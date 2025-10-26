JEZIVO Objavili video sudara: Audijem usmrtio mamu, tatu i dijete u Beogradu. Bio je pijan

Tročlana obitelj, prometni policajac B.Ž. (43), njegova supruga DK (38) i sin M.Ž. (9) poginuli su u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 1 sat u Novom Beogradu, piše Blic.rs koji je objavio snimku udarca.

Na njihov automobil udario je Audi BiH registracija kojim je upravljao mladić (24). Na snimci koji su objavili srpski mediji vidi se kako automobil marke "Hyundai", u kojem se nalazila tročlana obitelj, skreće kada na njega naleti "Audi", sa strane. Od siline udara, "Hyundai" je udario u semafor, a zatim se zaustavio. U teškoj nesreći u Novom Beogradu kod West 65 poginula je cijela obitelj.

Foto: 192.rs/Instagram

Nakon nesreće vozila su potpuno uništena, a na Audiju su se aktivirali zračni jastuci. Prema riječima očevidaca, muškarac (24) prošao je kroz crveno svjetlo i direktno udario u automobil u kojem se nalazila obitelj.

- Vidio sam svašta, ali ovo je najstrašnije do sada - rekao je očevidac.

Ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je oko 00:50 sati u Ulici Omladinskih brigada na Novom Beogradu došlo do sudara dva automobila, marke "Audi" i "Hyundai", u kojem su poginule tri osobe.

- Vozač Audija N. Đ. (2001.), državljanin Bosne i Hercegovine, uhićen je zbog postojanja osnova sumnje da je počinio teško kazneno djelo protiv sigurnosti javnog prometa. Utvrđeno je da je vozilom upravljao pod utjecajem alkohola u svom organizmu od 1,17 promila - rekao je ministar Dačić.