kuću na intervenciju poslan tim 2 Hitne s dvije medicinske sestre i vozačem, dakle tim bez liječnika, iako bi ispostava Primošten prema Mreže hitne medicine morala imati isključivo timove T1 koji obavezno uključuju liječnika u timu, doznaju 24sata.

- Točna je informacija da je 7. siječnja 2025. u jutarnjim satima za vrijeme hitne medicinske intervencije Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije ispostave Primošten pacijent preminuo, u svojoj kući. Pružanje medicinske pomoći započela je nevjesta preminulog koja je ujedno medicinska sestra - odgovorio je za 24sata Tomislav Jukić, vd ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije.

'Reanimacija trajala sat vremena'

Navodi kako je u kuću pacijenta poslan tim T2 s dvije medicinske sestre i vozačem. Također navodi kako je jedna medicinska sestra ujedno specijalistica hitne medicine, te je ističe, obučena i ovlaštena postupati u ovakvim hitnim medicinskim intervencijama.

- Reanimacija je trajala gotovo jedan sat, ali na žalost bez uspjeha. Na intervenciju zbog kroničnog nedostatka liječnika (osam liječnika je na bolovanju) uputili smo sukladno pravilima službe tim T2 (medicinske sestre i vozač) sukladno raspoloživim radnicima - navodi nam ravnatelj Jukić.

Ističe i kako na teren u pravilu sukladno mreži hitne medicine u Ispostavi Primošten izlazi tim T1 koji se sastoji od liječnika, medicinske sestre i vozača.

- U ovom slučaju na teren je posłan raspoloživi tim T2 - istaknuo je.

Priznaje kako trenutno Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije ne raspolaže dovoljnim brojem liječnika.

- Nemamo dovoljno liječnika, raspolažemo s kapacitetima s kojima raspolažemo i kad imamo liječnika šaljemo ga na teren. Međutim, nama u sustavu sad fali osam liječnika. U ovom trenu najviše liječnika nedostaje nam u Primoštenu i Drnišu. Treba naglasiti kako nam je stalno otvoren natječaj za liječnike, a rupe popunjavamo i s vanjskim liječnicima kad ih imamo na raspolaganju - istaknuo je Jukić te na kraju dodao kako ne može reći bi li dotičnog pacijenta možda uspjeli spasiti da je u timu bio liječnik kako je predviđeno Mrežom hitne medicine.

'Danima se na intervencije šalju hitne bez liječnika'

Ministarstvo zdravstva je, podsjetimo, u studenom 2023. prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti na prijedlog Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, donijelo odluku o donošenju Mreže hitne medicine i sanitetskog prijevoza. Prema toj Mreži koja je i dalje na snazi stoji da ispostava Primošten treba imati pet timova T1.

Javio nam se i dobro upućen čitatelj s ovim slučajem koji nam je otkrio kako se već danima na intervenciju šalju timovi hitne bez liječnika.

Jasna Karačić Zanetti, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu prava pacijenata za 24sata je istaknula kako je u ovom slučaju došlo do grubog kršenja zakona.

- Očigledno je da je došlo do neorganizacije rada ustanove jer nisu postupili sukladno Pravilniku odnosno Mreži i došlo je do problema. Da se dobro organizirao posao do toga ne bi ni došlo. Ja recimo nisam ni vidjela da nedostaje liječnika nego su prešutno pretvorili T1 u T2. Nitko ne može garantirati da bi konkretno taj pacijent preživio, no uvijek postoji sumnja jer nisu ispunjeni kriteriji prema Mreži. Ovo je grubo kršenje zakona od same ustanove. Ne mogu oni po svojoj odluci pretvoriti T1 u T2 - istaknula je Karačić Zanetti.

Kontaktirali smo i Ministarstvo zdravstva. Pitali smo ih kako komentiraju to što Ispostava Primošten u Zavodu za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije nema liječnike iako prema Mreži hitne medicine mora imati pet timova T1. Obavijestili smo ih i da je jedna osoba preminula na području Primoštena, a da je na intervenciju stigla hitna bez liječnika. Odgovor Ministarstva objavit ćemo kad ga dobijemo.