Jeziv zločin u Rijeci: Anđelko je izbo Damira (38). On je 2012. na sličan način ubio svog partnera

Anđelko je bio jako dobar, žao nam je dečka, a Damir je bio živo zlo. Na svog partnera konstantno je vršio težak pritisak i bio vrlo dominantan. Znao ga je zatvoriti u sobu i danima ne puštati van. Prije njegovog useljenja Anđelka su redovno znale posjećivati majka i sestra, no otkad je on došao bile su samo jednom. Baš danas je Damir trebao ići mami u posjetu i vjerujemo da je zbog toga izbila svađa jer ga ovaj nije nigdje puštao. Ne znamo zašto je to trpio. Bila je to jedna manipulativna, nezdrava veza gdje je jedan partner vrši nemili pritisak na drugog, uznemireno pričaju susjedi koje smo zatekli ispred krvave sobe od 16 kvadrata u zgradi s 32 socijalna korisnika gradskog, nužnog smještaja.

Iako su navikli na njihove svađe i glasne rasprave, ovo se ipak, kažu, nitko nije nadao. Stravičan prizor dočekao je stanare zgrade, inače korisnike nužnog smještaja na Škurinju u Rijeci, kad su jutros u 6.30 sati u ranu zoru izašli na hodnik pun krvi. Ispostavilo se da krv pripada dvojici stanara, od kojih su obojica umrli nakon što je jedan izbo nožem drugog, a potom digao ruku i na sebe.

- Suprug i ja inače rano ustajemo piti kavu pa je tako bilo i danas. U jednom trenutku čula sam neki čudan zvuk, kao da je nešto palo. Pitala sam supruga što je to, on je odmahnuo rukom i rekao da je to nešto vani. No onda sam čula mrmljanje u hodniku i shvatila da nije vani nego tu kod nas. Izašla sam na iz stana i imala što vidjeti, hodnik pun krvi, strašno - rekla nam je jučer vidno šokirana susjeda Elizabeta Kutin o dvojcu u čijoj sobi se u svitaj dana dogodilo ubojstvo i samoubojstvo.

Potom je na hodniku ugledala susjeda Damira B. (38), koji je u zgradi dijelio sobu sa svojim partnerom Anđelkom B. (44), s kojim je bio u izvanbračnoj zajednici koju su sklopili prije dvije godine.

- Bio je sav krvav, krv je s njega kapala po podu. Rekao mi je: 'Vidi što mi je uradio, izbo me na spavanju, idi, pomozi mu'. Onda sam se nagnula prema vratima i vidjela Anđelka, također, oblivenog krvlju, kako sa sebe trga majicu. Odmah sam alarmirala susjede da zovu policiju, a kad sam drugi put pogledala u sobu, Anđelko je puzao po podu prema hodniku, dok je Damir sjedio sklupčan na podu. Čula sam kako pita Damira: 'Ljubavi, što je to bilo?'. Rana na prsima mu je bila toliko duboka da je u nju ugurao tri prsta ruke, pretpostavljam kako bi zaustavio krvarenje. Po Damirovim riječima ispada da je Anđelko njega napao prvi - kaže susjeda Elizabeta, koja je s mlađim muškarcem i sama prije imala problema.



- Anđelko je bio dobar kao kruh, a Damir je bio zlo. I mene je jednom napao zbog pet eura za neke lijekove, ali ga nisam prijavljivala upravo zbog Anđelka, kojega sam gledala kao sina. Nije ovo prvi put da on nasrće na nekoga, znam i da je bivšeg partnera u Slavoniji također napao. Stalno je s njim bilo problema, dok s Anđelkom nismo nikad imali problema. On je bio baš jedna dobra, blaga duša - priča uznemirena žena.

Susjedi su odmah pozvali policiju.

- Policija je jučer u jutarnjim satima zaprimila dojavu o dvije ozlijeđene osobe u stambenom objektu na području Škurinja u Rijeci. Riječ je o dvojici hrvatskih državljana u dobi od 44 i 38 godina. Na mjestu događaja obavljen je očevid. Prema dosad utvrđenom, tijekom međusobnog sukoba jedan od preminulih muškaraca nanio je više ozljeda drugome, a potom ozlijedio sebe. Zbog zadobivenih ozljeda obojica su prevezena u KBC Rijeka, gdje su naknadno preminuli - izvijestila je PU primorsko goranska, koja je sva prikupljena saznanja dostavila državnom odvjetništvu.

Na mjesto nesreće ubrzo su stigla i dva vozila Hitne službe, koja su unesrećene hitno prevezli u KBC Rijeka. No unatoč naporima liječnika, nažalost, nije im bilo spasa i preminuli su u bolnici. Stariji muškarac, doznajemo, u Rijeku se doselio s Krka, a mlađi s Lošinja.

- Anđelko se u sobu od 16 kvadrata uselio prije tri godine, a Damir mu se pridružio prije godinu dana iako on tu nije bio prijavljen i nije bio naš korisnik. Svađali su se i prije. Anđelka znamo kao mirnog, dobrog dečka, dok za Damira to ne možemo reći jer je bio agresivan - kaže Nevenka Kovačević, voditeljica nužnog smještaja u Rijeci.

Damir B. inače je stari policijski znanac. Kako neslužbeno saznajemo, Damir je u međuvremenu promijenio prezime. On je u studenom 2012., nakon gotovo identičnog ubojstva bivšeg partnera Gorana Trbojevića (47), kojega je također usmrtio nožem, osuđen na sedam godina zatvora.

Dvojac je živio u izvanbračnoj vezi u kući koju su kupili u Bjelovaru. I tamo je dolazilo do neprestanih svađa i tuča zbog kojih bi intervenirala policija. Kobnog 22. travnja 2012. stanovnike inače mirne Ulice Josipa Pupačića zgrozila je vijest da je oko 15.20 sati Bajčić nožem usmrtio vlasnika kuće Trbojevića, koji je s Damirom počeo živjeti nakon smrti majke, koja ga je nerijetko financirala.

Prema svjedočenju očevidaca, nesretni Goran je kobnog dana istrčao iz kuće bježeći od svog 20 godina mlađeg partnera Damira, dok ga je on proganjao nožem. Susjedi su posumnjali da je mlađi starijeg partnera već ozlijedio u kući jer se po cesti otežano kretao. Sustigavši ga zadao mu je još najmanje dva udarca, nakon čega se nesretnik s nožem u leđima srušio na ulicu i preminuo. Nakon ubojstva na mjesto događaja stigla je hitna pomoć i napadača odvezla na Odjel psihijatrijske bjelovarske Opće bolnice.

Nakon što mu je pružena pomoć u bolnici, ubojica je istu večer predan pritvorskom nadzorniku. Krajem godine osuđen je na zatvorsku kaznu od sedam godina.

- Ne možemo vjerovati što se dogodilo. Obojica su bili vrlo pristojni. No nismo razvijali dublje prijateljstvo s njima, držali su se nekako po strani. Oni su se često svađali, vjerojatno je tu neko bio jako ljubomoran. Policija je često morala intervenirati, ali unatoč tome nismo mogli ni pomisliti da će se njihova priča ovako završiti. Znala se često čuti galama iz njihove kuće, a pričaju ljudi da su se znali i potući - ispričali su tad susjedi.