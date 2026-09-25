JEZIVO Pogledajte kako je monstrum iz Drniša reagirao na čitanje presude za ubojstvo

nije mogao sakriti reakciju

VIDEO Trumpove grimase ukrale show: Pogledao bombardere pa napravio urnebesan izraz lica Donald Trump i Xi Jinping susreli su se u Washingtonu, a njihov doček obilježili su crveni tepih, počasna straža i prelet dvaju američkih bombardera B-1. No, pažnju je posebno privukla Trumpova reakcija na zvuk letjelica. Dok je gledao prema bombarderima koji su prelijetali iznad njih, američki predsjednik napravio je nekoliko grimasa, očito reagirajući na njihovu buku. Xi Jinping stajao je tik uz njega i također pogledao prema nebu, no njegov izraz lica gotovo se nije promijenio.

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