JEZIVA NESREĆA U ZAGREBU BMW X5 odletio u stup nakon sudara: 'Čovjek je visio na autu'

Vozač je od siline udarca ispao iz automobila, te mu je ruka zapela kod vozačevog kotača, ispričali su nam čitatelji koji su svjedočili jezivoj prometnoj nesreći do koje je noćas došlo na Ljubljanskoj aveniji u Zagrebu.

Kako doznajemo, oko 1.25 sati došlo je do prometne nesreće u kojoj su sudjelovala dva automobila, BMW X5 i Audi A6. Vatrogasci koji su došli na intervenciju prvo su skidali muškarca s boka BMW-a, te su ga predali ekipi Hitne pomoći.

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Nakon toga krenuli su iz BMW-a izvlačiti žensku osobu. Morali su rezati krov BMW-a, kako bi je uspjeli spasiti.

Čitatelji su nam također ispričali detalje užasa.

- Navodno je BMW udario u stražnji lijevi dio Audija te se od siline udarca krenuo okretati po cesti, odbacilo ga je dalje te se zaustavio na stupu - rekao nam je čitatelj.