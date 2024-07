Joe: Ne želim slušati ta s**nja! Stručnjaci: Da Biden ne odluči sam otići, izbio bi pravi rat...

Ne želim slušati to sranje, rekao je to navodno američki predsjednik Joe Biden zastupniku Jasonu Crowu tijekom subotnjeg razgovora s demokratskim dijelom Zastupničkog doma, tvrdi CNN. Biden je Crowu, vojnom rendžeru koji je dva puta služio u Afganistanu i jednom u Iraku, rekao da zna da je zastupnik dobitnik Brončane zvijezde, kao i njegov sin Beau, ali da "on nije obnovio NATO". Njihov razgovor je, piše CNN, postao sporan kad je Crow uzvratio Bidenu da ga birači ne podržavaju kao čelnici NATO-a.

