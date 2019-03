Ježurko nije preživio. Nakon dva dana liječenja, uginuo je

Maleni jež s kojeg su tri učenika 7. i 8. razreda u ponedjeljak mučila ispred Osnovne škole Bol u Splitu i šutiranjem mu nanijela teške ozljede nije preživio. Nakon dva dana liječenja antibioticima i infuzije, sklopio je šapice i zauvijek zaspao.

Malenog Ježurka htjela su spasiti dva dječaka velika srca, učenici 4. razreda te škole, Jan Ćurin i Raul Mohamed Elmustafa.

Oni su ježa ispred škole vidjeli prije početka nastave, na asfaltu u školskom dvorištu. Sklonili su ga na zelenilo. Na velikom odmoru još su ga pogurali dublje u zelenilo. Nakon nastave ježa su vidjela tri starija učenika te su ga stali maltretirati.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Pola sata nakon što je završila nastava, vratio sam se ispred škole vidjeti kako je jež. Vidio sam trojicu dječaka. Jedan ga je gazio nogama, a dvojica su navijali.

Počeo sam vikati: ‘Što vi to radite?’. Kad su me vidjeli, preskočili su ogradu i pobjegli.

Jež nije mogao hodati, prevrtao se - rekao je Raul (11), koji se odmah sjetio svog prijatelja Jana znajući da će zajedno lakše smisliti što učiniti s ježom.

- Raul je vidio da je jež loše pa ga je uzeo i donio ga do mene. Pitao me što ćemo s njim. Predložio sam mu mjesto blizu moje kuće na kojem ima mnogo zelenila i nema puno ljudi. Tad je naišla jedna žena, koja nas je pitala što to imamo. Mi smo joj ispričali što se dogodilo ježu, a ona je rekla da ga treba odvesti kod veterinara. Onda ga je ona vjerojatno odvela dalje na liječenje – prepričao nam je Jan (10).

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Oba dječaka željeli su, ovako preko medija, pozdraviti i sve svoje prijatelje iz razreda i učiteljicu Danijelu, a posebno prijatelja Roka, koji je u ponedjeljak navečer s tatom također išao tražiti ježa kod škole da provjeri je li dobro, no jež je već bio zbrinut.

Kako smo već pisali, Beti, volonterku Splitskih šapa, zvala je prijateljica, a Ježurko je u ponedjeljak oko 18 sati u veterinarskoj ambulanti dobio infuziju, vitamine i antibiotike, a vitaminskim koktelom liječio se i iduća dva dana.

Veterinarka Tanja Markulin drži da se jež prerano probudio te da je zato bio usporen, a ne isključuje ni da je imao zdravstvenih problema otprije. No nažalost, jučer poslijepodne je sklopio šapice i zaspao. Usprkos tome učiteljica Danijela Maurac ponosna je na svoje učenike.

- Ovo je plod višegodišnjeg rada s njima, ali i kućnog odgoja. Kroz nastavu i razne projekte u učenicima razvijamo ljubav prema prirodi i životinjama, a oni su jučer pokazali da se taj rad i trud isplatio - kaže učiteljica Maurac.

Ravnatelj Osnovne škole Bol žali zbog ponašanja starijih učenika, a tijekom dana su sa stručnim službama dogovarali kako će razrednici svojim učenicima ispričati što se dogodilo kako bi shvatili poruku.

- Djeca su pet sati kod nas, a ostalih 19 sati kod kuće. I ja sam otac troje djece i znam da puno ponašanja ovisi o tome kako se s njima radi kod kuće. Ne može se za sve kriviti školu – kaže ravnatelj Davor Bučević.

Tema: Hrvatska