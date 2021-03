Osnovna škola Miroslava Krleže na zagrebačkom Kaptolu u petak je ušla u II. fazu obnove, koja će uključiti i konstrukcijsku obnovu. Tamošnji učenici ovu će školsku godinu završiti u drugim školama.

- Djeca iz Krleže pohađaju školu na Jabukovcu i školu na Pantovčaku. Do tih škola vozi ih školski autobus, no dobar dio nas roditelja djecu vozi u školu. Naravno da je svim roditeljima život postao kompliciraniji. Ja, primjerice, dnevno potrošim minimalno sat vremena na razvoženje djece u školu i iz škole. Što se tiče djece, ona su zadovoljna, no definitivno se svi žele vratiti što prije u Krležu - ističe Alice Jurak, jedna od inicijatorica Facebook grupe “Zagrebačke škole oštećene u potresu”.

Mnogi roditelji upravo su se oko ove grupe organizirali i traže odgovore na pitanja o obnovi škola.

Prema podacima Grada Zagreba, od 175 odgojno-obrazovnih objekata oštećenih u potresu, obnovljena su 162 objekta, a za njihovu obnovu izdvojeno je više od 140 milijuna kuna iz gradskog proračuna. U 13 preostalih objekata, napominju, obnova se provodi u dvije faze, te je I. faza uglavnom već završena ili se privodi kraju. Kako napominju u Gradskom uredu za obrazovanje, II. faza u većini škola završit će do početka nove školske godine, osim u Gornjogradskoj gimnaziji i Školi primijenjene umjetnosti, gdje se radovi planiraju do 1. rujna 2022. Za Umjetničku plesnu školu Silvije Hercigonje gradi se novi objekt. Trošak radova procijenjen je na oko 740 milijuna kuna.

No roditelji škola u središtu, poput OŠ Izidora Kršnjavog, ističu kako su zabrinuti zbog sigurnosti svoje djece. Kako ističu, u gradu je 98 osnovnih i srednjih škola koje su sagrađene prije 1970., što znači da nisu konstrukcijski sigurne, te bi u slučaju novog potresa mogle biti opasne za život. Neprihvatljivo je, ističe Alice Jurak, da roditelji ne mogu dobiti elaborat statičara u kojem se opisuje je li zgrada sigurna za djecu ili nije.