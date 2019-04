Ježić: 'Platio sam stan dečku Sanaderove kćeri u New Yorku'

Na Sanaderovo traženje platio sam 2010. oko 250.000 eura za troškove putovanja, najam stana i poslovnog prostora u New Yorku za dečka kćeri gospodina Sanadera. Podveli smo to kao troškove projekta otvaranja našeg predstavništva u New Yorku. Račune je podmirila moja tvrtka ABC Holding, a to je ista ona tvrtka preko je je kupljen blindirani BMW za HDZ. O tome imam svu dokumentaciju i donijet ću je sljedeći put, izjavio je Robert Ježić u četvrtak na Županijskom sudu u Zagrebu u postupku INA-MOL.

Dodao je kako je u njihovim međusobnim odnosima bilo niz zahtjeva sa Sanaderove strane, a da nisu bili beznačajni ni troškovi niza ručkova i večera koje je on kontinuirano plaćao.

Ježića su pitali zašto to nije ranije rekao, a on je odgovorio da ga nisu pitali, piše Jutarnji list.

- Po današnjem ispitivanju ovdje, ispada da gospodin Sanader nije dobio ništa - rekao je Ježić, a onda mu je Sanader dobacio: 'Pa nisam dobio ništa'.

Ježić mu je uzvratio riječima: 'Nego tko je dobio'.

Sanadera su u sudnicu dovezli iz zatvora u Remetincu u kojem je smješten prošlog četvrtka. On je pravomoćno, nakon razmatranja Vrhovnog suda, osuđen na kaznu veću od šest godina zatvora u slučaju Planinska.

[video: 1205667 / Videovijesti, 07.04.2019.]

- Svjedoci smo još jedne sramotne epizode hrvatske pravne države jer ono što je danas bilo na Vrhovnom sudu, ako je točno što mediji izvještavaju, jer još nemamo nikakvo rješenje, to je poraz pravne države. Ovo je jedan od najglupljih i najbezveznijih predmeta za koji sam čuo, nema nikakvih dokaza. Fiolić je isto kao i Ježić, jedan svjedok koji kaže da je dolazio ovdje u ovu kuću kada je ovdje stajala policija i kontrolirala svakoga. Ovo je smiješno, presuda je trebala pasti i mislim da je ovo još jedna predstava za javnost uoči predsjedanja Hrvatske Europskom unijom. Ostajem pri onome da je riječ o politički motiviranom progonu, nastavit ću se boriti svim sredstvima da dokažem nevinost - rekao je Sanader novinarima ispred svoje kuće prije nego su policajci došli po njega.