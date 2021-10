Američki predsjednik Joe Biden rekao je u četvrtak da je Kongresu predstavio "povijesni plan" koji se odnosi na milijarde dolara za socijalne i ekološke mjere, malo prije svog puta u Europu na samite G20 i COP26.

"Imamo okvir povijesnog gospodarskog plana", izjavio je američki predsjednik iz Bijele kuće.

Ipak, nije rekao da se radi o formalnom sporazumu između dviju struja unutar svoje demokratske stranke.

"To je okvir plana koji će stvoriti milijune radnih mjesta, utjecati na rast gospodarstva te ulagati u našu naciju i naše ljude", dodao je.

On je također naglasio da taj nacrt gospodarskog plana uključuje "najveće ulaganje ikada za suočavanje s klimatskom krizom", mjere koje će, uz trošak od 550 milijarda dolara, omogućiti smanjenje emisija stakleničkih plinova do 2030. godine od 50 do 52 posto u odnosu na razinu iz 2005. godine.

Joe Biden je predstavio taj plan kao rezultat dugih pregovora unutar struja u demokratskoj stranci i objasnio da "nitko nije dobio sve što je želio, pa ni ja".

Iznos plana socijalnih i ekoloških mjera pod nazivom "Build Back Better" je prepolovljen u odnosu na njegove početne ambicije i iznosi 1750 milijarda dolara.

Novim planom, uz već potvrđen infrastrukturni plan, "doista ćemo transformirati našu naciju", zaključio je Biden.