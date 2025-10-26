NEVIĐENI UŽAS U SRBIJI Pijanac prošao kroz crveno i ubio cijelu obitelj! Mamu, tatu i dijete (10)

Troje poginulih u teškoj nesreći koja se sinoć dogodila na Novom Beogradu su otac (36), majka (32) i dijete (10), piše Telegraf. Vozač jednog od automobila uhićen je i pritvoren zbog sumnje da je izazvao nesreću. Bio je pod utjecajem alkohola.

Prema neslužbenim informacijama, troje stradalih nalazilo se u vozilu "Hyundai" kada ih je udario vozač automobila "Audi" (24) s BiH tablicama. Prema riječima očevidaca, prošao je kroz crveno svjetlo i direktno udario u automobil u kojem se nalazila obitelj. To su otac, majka i sinod zadobivenih ozljeda preminuli su na mjestu događaja.

- Vidio sam svašta, ali ovo je do sada najjezivija stvar - kaže šokirani očevidac.

Nesreća se dogodila oko jedan sat poslije ponoći na uglu ulica Heroja sa Košara i Omladinskih brigada, u blizini tornja West 65. Na fotografijama s mjesta nesreće, koje su objavljene na društvenim mrežama, vide se tri tijela prekrivena bijelim plahtama.

Snimka također prikazuje smrskane automobile te vatrogasce i medicinsko osoblje koji očajnički pokušavaju pronaći preživjele u olupini. Također se vidi da je stup rasvjete srušen udarom.