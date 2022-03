Lavrov: Nismo napali Ukrajinu

Ne, ne planiramo napasti druge zemlje. Nismo napali ni Ukrajinu. Ukrajina predstavlja izravnu prijetnju sigurnosti Ruske Federacije, šokirao je izjavom ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov (71) nakon sastanka s ukrajinskim kolegom Dmitrom Kulebom i pokušaja pregovora u Turskoj.

Dogradonačelnik Mariupolja Sergej Orlov kazao je da je u bombardiranju rodilišta poginulo troje ljudi, među kojima je i šestogodišnji dječak, a 17 ljudi ozlijeđeno.

- Nije prvi put da čujemo dramatične vriskove o takozvanim strahotama koje provode ruske oružane snage. To je rodilište već dugo bilo u rukama bataljuna Azov i drugih radikalista - kazao je Lavrov i nastavio:

- Oni su sve trudnice i sve medicinske sestre maknuli iz tog rodilišta i tamo uspostavili bazu ultraradikalnog azovskog bataljuna pa vi sami izvucite zaključke kako se manipulira javnim mnijenjem diljem svijeta. Vidio sam izvješća da je to vrlo emotivno, nažalost, druga strana novčića predstavlja objektivniji pogled.

Ni do kakvog dogovora nije došlo nakon četvrtog pokušaja pregovora ukrajinske i ruske strane.

- Kao rezultat razgovora mi smo pristali na to, zato što smo za svaki mogući kontakt glede pitanja koja su u korijenima današnje krize u Ukrajini te želimo iznaći način kako izaći iz ove krize - kaže Lavrov.

'Putin neće odbiti sastanak sa Zelenskim'

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je da ruski predsjednik Vladimir Putin neće odbiti sastanak s ukrajinskim predjednikom Volodimirom Zelenskim kako bi razgovarali o, kako navodi, konkretnim pitanjima. No Zelenski je rekao da ga je Putin odbio.

- Želimo da Ukrajina ostane neutralna, predsjednik Putin je to rekao mnogo puta. Prema onome što Zelenski govori, on počinje shvaćati sve to i zbog toga smo blago optimistični - rekao je.

- Podsjetili smo kolege da je na posljednjem krugu pregovora Rusija predložila konkretne ideje glede nacrta pravnog dokumenta, a ukrajinska strana je uzela te ideje da bi o njima raspravila u Kijevu i rekli su da će nas izvijestiti vrlo brzo, uzimajući u obzir interese svih strana - objasnio je.

'Sankcije? Naš predsjednik će to riješiti'

Rusiji su nametnuli ekonomske sankcije sa zapada, ali Lavrov vjeruje da Vladimir Putin ima odgovor na sve.

- Mi ćemo sami riješiti svoju ekonomsku situaciju, naš predsjednik će to riješiti. Pokušavamo privući pažnju na to da je Ukrajina godinama antiruska. S kim ste, sa Zapadom ili s Rusijom - upitao je.

- Izaći ćemo iz ove krize, prošli smo mnoge krize i uvijek smo se izvukli. Izaći ćemo jači iz ovog. Nemamo iluzija da je Zapad naš partner. Sada znamo da možemo biti izdani od bilo koga i bilo kada - dodao je.

Ponovio je tezu ruske strane da su civili "taoci dobrovoljnih bataljuna i snaga teritorijalne obrane" te ih se "koristi kao ljudski štit".

- Mi smo potvrdili, na zahtjev ruske strane, da se otvore humanitarni koridori, a sami uzroci i trenuci kad se otvaraju zapravo se temelje na situaciji na terenu i trebaju se odabrati najučinkovitije rute da bi se civili izveli iz gradova - rekao je.

'U Ukrajini se gradi nacistička nacija'

- Radili smo na pokušaju rješenja krize. Govorili smo o humanitarnim problemima. Objasnili smo što Rusija radi sa svoje strane kako bi pomogla civilima koje su zatočili takozvani dobrovoljci. Podsjetili smo Ukrajinu da je ruska strana dala konkretne prijedloge i dobili smo uvjerenje da ćemo dobiti odgovor na naše zahtjeve. Želimo sačuvati mir u Europi - rekao je Lavrov.

- Potezi Zapada su opasni, mi to vidimo. Nismo napali Ukrajinu, ne planiramo napasti ni druge zemlje. Naša sigurnost je ugrožena. Mi smo htjeli razgovarati, ali nitko nas nije slušao. Mi nećemo opravdavati svoje akcije u Ukrajini nikome, ni NATO-u. Mi nećemo promatrati kako se u Ukrajini gradi nacistička nacija - objasnio je.

'Amerikanci su u tajnosti isprobavali biološko oružje u Ukrajini'

Ruski ministar Lavrov je spomenuo da je Pentagon na ukrajinskom teritoriju isprobavao biološko oružje, a kasnije zanijekao da provode ikakve operacije u Ukrajini.

- To ne iznenađuje, a predstavnik UN-a je rekao da nemaju takve informacije. Ni to ne iznenađuje, naravno da su to Amerikanci činili u tajnosti, kao što to čine u drugim državama bivšeg Sovjetskog Saveza - rekao je Lavrov.

- Što se tiče biološkog i toksičnog oružja, potrebno je otkriti sve aktivnosti na njihovom teritoriju, ali oni koji su u Ukrajini i nose oružje, trebaju shvatiti da će se smatrati odgovornima - dodao je.

