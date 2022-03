Jeste li primijetili kako Putin hoda? Istraživali ga i stručnjaci, sumnjali da ima Parkinsonovu

Putin je u svemu čudan. Čak i čudno hoda, pišu već neko vrijeme korisnici društvenih mreža, ali nisu jedini koji su primijetili neke neuobičajene stvari kod ruskog predsjednika Vladimira Putina (69).

Prije nekoliko godina je Bastiaan Bloem, profesor neurologije sa sveučilišta 'Radboud University Medical Center' u Nizozemskoj, istraživao sa svojim kolegama Putinovo hodanje i držanje desne ruke. Bilo im je 'sumnjivo' to što se njegova lijeva ruka normalno njiše dok hoda, a desna stoji uz njega, kao da je ukočena.

POGLEDAJTE VIDEO: Putinov 'revolveraški hod'

- Zapanjilo nas je kao smo pronašli nekoliko uzastopnih snimki na YouTubeu na kojima ruski predsjednik ima smanjen zamah desnom stranom ruke - napisali su na stranici British Medical Journal.

Bloem je inače specijalist za poremećaje kretanja pa su se on i kolege u jednom trenutku zapitali radi li se možda o Parkinsonovoj bolesti u Putinovu slučaju, jer ona može uzrokovati takve ukočene pokrete. Dok su tražili moguća objašnjenja, naišli su na priručnik za obuku bivšeg ruskog KGB-a (op.a. Komitet državne sigurnosti - krovna organizacija koja je u Sovjetskom savezu do 1991. služila kao tajna policija i obavještajna agencija) pa su zaključili da desnom rukom manje zamahuje dok hoda zato što je to povezano s obukom o oružju koju je prošao dok je bio dio sovjetskog KGB-a.

- Prema tom priručniku, operativci KGB-a dobili su upute da svoje oružje uvijek drže u desnoj ruci blizu prsa i da se kreću naprijed s jednom stranom, obično lijevom, tako da si omoguće što brže korištenje oružja kada se suoče s neprijateljem - pojasnili su istraživači sa sveučilišta.

Pregledavali su fotografije iz vremena Sovjetskog saveza, ali i druge dokaze u videosnimkama. Isti čudan hod vidjeli su i kod premijera Dmitrija Medvedeva (56), kod dvojice bivših ministara obrane Anatolyja Serdyukova (60) i Sergeja Ivanova (69) te vojnog zapovjednika Anatolyja Sidorova (63).

- Smatramo da ovaj novi obrazac hoda, kojeg smo nazvali 'revolveraški hod' možda proizlazi iz prilagodbe ponašanja. Izazvan je KGB-om ili nekim drugim oblicima obuke za oružje gdje se polaznici uče držati desnu ruku blizu kad hodaju - zaključili su.