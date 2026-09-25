NESTVARNO
JEZIVO Pogledajte kako je monstrum iz Drniša reagirao na čitanje presude za ubojstvo
Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog hladnokrvnog ubojstva maturanta Luke (19) u Drnišu u svibnju ove godine. Kriv je za sva tri kaznena djela za kojeg se tereti, i ukupno je dobio maksimalnu kaznu od 40 godina, a uračunava mu se i vrijeme koje je proveo u istražnom zatvoru. Oduzima mu se sve vatreno oružje i streljivo koje mu je nađeno Osim toga, mora obitelji ubijenog platiti odštetu od 50.000 eura te pritom nadoknaditi sve troškove od vještačenja, prijevoza žrtve, medicinskog vještačenja te obdukcije žrtve.