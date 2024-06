Jezive tajne obitelji Bundy: Ted je kao dijete htio ubiti tetu, bio je opčinjen seksom i nasiljem...

Na prvu dojam za njega biste vjerojatno rekli da je šarmantan, s dobrim smislom za humor, da je Inteligentan, jako zgodan. da je nježan i nije sklon ispadima.... Sve ono najbolje što možete poželjeti od osobe. Ukratko, na prvu, idealan partner, sin, susjed, roditelj... Ali ispod svega toga, ispod te debele fasade – čisto zlo. To bi bio najkraći opis američkog serijskog ubojice Teda Bundyja.

Ovaj zgodni mladić sredinom 80-ih godina prošlog stoljeća počinio je neke od najgorih zločina koje Amerika pamti, na samom kraju priznao je 30 ubojstava, ali smatra se kako je brojka puno, puno veća...

Iako je od Bundyjeva pogubljenja prošlo više od 30 godina, njegovo ime i dalje izaziva ogroman interes javnosti. Do sad je objavljeno na desetke., ako ne i stotine, filmova, knjiga, dokumentaraca koji se bave likom & djelom ovog monstruma. Glavni razlog za to, smatraju naučnici iz raznih znanstvenih polja, je to što ljude fascinira ono što ne mogu razumjeti. A Teda Bundyja nitko nije mogao razumjeti. U nekim njegovim izjavama, čini se kako ni on samog sebe nije uspio razumjeti.

U velikom tekstu „The roots of evil“ (Korijeni zla) nastalom u svibnju 1989. godine, nekoliko mjeseci nakon što je Bundy pogubljen, novinarka Vanity Faira Myra Macpherson uz pomoć psihijatrice Dorothy Lewis pokušala je dokučiti Teda Bundyja. Dokučiti čisto zlo.

Mračna tajna 'savršene' obitelji

Dr. Lewis, koja je godinama radila na slučaju ovog serijskog ubojice i koja je provela posljednje sati njegova života s Bundyjem u više je svojih radova isticala kako se ljudi ne rađaju zli i opaki, već to postaju zbog svoje okoline. A u kakvoj je okolini Ted odrastao? Na prvu, baš kao što je on to bio izvana – sve je bilo idealno. Ali tu počinje mračna i tajnovita prošlost njegove obitelji...

Iako je odrastao i svoj niz ubojstava počeo u Seattleu, Bundyjev životni put počeo je u Philadelphiji u obitelj Cowell. Rođen je kao Theodor Robert Cowell 24. studenog 1946. godine od majke Eleanor Louis. Identitet njegova oca nikad nije otkriven.

Cowelli su, izvana, djelovali kao skladna familija. Bili su na glasu kao radišni, inteligentni i pošteni te nisu imali nikakvih problema sa zakonom. Tedov djed Sam bio je uspješni krajobrazni vrtlar s vlastitom kompanijom, cijenjen u zajednici, jedan od onih 'pouzdanih' tipova. Odavali su dojam skladne američke obitelji.

Ali taj sklad prestao je postojati čim bi ušli unutar svoje četiri zida. Sam Cowell je, po riječima vlastite obitelji i istraživanja dr. Lewis, bio izrazito agresivan i zastrašujući čovjek.

- Bio je jako ponosan na svoje biljke. Zlostavljao je životinje koje bi se približe njegovu vrtu. Ponekad je imao užasne izljeve bijesa na radnike. Nismo se veselili njegovu povratku kod kuće s posla. Idući izljev bijesa uvijek je bio iza ugla. Jednom me, jer sam spavala do devet ujutro, samo nasilno bacio iz kreveta na pod. Inače me nije tukao. Bio je više verbalni tiranin nego fizički – pričala je za Vanity Fair Bundyjeva teta Julia 1989. godine i odmah dodala:

- Mislim da moja majka nikad nije ništa odlučila ili mu se pokušala suprotstaviti – kazala je Julia.

I dok djecu, osim rijetkih ispada bijesa, nije izlagao fizičkim kaznama, Samova supruga Eleanor često je zbog njegova nasilja završavala u bolnici. Kasnije se neuspješno liječila od depresije, a na kraju ju je bilo strah izaći iz kuće. Sam ju je slomio.

- Oduvijek sam smatrala da je on potpuni luđak – rekla je o Samu njegova sestra Virginia.

Rasist ovisan o pornografiji

- Skrivao je velike količine pornografskog sadržaja, iako je u crkvi bio glavni njegov protivnik. Također je bio veliki rasist – dodali su drugi Samovi rođaci.

Ted Bundy kao dječak | Foto: Twitter

A najsličnija neugodnom i agresivnom Samu bila je njegova najstarija kći, nazvana po svojoj majci, Eleanor Louise. Bundyjeva majka bila je predsjednica crkvene zajednica mladih u svojoj župi i po standardima njezina oca, odlična kćer. Zajedno su smatrali kako je za obitelj najvažniji imidž prema izvana te su na to jako pazili.

- Uvijek je nju otac isticao kao pozitivan primjer i nekoga na koga bi se mi ostali trebali ugledati. Ja sam bila crna ovca obitelji jer sam bila otvorenija od nje – ispričala je Tedova teta Julia o svojoj sestri te 1989. godine.

Ali stvari su se u životi Eleanor Louis naglo promijenile kad je saznala da je trudna. U to vrijeme, u tako konzervativnoj obitelji, to je bila velika sramota. Pogotovo jer se identitet oca nije znao.

- Otac mi je zabranio da ikome kažem da je Eleanor Louise trudna. Prije toga je izbačena iz crkvene grupe i rečeno joj je da tamo više ne pripada. Samo je jedne noći spakirala stvari i otišla iz kuće – prisjetila se Julia.

U sedmom mjesecu trudnoće napustila je roditeljski dom i otišla u kuću za neudane trudnice u Vermontu. Roditelji je nisu ni ispratili na put. Kasnije je dijete ostavila u domu na dva mjeseca i nestala. Njezini roditelji su tad razgovarali o tome da unuka pošalju na posvajanje, ali su ga odlučili zadržati i odgojiti.

- Čim sam čula da Eleanor Louis više ne živi kod roditelja, znala sam da se događa nešto čudno. Iduća stvar koju sam čula je da su Sam & Eleanor posvojili dječaka. Znala sam da nema nikakve šanse da je to istina. Pa ona se nije bila u stanju brinuti ni za samog sebe, a on je bio agresivan. Znala sam odmah da je Louise majka. Ali moj brat je odlučio sakriti činjenice i nastaviti s fasadom savršene obitelji – rekla je Samova sestra Virginija tada.

Eleanor Louise se nakon nekoliko tjedana lutanja vratila u roditeljski dom gdje je već odlučeno kako će Teda Sam & Eleanor odgajati kao svojeg sina. Ted je tako odrastao misleći da je njegova majka zapravo njegova sestra.

Dok je bio mali i živio s djedom/bakom tj. po novome mamom i tatom, jedna tema bila je zabranjena za razgovor u njihovom kućanstvu. Identitet pravog Tedovog oca. Tedova majka nerado je progovorila o tome u ovom intervjuu, ali postoje i druge teorije.

- Upoznali smo se početkom 1946. preko prijatelja s mojeg posla. Ne sjećam se kako se taj prijatelj zvao – rekla je Louise i dodala kako ju je taj muškarac na brzinu zaveo, a onda i ostavio. Kazala je i kako joj je ostavio krive podatke te da ga kasnije nije mogla pronaći.

O tome nije htjela puno govoriti. Dio onih koji su proučavali povijest obitelji Bundy/Cowell smatraju kako je i ta priča samo dimna zavjesa. Jedna od teorija je kako je Tedov otac stariji, oženjeni muškarac iz njihove župe koji ju je zaveo na jednom crkvenom izletu.

Treća, daleko najmračnija teorija, koju zastupaju neki istražitelji slučaja Bundy, ali i poznavatelji obitelji Cowell je ona da je Ted zapravo rođen iz incestuozne veze Sama sa svojom najstarijom kćerkom.

Gnjusna teorija: Djed mu je otac?

- Ne, nema šanse. To jednostavno nije istina – komentirala je tu teoriju Eleanor Louise, ali, kako je novinarka Myra Macpherson zabilježila, u njezinom glasu nije bilo gnušanja prema toj odvratnoj teoriji.

- Gledajte, sve nas je iznenadilo to što Sam nije krenuo u veliku potragu za tim misterioznim muškarcem koji mu zaveo kćer i onda pobjegao od nje. Bio je eksplozivne naravi i svi smo očekivali nešto tako – rekao je jedan član šire obitelji Cowell i odmah dodao:

- Jednom prilikom za večerom netko je upitao za identitet Tedova oca. Sam je skočio sa stola i poludio. Nikad ga nisam vidio tako ljutoga.

I tako je mali Ted odrastao u disfunkcionalnom domu punom straha i nasilja, misleći da mu je majka sestra.

- Tata je, baš kao na svoje biljke, pazio i na to da odajemo dojam savršene obitelji. I Louise je bila takva. Složili su svoju priču, istinu su duboko zakopali i nastavili su s novom stvarnošću – rekla je Tedova teta Julia.

I dok prema izjavama Bundyjeve obitelji, koje je pribavila dr. Lewis, život pod krovom s nasilnim ocem nije bio nimalo jednostavan,Tedova majka Eleanor Louis se s tim ne slaže. Kaže da nikad nije osjetila nikakvu sramotu ni poteškoće u životu zbog situacije s trudnoćom. Tvrdi da su bili 'najobičnija obitelj'

'Bili smo obična obitelj'

- Otac je imao žestoku narav i ponekad se znao naljutiti i urlati. Ali, ali... To nije bilo ništa posebno. Nikad nije bio fizički agresivan prema nama. S vremenom je život s njim postao puno lakši, omekšao je... Bilo je to najobičnije američko kućanstvo za to vrijeme, otac je ponekad urlao i pravio scene ali ništa posebno – ispričala je Bundyjeva majka, ali i dodala kako je otac s vremena na vrijeme fizički zlostavljao svoju suprugu.

- Ta dr. Lewis smatra kako je stručnjakinja za Tedovo odrastanje i kako je sve to izazvalo agresivno okruženje u kojem je odrastao, ali to nema veze s istinom – branila se Eleanor Louis od novinarke Myre kad ju je ova suočila s istraživanjima i izjavama dr. Lewis.

Prema slikama iz razdoblja dok je Ted živio s djedom, bakom, majkom i tetama potječu i fotografije sretnog, razigranog djeteta koje uživa u svoj pažnji ovog svijeta. Baš kao što je njegova majka tvrdila. Ali fotografije često lažu i sakrivaju pravu istinu.

- Jednom prilikom, kad sam imala 15 godina, probudila sam se i Ted, tad tek malo dijete, je stajao nad mnom. Imao je tri kuhinjska noža kod sebe. Prepala sam se, potjerala ga i noževe vratila u kuhinju. Odmah sam rekla ostalima u kući, ali nitko nije reagirao. Nitko se nije ni uznemirio zbog tog događaja. Nevjerojatno – prisjeća se Bundyjeva teta Julia u razgovoru s dr. Lewis prvog puta kad je u Tedu vidjela nešto zlokobno.

- Napokon je netko otkrio koliko je zapravo poremećeno dijete Ted bio. Djeca, kod kojih se javlja takvo ponašanje, iz mojeg iskustva su samo djeca koja su pretrpjela teško zlostavljanje i imaju bolne traume, ili pak ona koja su svjedočila takvim nemilim, nasilnim događajima. Po onome što je obitelj ispričala, Tedov djed Sam zvučao je kao duboko poremećena osoba - rekla je dr. Lewis.

S tom teorijom Dr. Lewis kako je Ted bio žrtva ili svjedok nečega užasnoga slaže se većina stručnjaka, ali i dio članova obitelji Cowell koji su ih poznavali.

Novo prezime i novi život

Kad je navršio tri godine, Ted je sa svojom majkom, koju je tada zvao „mamice“ iako mu je bilo rečeno da mu je ona sestra, odselio od obitelji iz Philadelphije u Tacomu. Nije se pretjerao socijalizirao s drugom djecom pa mu u toj mreži laži obiteljskih odnosa ništa nije bilo čudno i sporno. Odrastao je pomalo pod staklenim zvonom.

- To odvajanje od njegova djeda, jedine osobe u kojoj je Ted imao neku očinsku figuru sigurno nije bilo dobro za njega. Sam je bio jedini koji je bio 'nježan i brižan' prema Tedu. Nikad se nije prema njemu ponašao agresivno. Bio mu je ljubimac. A onda je otišao kao dijete, u nepoznato s osobom koja ga zapravo nikad nije voljela ni htjela - pisali su američki mediji.

Kad su došli u Tacomu, Eleanor Louise odmah je promijenila svoje prezime iz Cowell u Nelson kako bi se mogla predstaviti kao udovica ili razvedena žena. Ubrzo je upoznala bolničkog kuhara Johna Bundyja i par se oženio.

Tako je Ted, u 5. godini života, imao tri različita prezimena, dva različita oca, dvije različite majke, braću i sestre koja su mu zapravo tete i stričevi...

S očuhom se Ted nije pretjerano slagao. Za njega je on bio bezveznjak, a Ted je imao u glavi više ciljeve za svoj život.

- Johna je zvao tata, a za drugog muškarca (biološkog oca), nikad nije pitao, O tome nismo nikad razgovarali – pričala je te '89 Eleanor Louise za Variety.

John Bundy i Louise kasnije su dobili još četvero djece, ali za zajednička druženja, poput obiteljskih izleta itd., Ted nikad nije bio zainteresiran. Izbjegavao je polusestre i polubraću, a prijateljima se žalio kako mu je očuh "glupast i zarađuje premalo novca“.

Kasnije u životu, kad je već uhvaćen i osuđen, Ted je tvrdio da mu nikad nije smetala činjenica što ne zna tko je njegov otac.

- Ne znam zašto svi prave tako veliku stvar oko toga. Kao da je to nešto prebitno – rekao je jednom prilikom.

Ali njegov prijatelj iz škole Terry Worwick kaže da se Ted teško nosio s tom činjenicom te da mu je, kad ga je ovaj pokušavao utješiti, jer su mu se druga djeca izrugivala zbog toga, Ted rekao „Lako je tebi kad ti nisi kopile“.

Opčinjen seksom i nasiljem

U školi je Ted bio jako dobar učenik, Njegova majka nakon pogubljenja pokazivala je s ponosom novinarima njegove školske ocjene. Sve same četvorke i petice. Uz tek neke opaskice kako se treba malo bolje ponašati.

Mladi Ted Bundy iz školskog godišnjaka | Foto: Wikimedia Commons

Unatoč popularnosti u školi i dobrim ocjenama, već prije puberteta Ted je, smatraju stručnjaci imao opsesiju s pornografijom i nasilnim sadržajem. Kasnije su se te dvije opsesije spojile i postale jedna - najmračnija moguća opsesija. Opsesija s ubojstvom i seksualnim zlostavljanjem žena.

Psihijatrici je jednom prilikom ispričao kako je u osnovnoj školi često odlazio u svoj školski ormarić masturbirati, te da su ga nekoliko puta uhvatili u činu. Po noći, po vlastitom priznanju, nakon poveće količine alkohola, znao je viriti kroz prozore u potrazi za obnaženim ženama. Prikupljao je i pornografski sadržaj kojeg je našao odbačenog u smeću.

U posljednjim satima života priznao je dr. Lewis u razgovoru kako je bio opčinjen s te dvije teme. Seksom i nasiljem.

- Mislim da je to prenapuhano. Nije on bio nikakav pervertit. Sve što sam našla od pornografskog sadržaja po kući je bilo nekoliko Playboya. Mi smo svoju djecu dobro odgajali i nismo ih slali u crkvu već smo tad s njima tamo išli. Nikad nije bio problematičan i imao je veliku grupu prijatelja – branila je Teda njegova majka.

Kroz mladost Ted je upadao u manje probleme, uhvaćen je u pokušaju krađe automobila ali mu se nekako izvukao samo s opomenom, a često je bez grižnje savjesti i krao stvari iz dućana koje mu njegov otac nije mogao priuštiti. Prema onome što će kasnije počiniti, ovo su zaista bile sitnice...

Srednju školu završio je 1965. godine i došlo je vrijeme da se Ted, omiljeni dečko iz srednje škole koji je uvijek dobro prolazio kod djevojki odluči za fakultet...

Prvo je studirao na sveučilištu u Tacomi, da bi se iduće godine prebacio na studij kineskog jezika u Seattleu. Tamo je 1967. ubrzo upoznao svoju prvu veliku ljubav, damu koja je poznata pod pseudonimom Stephanie Brooks. Nedugo zatim Ted je napustio studij te je radio nekoliko slabije plaćenih poslova, a počeo je sudjelovati u radu republikanske stranke kao volonter. Razočarana njegovim nedostatkom ambicija u životu, Brooks je 1968. prekinula vezu s Bundyjem te se vratilo obitelji u Kaliforniji.

Za dr. Lewis, to je, uz Tedov 'poremećen' odnos s majkom, bio 'okidač' njegova niza zločina. Neko vrijeme Ted je putovao Amerikom, još je jednom upisao fakultet, ali je nakon samo jednog semestra odustao, da bi 1969. godine upoznao razvedenu majku jedne djevojčice– poznatu kao Elizabeth Klopfer (također poznata i kao Liz Kendall).

Život ispod maske

S njom se Bundy, barem naizgled, smirio. Ponovno je upisao fakultet u Seattleu, ali ovaj put umjesto kineskog jezika odabrao je studij psihologije. Njegova tadašnja djevojka Elizabeth ispričala je kasnije kako je u to doba bio divan očuh, kako su zajedno uživali u druženju po parkovima, planirali vjenčanje...

Na fakultetu je bio omiljen među profesorima, kolege su mu se divile, a ubrzo je i našao posao. Radio je na telefonskoj linije za prevenciju suicida i bio je, prema izjavama kolega s posla, odlična osoba i radnik.

Nakon završetka studija polako se počeo penjati u republikanskoj stranci, dobio je nekoliko poslova i njegova politička karijera je bila u uzlaznoj putanji. Tadašnji guverner Washingtona bio je toliko oduševljen Bundyjem i njegovim radom da mu je napisao i pismo preporuke za studij prava.

Bundy 1975. godine | Foto: Salt Lake County (Utah) Sheriff's Department

Sjećate se Stephanie Brooks? Djevojke koja mu je slomila srce tamo 1968. godine? E pa pet godina poslije, par je opet završio zajedno. Za vrijeme jednog njegova posjeta Kaliforniji, Brooks je ostala oduševljena promjenom koju je vidjela na Tedu. U pet godina, od nitkova koji je odustao s fakulteta i jedva preživljavao, postao je cijenjen član zajednice s potencijalno sjajnom budućnošću. Ali sve je to bila – maska. Ted je pažljivo od 1. prekida s Brooks gradio u sebi osobu za koju zna da će Brooks na nju 'pasti'. I kad je u svojem bolesnom naumu uspio, samo ju je napucao. Prestao joj se javljati na telefon.

- Sam sebi sam želio dokazati da je mogu osvojiti da se poželi udati za mene – objasnio je jednom prilikom Bundy.

Kad je Bundy počinio prvo ubojstvo ostaje nepoznanica. Jednom je policajcima rekao da je to bilo 1969. godine, drugi put to je bilo 1971. godine, neki istražitelji sigurni su da je ubijao i kao tinejdžer ali da mu to nikad nije dokazano... Prvi zločini koje je priznao, a da postoji papirni trag, datiraju iz 1974. godine, nedugo nakon što je ostavio Stephanie. Ali, prema vlastitim riječima, već je tad bio majstor ovog poremećenog 'zanata'. Znao je što radi i kako se može izvući....