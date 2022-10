Jezivo upozorenje Putinovog pristaše: Ubit ćemo sve koji su protiv nas, imamo već i popis...

Jedan od najpoznatijih ruskih pristaša Putina Jevgenij Satanovski jučer je, gostujući u TV showu Večer s Vladimirom Solovjovom na ruskoj televiziji, iznio zabrinjavajuć prijedlog.

Voditelj je pitao Satanovskog kako Rusija može pobijediti i kako bi Rusija trebala reagirati na Amerikance, na što je Satanovski odgovorio:

- Rusija je to što je i nastavit ćemo se voditi načelima kao i dosad. Svi koji su uz nas će biti u redu, a ostale ćemo ubiti....Protiv nas djeluje relativno mala grupa koja prijeti i ne boji se ničega. Od Gorbačova, kada smo počeli igrati po njihovim pravilima, prestali su nas se bojati i to je glavni faktor - objasnio je, prenosi The Daily Beast.

Voditelj Solovjov je na to pitao misli li na otprilike 1,5 milijardi ljudi u svijetu koji su povezani s NATO-om.

- Ne postoji 1,5 milijardi ljudi koji usmjeravaju sve s druge strane, nego oko dvjestotinjak osoba. Trebali bi shvatiti da ako prijeđu granice, to će značiti njihov kraj. Ja znam te ljude, sve sam ih vidio. Jedini učinak će na te ljude imati ako razumiju da su osobno na rubu - dodao je.

Sastavio je listu tih ljudi, kazao je i dodao i kako se razbijesni kada ljudi kažu da je mir bolji od rata.

- Ne, mir nije bolji i neće biti mira. Cilj ovih ljudi je da naša država ne postoji i da naši ljudi i jezik ne postoje - ustvari, da ne postoji ni uspomena na nas - objasnio je Satanovski.

- Žele napraviti uvodnik u enciklopediji u kojoj bi pisalo: 'Nekoć su postojali Rusi i Rusija - ali sada to više ne postoji - dodao je.

Zamjenik dekana studija svjetske politike na Sveučilištu u Moskvi Andrej Sidorov složio se s njim.

- Mi se borimo za našu zemlju, zašto bismo onda trebali biti milostivi prema onima koji režisiraju ovaj rat? - zapitao se.

