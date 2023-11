Jeziva fotografija: Hamasovci mašu taocima. Stručnjak: Djeca se od ovog nikad neće oporaviti

Ukupno 11 talaca oslobođeno je u ponedjeljak navečer u skladu s dogovorom Izraela i Hamasa ranije tijekom dana da će se trenutno četverodnevno primirje produžiti za još dva dana, samo nekoliko sati prije nego što je trebalo isteći, rekli su katarski dužnosnici. Taoci koji su bili zatočeni u Gazi predani su Crvenom križu kao dio dogovora o primirju, rekle su Izraelske obrambene snage (IDF).

Hamasovo vojno krilo objavilo je pritom jezive slike na kojima se vide njegovi maskirani teroristi kako se pozdravljaju sa svojim izraelskim žrtvama otmice nakon što su ih predali Crvenom križu.

Fotografije prikazuju neke od oslobođenih talaca u stražnjem dijelu vozila, dok im Hamasovi vojnici mašu, a oni uzvraćaju.

Foto: Reuters

Od 11 žrtava otmice iz tog kibuca, ukupno je devetero djece. Držali su ih u zatočeništvu više od sedam tjedana nakon što su odvedeni tijekom terorističkog napada 7. listopada iz kibuca Nir Oz.

Ukupno je Hamas oslobodio 69 talaca, od kojih je 31 dijete.

Na ovoj listi nalaze se žene, muškarci, djeca, majke, očevi, djedovi i bake, kako doznaju 24sata od glasnogovornice kibuca.

- Večerašnja vijest donosi olakšanje našoj zajednici, no i dalje smo duboko zabrinuti za naše voljene koji su još uvijek taoci. Zahtijevamo povratak svih talaca, odmah, što god bude potrebno, samo da ih se pusti - izjavio je Osnat Peri, voditelj kibuca.

Foto: Reuters

Otetoj djeci, tvrde stručnjaci, trebat će godine da se pomire s traumom koju su doživjeli, dok će neki težinu onog što su doživjeli i čuli nositi do kraja života. Brojna djeca ostala su bez svojih roditelja i obitelji.

- To nikada neće biti potpuni oporavak - rekla je dr. Ginio Daphna Dollberg, klinički i razvojni psiholog na Akademskom koledžu Tel Aviv-Yaffo.

Među otetima je bila i Hila Rotem Shoshani (13) koja se bori s ovim na način da kada priča o ukupno 50 dana provedenih u otmici, priča kao da se dogodila nekom drugom. Dio djece je hospitaliziran u Schneider Children's Medical Center.

- Svaki dan, svaki sat, svaka minuta provedena u zatočeništvu ostavlja životni trag na dušama i tijelima djece i produbljuje njihovu ozljedu u trajnu i nepopravljivu štetu - napisalo je više od tisuću stručnjaka iz područja dobrobiti djece na otvorenom pismo glavnom tajniku UN-a Antoniju Guterresu krajem prošlog mjeseca.

Lillie Macias, izvanredna profesorica psihologije na Sveučilištu New Haven, rekla je za The New York Post da djeca izlaze iz situacije u kojoj nisu imala, ako su uopće imala, izbora što će raditi iz dana u dan.

- Stoga mislim da bi u neposrednom vremenskom razdoblju nakon traume poput ove trebalo staviti veliki naglasak na pokušaj vraćanja te autonomije, pa čak i malih izbora u živote djece - rekla je.

Iako je Macias napomenula da ne može govoriti u ime svakog djeteta koje drži kao taoca, istraživanja pokazuju da je oporavak moguć od takvog traumatičnog iskustva.

- Neki od njih su možda izgubili članove obitelji i imaju stalne traume i tugu, ali mislim da postoji nada za budućnost - istaknula je.

Četverodnevni prekid vatre između Izraela i Hamasa, zaključen u okviru dogovora koji je u petak stupio na snagu, bit će produljen za dva dana, objavili su u ponedjeljak Katar i Hamas, što će omogućiti novo puštanje talaca iz Pojasa Gaze i palestinskih zatvorenika iz izraelskih zatvora.